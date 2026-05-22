Đà Nẵng ra "tối hậu thư" cho các dự án “đắp chiếu”

Theo Hải Định | 22-05-2026 - 11:35 AM | Bất động sản

Đà Nẵng yêu cầu rà soát toàn diện các dự án, khu đất chậm triển khai, tồn đọng kéo dài nhằm tháo gỡ vướng mắc, tránh lãng phí tài nguyên đất đai.

Ngày 22-5, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký ban hành nhiều công văn liên quan việc rà soát các dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế đang thực hiện dự án trên địa bàn khẩn trương báo cáo tình hình triển khai các dự án chậm tiến độ, tồn đọng hoặc gặp khó khăn kéo dài.

Đà Nẵng yêu cầu xã phường, các nhà đầu tư cung cấp thông tin về dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc kéo dài

Nội dung báo cáo phải nêu rõ hồ sơ pháp lý, nguyên nhân vướng mắc và các kiến nghị tháo gỡ liên quan lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính cùng các vấn đề liên quan khác.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát cả những trường hợp từng được cơ quan chức năng xem xét nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm hoặc chưa được tổng hợp theo các nghị quyết mới của Quốc hội.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các nhà đầu tư đề xuất cụ thể nội dung cần tháo gỡ để tạo điều kiện tiếp tục triển khai dự án, đưa đất đai vào khai thác hiệu quả, hạn chế tình trạng kéo dài gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Theo văn bản, hạn cuối tiếp nhận hồ sơ, kiến nghị từ các nhà đầu tư và tổ chức kinh tế là trước ngày 31-5-2026. "Sau thời hạn này, trường hợp không có văn bản phản ánh sẽ được xem như không có khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong đợt rà soát hiện nay",

Song song đó, UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tập trung rà soát các dự án, khu đất chậm triển khai hoặc vướng mắc kéo dài thuộc phạm vi quản lý.

Các địa phương phải phân loại rõ các tồn tại liên quan đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước ngày 7-6 để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xử lý.

Theo Hải Định

Người lao động

