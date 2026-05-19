Tin rất vui cho tất cả người dân: Từ 1/7, hàng loạt mức tiền trợ cấp tăng mạnh

Với việc Chính phủ ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP chính thức tăng mức lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1/7, hàng loạt chế độ, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động cũng sẽ đồng loạt được điều chỉnh tăng cao tương ứng theo quy định tại Luật BHXH 2024.

Tăng mức trợ cấp thai sản và tiền dưỡng sức hằng ngày

Do công thức tính nhiều khoản trợ cấp của cơ quan BHXH được neo theo mức lương cơ sở, nguồn ngân sách chi trả cho người lao động khi sinh con hoặc phục hồi sức khỏe từ ngày 1/7 sẽ thay đổi rõ rệt:

Trợ cấp thai sản một lần khi sinh con: Tăng lên mức 5.060.000 đồng/con (Mức cũ là 4.680.000 đồng). Khoản tiền này được tính cố định bằng 2 lần mức lương cơ sở mới cho mỗi em bé được sinh ra.

Tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau: Tăng lên 759.000 đồng/ngày (Mức cũ là 702.000 đồng/ngày), tương đương 30% mức tham chiếu/lương cơ sở.

Tiền dưỡng sức sau thai sản và sau điều trị tai nạn lao động: Cũng áp dụng mức tăng đồng bộ lên 759.000 đồng/ngày (Bằng 30% lương cơ sở mới).

Quy định về thời gian hưởng chế độ phục hồi sức khỏe

Cơ quan BHXH sẽ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ khoản tiền chế độ này trực tiếp cho người lao động trong những ngày nghỉ phục hồi mà không qua quỹ lương của doanh nghiệp. Điều kiện và thời gian áp dụng cụ thể bao gồm:

Đối với chế độ sau ốm đau: Người lao động đã nghỉ ốm từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, nếu trong vòng 30 ngày kể từ khi đi làm lại mà sức khỏe chưa hồi phục thì được giải quyết nghỉ tối đa 10 ngày/năm (tính cả ngày lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần).

Đối với chế độ sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Theo Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật mà trong vòng 30 ngày đầu quay lại làm việc gặp tình trạng sức khỏe yếu thì sẽ được bố trí thời gian nghỉ ngơi, phục hồi.

Hàng loạt khoản phụ cấp, trợ cấp khác đồng loạt điều chỉnh

Bên cạnh các nhóm quyền lợi phổ biến trên, lần tăng lương cơ sở lần này cũng kéo theo sự tăng lên của nhiều danh mục trợ cấp mang tính chất bảo trợ và đền bù cho người lao động, bao gồm: