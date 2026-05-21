Bảo hiểm xã hội có thông báo quan trọng tới người dân

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua các cuộc gọi, tin nhắn và tài khoản mạng xã hội giả mạo.

Theo cơ quan BHXH, thời gian gần đây, lợi dụng thông tin Nhà nước điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026 theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP cùng thông tin tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ BHXH để tiếp cận người dân bằng nhiều hình thức khác nhau.

Các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn qua Facebook, Zalo…, thông báo hỗ trợ “đồng bộ dữ liệu”, “cập nhật hồ sơ”, “xác nhận thông tin nhận trợ cấp” rồi yêu cầu người dân cung cấp số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, ngày sinh, mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập vào các đường link lạ.

Đáng chú ý, kẻ gian còn đánh vào tâm lý lo lắng của người dân khi đưa ra thông tin nếu không thực hiện cập nhật sẽ không được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng hoặc không được tham gia khám sức khỏe miễn phí.

BHXH tỉnh Bắc Ninh cho biết đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp thông tin cá nhân và rút tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Cơ quan này khẳng định hiện nay BHXH tỉnh Bắc Ninh không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như số CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP hay cài đặt ứng dụng để thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc cập nhật dữ liệu.

Việc điều chỉnh các chế độ bảo hiểm, trợ cấp được cơ quan chức năng thực hiện theo quy định, người dân không cần cung cấp thông tin qua điện thoại hay mạng xã hội. Đồng thời, dữ liệu khám sức khỏe định kỳ miễn phí cũng được cập nhật theo quy trình, không yêu cầu xác minh bằng cách truy cập đường link hoặc chuyển tiền.

BHXH tỉnh Bắc Ninh cảnh báo tình trạng lừa đảo, mạo danh cơ quan BHXH. (Ảnh: BHXH tỉnh Bắc Ninh)

Trước tình trạng trên, BHXH tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng là cán bộ BHXH. Người dân cũng không nên truy cập các đường link không rõ nguồn gốc hoặc thực hiện thao tác theo hướng dẫn của các cuộc gọi đáng ngờ.

Khi cần xác minh thông tin, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH gần nhất hoặc thông qua các kênh thông tin chính thức của BHXH tỉnh Bắc Ninh để được hỗ trợ. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để kịp thời xử lý.

(Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh)