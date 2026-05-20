Hà Nội sắp có thêm khu công nghiệp hơn 2.900 tỷ đồng, dự kiến mang lại việc làm cho 9.800 lao động

Sáng 19/5, UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà tại địa bàn hai xã Thượng Phúc và Chương Dương. Dự án có quy 174,88ha, tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, do Công ty TNHH Hòa Phú Invest - thành viên Tập đoàn Phú Mỹ làm chủ đầu tư. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc triển khai Khu công nghiệp Phú Hà không chỉ là khởi công một dự án công nghiệp mới mà còn là bước đi cụ thể trong quá trình tái cấu trúc không gian phát triển công nghiệp của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ ấn nút khởi công dự án.Ảnh: VGP

Theo lãnh đạo Thành phố, Hà Nội đang hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Thành phố không phát triển khu công nghiệp theo hướng lấp đầy đất, mà tập trung tạo ra công nghệ, năng suất, chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh mới.

Định hình cực tăng trưởng công nghiệp phía Nam Hà Nội

Theo Quyết định số 542/QĐ-CNCCN được Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội ban hành cuối năm 2025, Khu công nghiệp (KCN) Phú Hà có diện tích 174,88 ha, nằm trong phạm vi nghiên cứu 192,10 ha, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 9.800 lao động.

Quy hoạch phân khu xác định hơn 115ha đất dành cho công nghiệp và kho bãi; phần diện tích còn lại được bố trí cho cây xanh, mặt nước, dịch vụ, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống hạ tầng nội khu được thiết kế đồng bộ với khoảng 10km đường giao thông, trạm xử lý nước thải công suất 3.800m3/ngày đêm đạt tiêu chuẩn cột A và tổng nhu cầu điện khoảng 53,5 MVA, được cấp từ các trạm biến áp 110kV Tía và Thường Tín.

Khu công nghiệp Phú Hà được xem là một trong những dự án mở đầu cho định hướng mở rộng không gian công nghiệp phía Nam Hà Nội. Dự án được định hướng thu hút các lĩnh vực công nghiệp sinh học phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản - thực phẩm chất lượng cao, cơ khí chế tạo, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành sản xuất hiện đại, ít phát thải.

Theo quy hoạch tổng thể Thủ đô, khu vực phía Nam Hà Nội sẽ trở thành cực tăng trưởng công nghiệp và logistics quan trọng trong thời gian tới. Khu công nghiệp Phú Hà sở hữu lợi thế kết nối khi nằm tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tiếp giáp Quốc lộ 1A, kết nối nhanh với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, liền kề tuyến đường sắt Ngọc Hồi - Phú Xuyên và đón đầu định hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong tương lai.

Lãnh đạo Thành phố kỳ vọng Khu công nghiệp Phú Hà sẽ tạo ra ba chuyển dịch lớn gồm chuyển từ khai thác đất đai sang khai thác tri thức, công nghệ và năng suất; chuyển từ gia công giản đơn sang chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ và logistics hiện đại. Đồng thời tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao cho người dân địa phương.

Hướng tới khu công nghiệp hiện đại, phát triển bền vững

Tại lễ khởi công, Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Phú Invest Lưu Quốc Khánh cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đại diện chủ đầu tư, toàn bộ các hạng mục sẽ được xây dựng đúng quy hoạch, đúng thiết kế và bảo đảm chất lượng kỹ - mỹ thuật, đặc biệt đối với các hạng mục thu gom, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy và cảnh quan môi trường. Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, chủ đầu tư đã ký kết hợp tác với Emergent Capital Partner nhằm phát triển hệ thống logistics, nhà kho, nhà xưởng và văn phòng với tổng vốn dự kiến khoảng 90 triệu USD.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu chủ đầu tư tập trung triển khai dự án bài bản, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và môi trường; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và hệ thống logistics.

Lãnh đạo Thành phố cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, xử lý nhanh các thủ tục liên quan nhưng vẫn phải kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng đất. Hà Nội khẳng định quan điểm không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn và không tiếp nhận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, phát thải cao hoặc sử dụng đất kém hiệu quả.

Khu công nghiệp Phú Hà được xem là bước mở đầu trong định hướng hình thành không gian công nghiệp mới của Hà Nội. Trong năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu khởi công thêm 6 khu công nghiệp với tổng quy mô gần 1.400ha, đồng thời tiếp tục chuẩn bị quỹ đất trung hạn với 10 khu công nghiệp đang được lập quy hoạch, tổng diện tích khoảng 3.455ha.