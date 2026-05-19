Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Nga: Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương

Theo Hà Văn | 19-05-2026 - 08:21 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chiều ngày 18/5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua, nhất là việc hai bên duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác, phát huy tối đa những thành quả đạt được, tiếp tục triển khai và kiến tạo các định hướng hợp tác lớn, cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đại sứ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những nỗ lực của Đại sứ và Đại sứ quán Nga; đề nghị Đại sứ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Bày tỏ vinh dự được đến chào Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Đại sứ Gennady Bezdetko chân thành chúc mừng Thủ tướng Chính phủ được tín nhiệm bầu giữ cương vị đầy trọng trách; khẳng định Liên bang Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại sứ Gennady Bezdetko khẳng định phía Nga và cá nhân Đại sứ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại sứ Gennady Bezdetko vui mừng báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về những tiến triển tích cực trong hợp tác hai nước thời gian qua cũng như các lĩnh vực, nội dung hai bên còn nhiều dư địa và có thể tiếp tục thúc đẩy; khẳng định phía Nga và cá nhân Đại sứ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực truyền thống cũng như các lĩnh vực mới, nhất là bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh, khoa học - công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ và Đại sứ Nga đã trao đổi và thống nhất về các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao đến kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, văn hóa, du lịch…

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ASEAN - Nga - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ASEAN - Nga. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, thúc đẩy đối thoại, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kinh tế - thương mại, năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kết nối, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin, Thủ tướng M. Mishustin và các nhà lãnh đạo Liên bang Nga; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và lời chúc mừng hữu nghị, chân thành mà các lãnh đạo và Nhân dân Nga đã dành cho Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ./.

Theo Hà Văn

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
nga, việt nam

Không sao chép hay phụ thuộc nước ngoài, Việt Nam tạo kỳ tích ngay lần đầu tự xây hầm xuyên núi, giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua cung đèo hiểm trở

3 ngày nữa, hàng loạt tuyến phố sau tại Hà Nội tăng phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, cao nhất lên đến 400.000đồng/m2/tháng

PGS. TS Trần Đình Thiên giải mã động lực của những doanh nghiệp lớn chuyển từ 'kiếm lợi ngắn hạn' sang 'kiến tạo tương lai'

08:00 , 19/05/2026
07:39 , 19/05/2026
19:11 , 18/05/2026
18:45 , 18/05/2026

