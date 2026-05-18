“Kênh đào Panama của Việt Nam” trị giá hơn 100 triệu USD vừa có thay đổi lớn

Đại Phú | 18-05-2026 - 18:45 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Kênh đào Nghĩa Hưng sở hữu công nghệ đặc biệt, thông báo hoạt động trở lại sau 3 tháng dừng vận hành.

Vào 1/3/2021, kênh đào Nghĩa Hưng được khởi công gồm các hạng mục chính: Xây dựng kênh nối giữa sông Đáy và sông Ninh Cơ với chiều dài khoảng 1km, chiều rộng đáy kênh 90-100m; Xây dựng âu tàu với kích thước buồng âu rộng 17m, dài 179m, cao độ đáy -7,0m.

Kênh Nghĩa Hưng có tổng mức đầu tư khoảng 107,19 triệu USD (khoảng 2.300 tỷ đồng), đắt nhất Việt Nam, kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ có điểm khởi đầu tại Km8+300 sông Ninh Cơ, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; điểm kết thúc tại Km35+450 sông Đáy, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Chiều dài của luồng đường thủy nội địa dài 1,18 Km.

﻿Kênh đào Nghĩa Hưng có tính năng tương tự kênh đào Panama. Khi có tàu vào, một bên đóng kín, bên còn lại mở cho tới khi mực nước sông cân bằng với bên trong để tàu qua và ngược lại. Theo đó, mỗi chu kỳ một tàu qua kéo dài khoảng 15 phút, trong đó 2 phút bơm nước để cân bằng phía trong và ngoài sông.

Vào tháng 7/2023, kênh đào Nghĩa Hưng chính thức mở luồng. Theo Cổng thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Nam Đinh, sau gần 1 năm mở luồng, kênh đào Nghĩa Hưng mỗi ngày có hàng chục lượt tàu chở hàng, sà lan đi qua rút ngắn thời gian đi lại từ 8 tiếng xuống còn 20 - 30 phút.

Vào tháng 3/2026, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc cho biết, âu tàu Nghĩa Hưng (kênh nối sông Đáy – sông Ninh Cơ) tạm dừng vận hành để khắc phục sự cố kỹ thuật do đứt cáp tời, đồng thời thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng.

Sau đó, các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng âu tàu; đồng thời thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ray và các thiết bị liên quan thuộc âu vận hành phía Ninh Cơ.

Mới đây, sau 3 tháng tạm dừng vận hành, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc thông tin, luồng đường thủy quốc gia kênh Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình (kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ) đã vận hành trở lại sau thời gian dừng vận hành để bảo trì, khắc phục sự cố lỗi kỹ thuật.

Thực tế, lưu lượng tàu thuyền di chuyển qua âu tàu Nghĩa Hưng ngày càng lớn, nên các thiết bị thường xuyên phải làm việc liên tục. Để công trình âu tàu Nghĩa Hưng hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả, Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy đã kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam bố trí kinh phí để thực hiện công tác vận hành, bảo trì tài sản công trình âu tàu Nghĩa Hưng theo quy định.

Kênh đào Nghĩa Hưng có một hệ thống siêu đặc biệt, đó là trung tâm âu tàu. Âu tàu Nghĩa Hưng có ba cơ chế vận hành: tự động, bán tự động và thủ công để đảm bảo khai thác 24/24 giờ. Cùng với đó, bên trong nhà điều hành sẽ có hệ thống máy tính quan sát. Trong đó, phòng điều khiển được lắp hoàn toàn cửa kính, các hướng nhìn về phía âu tàu.

Tại các màn hình điều khiển, nhân viên quan sát qua camera có thể zoom cận và toàn cảnh ở các điểm khác nhau. Từ đó, toàn bộ quá trình vận hành đều được điều khiển tự động từ trung tâm chỉ huy. Các tàu được hướng dẫn qua kênh bằng hệ thống loa. Tàu có nhu cầu qua kênh có thể đăng ký trước từ hệ thống radar, điện thoại, nếu không đăng ký vẫn có thể thông thủy bình thường.

Việc đưa vào vận hành công trình kênh, âu nối sông Đáy - sông Ninh Cơ tạo thuận lợi cho các tàu tải trọng lớn từ phía nam lên hoặc tàu từ Quảng Ninh, Hải Phòng đi qua, phục vụ vận tải cho cụm cảng thủy Ninh Bình, Ninh Phúc.

Không sao chép hay phụ thuộc nước ngoài, Việt Nam tạo kỳ tích ngay lần đầu tự xây hầm xuyên núi, giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua cung đèo hiểm trở

3 ngày nữa, hàng loạt tuyến phố sau tại Hà Nội tăng phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, cao nhất lên đến 400.000đồng/m2/tháng

Hà Nội bàn giao hồ sơ tuyến Quốc lộ 1A đoạn Hầm Kim Liên - Cầu Giẽ quy mô 10 làn xe

Trực tiếp (Tối nay, 18/5): Công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai

Đề xuất đầu tư 265.000 tỷ đồng làm Vành đai 5 - Vùng Thủ đô có 6 làn xe

Công an yêu cầu tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

