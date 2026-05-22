Sắp có thêm tuyến đường 1.500 tỷ, kết nối 2 siêu đô thị 3 tỷ USD của Vinhomes

Lễ Lễ | 22-05-2026 - 07:40 AM | Bất động sản

Hiện các địa phương tại Hưng Yên đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ thi công tuyến đường Vành đai 3,5 (đoạn từ ĐT.378 đến QL.5).

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình triển khai dự án xây dựng đường Đông - Tây I (đoạn từ ĐT.378 đến ĐT.382B) và dự án xây dựng đường Vành đai 3,5 (đoạn từ ĐT.378 đến QL.5).

Trong đó, đáng chú ý là dự án đường Vành đai 3,5 – tuyến giao thông quan trọng khi hoàn thành sẽ giúp kết nối hàng loạt khu đô thị quy mô lớn như Vinhomes Ocean Park 2 (1,6 tỷ USD), Vinhomes Ocean Park 3 (1,4 tỷ USD), Sunshine Legend City…

Theo báo cáo, dự án xây dựng đường Vành đai 3,5 (đoạn từ ĐT.378 đến QL.5) có tổng chiều dài hơn 8 km, đi qua các xã Văn Giang, Nghĩa Trụ và Như Quỳnh, với tổng mức đầu tư hơn 1.490 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu kết nối với đường dẫn cầu Ngọc Hồi và điểm cuối kết nối với QL5.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, giữ vai trò kết nối với dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Hiện các địa phương đang tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh đây là dự án giao thông quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình theo yêu cầu đề ra.

Riêng với dự án xây dựng đường Vành đai 3,5 (đoạn từ ĐT.378 đến QL.5), lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 01 cùng các sở, ngành, địa phương khẩn trương bàn giao phần diện tích đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 30/5 để triển khai dự án.

Đồng thời, các đơn vị cần tập trung xử lý mặt bằng tại các đoạn tuyến còn lại, phối hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực. Tuyến đường không chỉ giúp giảm tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 5 mà còn tạo trục liên kết thuận lợi giữa các khu đô thị lớn, khu công nghiệp và các trung tâm dịch vụ, logistics…

Đồng thời, tuyến đường cũng được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị, thúc đẩy thu hút đầu tư và gia tăng động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

