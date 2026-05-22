Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vành đai 2.5 và cú hích cho căn hộ khu vực Cầu Giấy

Ánh Dương | 22-05-2026 - 13:30 PM | Bất động sản

Vành đai 2.5 và cú hích cho căn hộ khu vực Cầu Giấy

Vành đai 2.5 hoàn thiện không chỉ giảm áp lực giao thông phía Tây Hà Nội mà còn thay đổi lựa chọn an cư của nhiều gia đình. Với nhiều phụ huynh, giá trị của hạ tầng không chỉ ở nằm ở giá trị bất động sản, mà còn là bài toán “Ở đâu để con đi học thuận tiện hơn?”.

Theo quy hoạch, Vành đai 2.5 là tuyến giao thông quan trọng giúp tăng kết nối nội đô, giảm tải cho nhiều trục đường vốn thường xuyên quá tải như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy hay khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Đáng chú ý, tuyến đường đi qua địa bàn Quận Cầu Giấy (cũ) đang ghi nhận nhiều chuyển động tích cực khi nhiều hạng mục giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, tạo tiền đề thúc đẩy tiến độ triển khai.

Khu vực này được biết đến có mật độ dân cư cao, tập trung lượng lớn chung cư nên tác động của hạ tầng giao thông mới không chỉ dừng ở việc di chuyển thuận tiện mà còn chạm đến nhu cầu ở thực - đặc biệt với nhóm gia đình có con trong độ tuổi đi học.

Khi tiêu chí chọn nhà không còn chỉ là giá cả

Thị trường căn hộ Hà Nội đang chứng kiến sự thay đổi trong hành vi của người mua. Nếu trước đây yếu tố đầu tư hay kỳ vọng tăng giá thường được đặt lên hàng đầu, thì hiện nay, nhóm khách hàng ở thực, đặc biệt các gia đình trẻ, lại ưu tiên khả năng kết nối đến hệ sinh thái giáo dục.

Cầu Giấy từ lâu được xem là khu vực hội tụ nhiều trường học chất lượng cao của Hà Nội, từ bậc mầm non đến đại học như Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường Liên cấp Nguyễn Siêu, Trường THCS Cầu Giấy, Trường THPT Yên Hòa, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Tiểu học Quốc tế Alaska… cùng nhiều trường đại học lớn.

Trên thực tế, việc đưa đón con mỗi ngày tại Hà Nội đang trở thành "chi phí thời gian" không nhỏ với nhiều gia đình. Chênh lệch chỉ 10 - 15 phút di chuyển vào giờ cao điểm đôi khi đồng nghĩa với việc phụ huynh phải thay đổi lịch trình sinh hoạt hoặc đánh đổi thời gian nghỉ ngơi, làm việc.

Bởi vậy, khi Vành đai 2.5 tăng tính liên thông giao thông khu vực, nhiều dự án chung cư quanh trục đường này như D’Capitale (Trần Duy Hưng), Mipec Rubik 360 (Xuân Thủy), Sky Park Residence (Tôn Thất Thuyết), Golden Park Tower (Phạm Văn Bạch), Chelsea Residence (Yên Hòa)... được kỳ vọng hưởng lợi rõ nét nhờ khả năng kết nối trường học thuận tiện hơn.

Ví dụ, cư dân tại khu căn hộ D’Capitale có thể tiếp cận Trường THCS Archimedes (Nguyễn Vĩnh Bảo, Yên Hoà) nhanh chóng hơn khi hạ tầng đồng bộ. Trong khi đó, từ Golden Park (trên đường Phạm Văn Bạch) việc di chuyển tới cụm trường học trọng điểm như Hà Nội – Amsterdam (Đường Hoàng Minh Giám) được kỳ vọng chỉ khoảng 10 phút trong điều kiện giao thông thông suốt.

Chung cư hưởng lợi ở cả phân khúc trung và cao cấp

Không chỉ các dự án cao cấp, nhóm chung cư trung cấp tại Cầu Giấy cũng đứng trước cơ hội gia tăng sức hút khi hạ tầng cải thiện.

Ở nhóm cao cấp là các dự án đã hình thành cộng đồng cư dân lớn như D’Capitale hay các dự án hạng sang khu vực Trung Hòa - Trần Duy Hưng, nơi tập trung nhóm khách hàng có nhu cầu lớn về môi trường giáo dục chất lượng cho con.

Vành đai 2.5 và cú hích cho căn hộ khu vực Cầu Giấy- Ảnh 1.

Thời gian tới Trường Chuyên Hà Nội – Amsterdam có thể rút ngắn còn 10 phút từ Chung cư Golden Park khi Vành đai 2.5 hoàn thiện

Trong khi đó, phân khúc trung cấp gồm nhiều dự án quanh khu vực Yên Hòa, Dịch Vọng, Phạm Văn Bạch, Nguyễn Chánh, Hoàng Đạo Thúy, Trung Kính… lại phù hợp với nhóm gia đình trẻ tìm kiếm sự cân bằng giữa ngân sách, chất lượng sống và khả năng kết nối trường học.

Theo các chuyên gia, khi hạ tầng giao thông phát triển, giá trị căn hộ không chỉ nằm ở vị trí hay tiện ích mà còn nằm ở "khả năng tiết kiệm thời gian sống". Với các gia đình có con nhỏ, việc giảm được 20 - 30 phút mỗi ngày có thể chuyển hóa thành thời gian nghỉ ngơi, hoặc đồng hành cùng con trong những hoạt động khác.

Do đó, Vành đai 2.5 không đơn thuần là một tuyến đường mới. Đây có thể là cú hích thúc đẩy nhu cầu ở thực, khi người mua nhà ngày càng ưu tiên một môi trường sống thuận tiện cho hành trình học tập của con cái.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rao bán “ế” gần nửa năm, xuất hiện tình trạng nhà trong ngõ Hà Nội hạ giá chào tiền tỷ, môi giới vẫn than: “Chưa bao giờ khó bán như hiện nay”

Rao bán “ế” gần nửa năm, xuất hiện tình trạng nhà trong ngõ Hà Nội hạ giá chào tiền tỷ, môi giới vẫn than: “Chưa bao giờ khó bán như hiện nay” Nổi bật

Toàn cảnh loạt dự án phủ khắp Hà Nội như một đại công trường: Tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ, dự kiến hoàn thành trong năm nay

Toàn cảnh loạt dự án phủ khắp Hà Nội như một đại công trường: Tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ, dự kiến hoàn thành trong năm nay Nổi bật

Truyền thông quốc tế: One Central Saigon – Dự án định hình diện mạo mới của TP.HCM

Truyền thông quốc tế: One Central Saigon – Dự án định hình diện mạo mới của TP.HCM

13:30 , 22/05/2026
An Dương - Cực tăng trưởng công nghiệp và đô thị mới của Hải Phòng

An Dương - Cực tăng trưởng công nghiệp và đô thị mới của Hải Phòng

13:30 , 22/05/2026
Tuyến đường sắt cao nhất thế giới, chạy ở độ cao trên 4.000 m: Công trình từng bị coi là “không thể xây dựng” vẫn thành công về đích với 9 kỷ lục toàn cầu

Tuyến đường sắt cao nhất thế giới, chạy ở độ cao trên 4.000 m: Công trình từng bị coi là “không thể xây dựng” vẫn thành công về đích với 9 kỷ lục toàn cầu

12:21 , 22/05/2026
Chủ dự án Cồn Tân Lập bị tố đập phá nhà dân

Chủ dự án Cồn Tân Lập bị tố đập phá nhà dân

12:21 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên