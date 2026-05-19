Công an cảnh báo nóng đến người dân làm hộ chiếu online

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, các dịch vụ hành chính công trực tuyến, tiêu biểu như làm hộ chiếu “online”, đã mang lại nhiều tiện ích thiết thực, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức.

Tuy nhiên, chính sự thuận tiện này cũng trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, khiến không ít người rơi vào bẫy, vừa thiệt hại về tài chính, vừa đối mặt với nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân.

Những chiêu trò tinh vi của các đối tượng lừa đảo

Đánh vào tâm lý thích sự nhanh gọn, đơn giản trong việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân, các đối tượng đã dựng nên các website giả mạo với giao diện giống Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc các trang chính thức của Bộ Công an.

Trên những trang web này, các đối tượng hướng dẫn chi tiết cách “Đăng ký hộ chiếu online”, yêu cầu người dùng nộp lệ phí làm hộ chiếu, phí “xử lý nhanh” và thậm chí thu thập cả hình ảnh căn cước công dân cùng ảnh chân dung để phục vụ cho mục đích lừa đảo.

Các thủ đoạn thường gặp:

- Giả mạo các website chính thức của các dịch vụ hành chính công trực tuyến: Địa chỉ gần giống thật như hochieu-online.vn, lamhochieu24h.com, thay vì https://dichvucong.gov.vn hoặc https://dichvucong.bocongan.go... .

- Mạo danh cán bộ Công an gọi điện, nhắn tin, gửi email yêu cầu bổ sung hồ sơ, nộp tiền “xử lý gấp”.

- Lừa đảo qua các nền tảng mạng xã hội: Xây dựng Fanpage có hàng nghìn lượt theo dõi, đăng bài hướng dẫn "tận tình", kèm số điện thoại và link dẫn đến trang lừa đảo, sau đó thu thập dữ liệu cá nhân.



Hậu quả người dân không chỉ mất tiền mà còn lộ lọt thông tin cá nhân

Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng, tình trạng lừa đảo khi làm hộ chiếu trực tuyến đang có chiều hướng gia tăng, với nhiều trường hợp người dân bị sập bẫy các website giả mạo, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản và dữ liệu cá nhân.

Một số trường hợp nghiêm trọng, các đối tượng sử dụng thông tin cá nhân thu thập được qua hoạt động lừa đảo để đăng ký sim rác, mở tài khoản ngân hàng trái phép, vướng vào các giao dịch bất hợp pháp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và pháp lý cá nhân.

Cách phòng tránh lừa đảo khi làm hộ chiếu online

Để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, người dân cần ghi nhớ: Các dịch vụ hành chính công trực tuyến là một phần tất yếu trong tiến trình chuyển đổi số, mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho người dân. Tuy nhiên, song song với lợi ích là không ít rủi ro tiềm ẩn, chỉ một cú nhấp chuột thiếu cẩn trọng cũng có thể dẫn đến những hệ lụy kéo dài, từ thiệt hại tài chính đến ảnh hưởng danh dự và rắc rối pháp lý.