Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảo hiểm xã hội có thông báo quan trọng tới người dân

Thư Lương | 21-05-2026 - 13:37 PM | Kinh tế số

Người dân cần đề cao cảnh giác nếu nhận được tin nhắn, cuộc gọi có nội dung sau.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua các cuộc gọi, tin nhắn và tài khoản mạng xã hội giả mạo.

Theo cơ quan BHXH, thời gian gần đây, lợi dụng thông tin Nhà nước điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026 theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP cùng thông tin tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ BHXH để tiếp cận người dân bằng nhiều hình thức khác nhau.

Các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn qua Facebook, Zalo…, thông báo hỗ trợ “đồng bộ dữ liệu”, “cập nhật hồ sơ”, “xác nhận thông tin nhận trợ cấp” rồi yêu cầu người dân cung cấp số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, ngày sinh, mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập vào các đường link lạ.

Đáng chú ý, kẻ gian còn đánh vào tâm lý lo lắng của người dân khi đưa ra thông tin nếu không thực hiện cập nhật sẽ không được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng hoặc không được tham gia khám sức khỏe miễn phí.

BHXH tỉnh Bắc Ninh cho biết đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp thông tin cá nhân và rút tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Cơ quan này khẳng định hiện nay BHXH tỉnh Bắc Ninh không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như số CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hay cài đặt ứng dụng để thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc cập nhật dữ liệu.

Việc điều chỉnh các chế độ bảo hiểm, trợ cấp được cơ quan chức năng thực hiện theo quy định, người dân không cần cung cấp thông tin qua điện thoại hay mạng xã hội. Đồng thời, dữ liệu khám sức khỏe định kỳ miễn phí cũng được cập nhật theo quy trình, không yêu cầu xác minh bằng cách truy cập đường link hoặc chuyển tiền.

BHXH tỉnh Bắc Ninh cảnh báo tình trạng lừa đảo, mạo danh cơ quan BHXH. (Ảnh: BHXH tỉnh Bắc Ninh)

Trước tình trạng trên, BHXH tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng là cán bộ BHXH. Người dân cũng không nên truy cập các đường link không rõ nguồn gốc hoặc thực hiện thao tác theo hướng dẫn của các cuộc gọi đáng ngờ.

Khi cần xác minh thông tin, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH gần nhất hoặc thông qua các kênh thông tin chính thức của BHXH tỉnh Bắc Ninh để được hỗ trợ. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để kịp thời xử lý.

(Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh)

Hà Nội sắp có thêm khu công nghiệp hơn 2.900 tỷ đồng, dự kiến mang lại việc làm cho 9.800 lao động

Thư Lương

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp xài phần mềm thông qua các phiên bản bẻ khóa có thể bị phạt tù, phạt tiền 3 tỉ đồng

Doanh nghiệp xài phần mềm thông qua các phiên bản bẻ khóa có thể bị phạt tù, phạt tiền 3 tỉ đồng Nổi bật

Tất cả người dân có con dưới 14 tuổi cần làm điều này càng sớm càng tốt

Tất cả người dân có con dưới 14 tuổi cần làm điều này càng sớm càng tốt Nổi bật

Muốn nhận 600 tỷ USD? Hãy đưa 1 triệu người lên Sao Hỏa: Lộ diện kế hoạch xây dựng thuộc địa vũ trụ của Elon Musk sau hồ sơ IPO SpaceX

Muốn nhận 600 tỷ USD? Hãy đưa 1 triệu người lên Sao Hỏa: Lộ diện kế hoạch xây dựng thuộc địa vũ trụ của Elon Musk sau hồ sơ IPO SpaceX

13:33 , 21/05/2026
Mark Zuckerberg lên tiếng sau vụ sa thải 8.000 người tại Meta: Đằng sau lời hứa là tham vọng AI điên cuồng và "bóng ma" tự động hóa

Mark Zuckerberg lên tiếng sau vụ sa thải 8.000 người tại Meta: Đằng sau lời hứa là tham vọng AI điên cuồng và "bóng ma" tự động hóa

11:35 , 21/05/2026
Cả thế giới đang lo cho tin nhắn của mình, còn người dùng Việt thì sao?

Cả thế giới đang lo cho tin nhắn của mình, còn người dùng Việt thì sao?

10:50 , 21/05/2026
Tài khoản MB của người đàn ông SN 1982 phát sinh giao dịch 8 triệu đồng, Công an vào cuộc xác minh nguồn gốc số tiền

Tài khoản MB của người đàn ông SN 1982 phát sinh giao dịch 8 triệu đồng, Công an vào cuộc xác minh nguồn gốc số tiền

10:48 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên