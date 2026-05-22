Chủ dự án Cồn Tân Lập bị tố đập phá nhà dân

Một hộ dân tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có đơn trình báo và tố giác gửi cơ quan chức năng, Báo Người Lao Động, phản ánh việc bị đập phá tài sản, xây dựng công trình trên phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình liên quan dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập.

Theo đơn của bà Đặng Thị Ngan (75 tuổi, ngụ số 83 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang), gia đình bà là chủ sở hữu hợp pháp căn nhà và khu đất tại địa chỉ trên. Tuy nhiên, vào chiều 25-8-2025, bà phát hiện Công ty CP Sông Đà Nha Trang - chủ đầu tư dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập – đưa người và phương tiện đến tháo dỡ, đập phá nhiều hạng mục tài sản của gia đình.

Theo phản ánh, phần bị tác động gồm nhà sàn gỗ, tường rào, nhà cấp 4, cửa và mái tôn với diện tích khoảng 18,74 m².

Gia đình ước tính tổng thiệt hại hơn 366 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí xây dựng theo đơn giá bồi thường trước đây của địa phương.

Hiện trường vụ đập phá nhà của bà Đặng Thị Ngan

Không chỉ phản ánh việc tài sản bị phá dỡ, bà Ngan còn cho rằng sau đó đơn vị thi công tiếp tục vận chuyển vật liệu, xây dựng công trình ngay trên phần đất mà gia đình chưa bàn giao cho Nhà nước. Theo nội dung đơn, dù gia đình nhiều lần yêu cầu dừng thi công và gửi đơn đến cơ quan chức năng, công trình vẫn tiếp tục được hoàn thiện đến nay.

Liên quan vụ việc, UBND phường Nha Trang cho biết Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã kiểm tra, tham mưu xử lý và ban hành Quyết định xử phạt số 2467/QĐ-XPHC ngày 7-10-2025 đối với Công ty CP Sông Đà Nha Trang (chủ đầu tư) với số tiền 90 triệu đồng.

Đồng thời, UBND phường cũng ban hành Quyết định xử phạt số 2466/QĐ-XPHC ngày 7-10-2025 đối với Công ty CP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức (đơn vị thi công) số tiền 90 triệu đồng do tổ chức thi công công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng xây dựng, gây sụt lún, nứt hư hỏng công trình lân cận tại nhà số 83 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Người dân phản ánh sau khi đập phá nhà dân, Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã xây dựng công trình

Ngoài việc xử phạt hành chính, UBND phường Nha Trang yêu cầu Công ty CP Sông Đà Nha Trang thực hiện bồi thường thiệt hại đối với nhà cửa và các công trình liền kề bị ảnh hưởng.

Trong đơn gửi báo chí, bà Ngan bày tỏ bức xúc khi cho rằng gia đình đến nay chưa nhận tiền bồi thường, cũng chưa bàn giao đất vì chưa được bố trí tái định cư.

Gia đình khẳng định ủng hộ chủ trương thu hồi đất của Nhà nước nhưng không đồng tình với việc phần đất bị "xâm chiếm" khi chưa hoàn tất các thủ tục liên quan.



Trong khi đó, đại diện Công ty CP Sông Đà Nha Trang lại cho rằng dự án đã được cấp giấy phép xây dựng, dự án thi công theo đúng ranh giới. Năm 2023, Công ty tiếp quản hiện trạng lô đất LK- 3A-04 không có nhà gỗ.



Theo UBND phường Nha Trang, qua kiểm tra, phần diện tích mà Công ty CP Sông Đà Nha Trang xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn nhà bà Ngan đang sử dụng hiện đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa thực hiện thu hồi đất nên đất ấy vẫn thuộc quyền sử dụng của bà Ngan.

Do đó, chính quyền địa phương đề nghị gia đình nếu có tranh chấp thì gửi đơn đến cơ quan công an hoặc khởi kiện ra tòa án để được xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.