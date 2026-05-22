Căn hộ resort khu Nam tăng tốc về đích, dự kiến cất nóc vào tháng 6/2026

Nhịp độ thi công khẩn trương

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, tiến độ thi công và tính pháp lý ngày càng trở thành những tiêu chí then chốt đối với người mua nhà. Những dự án hiện hữu rõ nét về mặt xây dựng, được triển khai đúng tiến độ thường thu hút sự quan tâm lớn nhờ tạo dựng niềm tin về khả năng bàn giao thực tế cũng như giá trị bền vững trong dài hạn.

Tại khu Nam TP.HCM — nơi quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm và nguồn cung mới liên tục được sàng lọc, Khải Hoàn Prime nổi bật nhờ tiến độ thi công ấn tượng cùng diện mạo ngày càng hoàn thiện, trở thành tâm điểm được cộng đồng khách hàng và nhà đầu tư quan tâm với phân khúc căn hộ cao cấp.

Ghi nhận tại công trường Khải Hoàn Prime trong tháng 5/2026, không khí thi công đang được duy trì khẩn trương, liên tục với hàng nghìn nhân sự và hệ thống máy móc vận hành đồng bộ, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, hướng đến cột mốc cất nóc vào tháng 6/2026. Hiện cả 3 tòa tháp đã đồng loạt vươn cao đến tầng 24, từng bước hoàn thiện diện mạo biểu tượng của dự án căn hộ resort ven sông tại khu Nam TP.HCM.

Đáng chú ý, nhịp độ triển khai vượt trội của Khải Hoàn Prime đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà phát triển dự án Khải Hoàn Land và Tổng thầu xây dựng Phước Thành. Chỉ chưa đầy một năm kể từ thời điểm ký kết hợp tác chiến lược vào ngày 6/6/2025, dự án đã ghi nhận tốc độ tăng tốc rõ nét, nhanh chóng tiến gần cột mốc cất nóc.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm thi công nhiều công trình quy mô lớn trên thị trường, Tổng thầu Phước Thành sở hữu năng lực triển khai đa dạng cùng nền tảng thi công vững chắc. Uy tín và kinh nghiệm của đơn vị này được xem là "bảo chứng" quan trọng cho chất lượng xây dựng, lộ trình bàn giao cũng như giá trị bền vững của dự án.

Khải Hoàn Prime thu hút khách hàng nhờ tiến độ thi công vượt trội cùng nền tảng pháp lý chuẩn, đủ điều kiện ký HĐMB

Bên cạnh nhịp độ thi công vượt trội, Khải Hoàn Prime còn sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, đủ điều kiện ký HĐMB. Những yếu tố này góp phần củng cố niềm tin vào năng lực triển khai của chủ đầu tư, đồng thời giúp khách hàng chủ động kế hoạch tài chính và tối ưu dòng tiền.

Không gian sống chuẩn resort ven sông ngày càng rõ nét

Không chỉ thu hút sự quan tâm nhờ tiến độ thi công ấn tượng, Khải Hoàn Prime còn đón đúng nhu cầu của thị trường khi được phát triển theo mô hình resort compound ven sông, với khoảng 90% căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông khoáng đạt.

Tọa lạc tại mặt tiền Lê Văn Lương, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, dự án nằm ngay tâm điểm kết nối giữa các trục huyết mạch như Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cao tốc Bến Lức - Long Thành, metro Bến Thành - Cần Giờ, vành đai 3, sân bay Long Thành, cầu Bình Khánh, cầu Phú Mỹ 2, cầu đường Nguyễn Khoái… giúp rút ngắn khoảng cách đến trung tâm, mở ra mạch giao thương xuyên suốt đến các khu vực lân cận.

Khải Hoàn Prime phát triển theo mô hình resort compound ven sông, với khoảng 90% căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông khoáng đạt.

Về quy hoạch, Khải Hoàn Prime có mật độ xây dựng chỉ 21%, gần 80% diện tích dành cho mảng xanh, mặt nước và hơn 25 tiện ích all-in-one đẳng cấp như hồ bơi muối khoáng, đường dạo bộ ven sông, clubhouse 3.000m2, BBQ Riverside, Sky Garden, học viện phát triển tài năng trẻ, trường mầm non quốc tế ngay dưới chân nhà,… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, học tập, thư giãn và phát triển toàn diện cho cư dân đa thế hệ.

Đặc biệt, dự án nằm giữa khu vực được xem là "tâm điểm giáo dục" của khu Nam khi chỉ trong bán kính 5km đã có sự hiện diện của 6 trường đại học lớn như Đại học RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Mở TP.HCM (cơ sở 3),…

Khi thị trường ngày càng ưu tiên những dự án có tiến độ hiện hữu và pháp lý rõ ràng, Khải Hoàn Prime đang trở thành điểm sáng tại khu Nam TP.HCM khi tăng tốc tiến gần cột mốc cất nóc. Với định hướng phát triển theo mô hình resort compound ven sông, dự án đồng thời từng bước hoàn thiện diện mạo của không gian sống đẳng cấp, sẵn sàng đón cư dân về tổ ấm mới dự kiến vào quý I/2027.