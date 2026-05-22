Chỉ đạo 'nóng' của UBND TPHCM về dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Theo Hữu Huy | 22-05-2026 - 09:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất hàng loạt đầu việc trọng tâm trước cuối tháng 5 để sớm đưa dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng về đích.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp triển khai nghị quyết của Chính phủ liên quan việc tháo gỡ khó khăn cho dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1".

Theo kết luận, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban ngành tập trung xử lý nhiều nội dung tồn đọng liên quan điều chỉnh tổng mức đầu tư, quỹ đất thanh toán hợp đồng BT, thủ tục pháp lý đất đai và giải ngân vốn để đưa dự án sớm về đích.

Cụ thể, Sở Tài chính TPHCM được giao chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán; tham mưu, đề xuất triển khai công việc cụ thể của các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và thực hiện theo dõi tiến độ công việc, tổng hợp và dự thảo văn bản của UBND TP, báo cáo Kiểm toán Nhà nước trước ngày 30/5.

Cống ngăn triều Bến Nghé thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1. Ảnh: Hữu Huy

Sở này cũng phải trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước; đồng thời chủ trì, phối hợp sở, ban ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức đàm phán Phụ lục Hợp đồng BT với Nhà đầu tư về quỹ đất thanh toán, Tổng mức đầu tư điều chỉnh song song với quá trình hoàn tất thủ tục chấp thuận, đảm bảo sau khi xong thủ tục sẽ ký được ngay Phụ lục Hợp đồng BT, báo cáo UBND TP trước ngày 30/5.

UBND TPHCM cũng yêu cầu Sở Tài chính đẩy nhanh việc xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện quyết định chủ trương đầu tư để tạo điều kiện cho BIDV và nhà đầu tư sớm giải ngân vốn hoàn thành dự án, báo cáo UBND TP trước ngày 25/5.

Liên quan hạ tầng kết nối, Sở Tài chính được giao tham mưu phương án đầu tư tuyến đường kết nối vào dự án tại khu đất số 762 Bình Quới, hoàn thành trước ngày 30/5.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với ba khu đất đã giao cho nhà đầu tư; xử lý đề xuất bổ sung vị trí đổ chất nạo vét để bảo đảm thi công liên tục, không ảnh hưởng tiến độ dự án.

Sở này đồng thời rà soát quy trình vận hành dự án, phối hợp tổ chức hội thảo về công tác vận hành và tham mưu bộ định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời phục vụ vận hành dự án.

UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tổng hợp, báo cáo về việc Tư vấn giám sát nhà nước theo hướng không chọn đơn vị mới, giao đơn vị này tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Tư vấn giám sát nhà nước cho đến khi hoàn thành Dự án; tham mưu, đề xuất UBND TP trước ngày 30/5/2026.

Đối với các điểm phát sinh cản trở thi công, UBND xã Bình Hưng và phường Phú Định được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm tình trạng cản trở ngoài công trường, báo cáo kết quả trước ngày 30/5.

Dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1" được khởi công từ năm 2016 với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Dự án gồm hệ thống cống kiểm soát triều quy mô lớn kết hợp đê bao ven sông nhằm kiểm soát ngập cho khu vực rộng khoảng 570km² với khoảng 6,5 triệu dân hưởng lợi.

Đầu tháng 2/2026, dự án này được khởi động trở lại sau nhiều năm đình trệ.

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

