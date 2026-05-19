Đã xây 50% cao tốc tại Trung Quốc, 'gã khổng lồ' hạ tầng cam kết làm dự án với chất lượng tốt hơn, giá thấp hơn tại một tỉnh miền núi phía Bắc

Tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương ký bản ghi nhớ hợp tác

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, sáng 19/5, Sở Xây dựng tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

Ông Bùi Quang Vinh - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của tỉnh về tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thời gian qua, đơn vị đã chủ động kết nối với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu)

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đánh giá cao năng lực của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương - một trong những tập đoàn hạ tầng hàng đầu Trung Quốc, có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn về giao thông, đô thị.

Theo ông Vinh, việc ký kết Bản ghi nhớ là cơ sở quan trọng để hai bên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và nghiên cứu cơ hội hợp tác cụ thể trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực kết nối của tỉnh Lai Châu.

Với năng lực, kinh nghiệm, uy tín của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Lai Châu và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai Bên sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, hiệu quả.

Theo nội dung Bản ghi nhớ được ký kết, hai Bên thống nhất thiết lập cơ quan liên lạc và cơ chế trao đổi định kỳ nhằm chia sẻ thông tin về các dự án quy hoạch hạ tầng giao thông, đô thị, thủy lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương sẽ phát huy lợi thế về vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến để nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các phương án đầu tư, xây dựng phù hợp, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như các điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên. Bản ghi nhớ hợp tác có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2031.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cam kết về chất lượng, giá thành, tiến độ khi thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng tại Lai Châu

Ông Hồ Đồng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch Tập đoàn Đại Tây Dương nhấn mạnh, tỉnh Lai Châu ở phía Bắc của Việt Nam có hệ thống mạng lưới giao thông so với hiện tại chưa phải phát triển ở mức cao. Ở Trung Quốc, 50% đường cao tốc do Tập đoàn Thái Bình Dương triển khai thực hiện.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương thông tin, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Lai Châu (Việt Nam) có địa hình nhiều nét tương đồng, có núi cao, thi công quốc lộ và đường cao tốc có độ khó nhất định. Đối với những dự án khó như vậy ở Vân Nam đều do Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương làm.

Vì vậy, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương xác định dùng sản phẩm, kinh nghiệm để đi được xa hơn và cam kết các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng của Lai Châu sẽ có chất lượng tốt hơn, giá thành thấp hơn, tiến độ nhanh hơn và hiệu quả cao hơn.

Tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Nguyễn Sỹ Cảnh thông tin, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh Lai Châu có một số dự án hạ tầng quan trọng, thiết yếu kết nối liên vùng giữa Lai Châu với các địa phương khác trong cả nước.

Qua quá trình làm việc với Tập đoàn, lãnh đạo tỉnh cũng biết Tập đoàn Xây dựng Thái Binh Dương là Tập đoàn lớn mạnh của Trung Quốc trong lĩnh vực thi công các công trình hạ tầng cơ sở, đặc biệt là giao thông và đặc biệt đối với các tỉnh thi công hạ tầng kết nối có địa hình chia cắt khó khăn như Lai Châu.

Lễ ký kết thể hiện sự gặp nhau hiệu quả, thiết thực ngay từ bước đầu và hướng tới sự hợp tác tới đây. Lãnh đạo tỉnh Lai Châu đề nghị Sở Xây dựng cùng với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trước hết thực hiện hiệu quả nội dung đã ký kết, lãnh đạo tỉnh cam kết luôn ủng hộ các nội dung ký kết hợp tác giữa Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trong thời gian tới.