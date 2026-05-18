Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 ngày nữa, hàng loạt tuyến phố sau tại Hà Nội tăng phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, cao nhất lên đến 400.000đồng/m2/tháng

Giang Anh | 18-05-2026 - 14:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về mức thu, tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ ô tô, xe đạp, xe máy.

Theo đó, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2026. Các nội dung không điều chỉnh tại Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND.

Trước đó, tại tờ trình gửi HĐND TP, UBND TP Hà Nội cho biết nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) phục vụ trông giữ phương tiện ngày càng tăng, đặc biệt tại các khu vực có mật độ dân cư và hoạt động thương mại cao.

Số liệu thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tăng cao liên tiếp trong 3 năm phản ánh nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố phục vụ trông giữ phương tiện tiếp tục duy trì ở mức lớn, đặc biệt tại các khu vực trung tâm, đồng thời cho thấy mức thu hiện hành chưa phản ánh đầy đủ giá trị sử dụng nguồn tài nguyên đô thị. Đồng thời thể hiện khả năng đóng góp của người nộp phí cao hơn mức thu hiện hành.

Mức thu phí hiện hành theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND chưa đủ phù hợp so với giá trị sử dụng thực tế của hạ tầng đô thị; chưa tạo được công cụ điều tiết hành vi, góp phần hạn chế phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm.

"Việc điều chỉnh mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vừa góp phần hạn chế lượng xe lưu thông trong nội đô để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các khu vực có mật độ phương tiện cao vào giờ cao điểm, vừa góp phần điều tiết lưu lượng giao thông nội đô, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời hạn chế dần "thói quen" sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nhằm nâng cao hiệu suất các phương tiện công cộng" - UBND TP nêu rõ.

Thay đổi mới quan trọng sẽ có hiệu lực ngay trong kỳ khai thuế tới đây: Cá nhân, hộ kinh doanh lưu ý!

Giang Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thu hút gần 1.500.000 tỷ đồng vốn đầu tư, tỉnh có nhiều đặc khu nhất Việt Nam lên kế hoạch hiện thực hóa quy hoạch 'hiếm có', sẽ đăng cai 'siêu sự kiện' vào năm sau

Thu hút gần 1.500.000 tỷ đồng vốn đầu tư, tỉnh có nhiều đặc khu nhất Việt Nam lên kế hoạch hiện thực hóa quy hoạch 'hiếm có', sẽ đăng cai 'siêu sự kiện' vào năm sau Nổi bật

Thay đổi mới quan trọng sẽ có hiệu lực ngay trong kỳ khai thuế tới đây: Cá nhân, hộ kinh doanh lưu ý!

Thay đổi mới quan trọng sẽ có hiệu lực ngay trong kỳ khai thuế tới đây: Cá nhân, hộ kinh doanh lưu ý! Nổi bật

Phụ nữ Việt Nam đối mặt "ba tầng áp lực"

Phụ nữ Việt Nam đối mặt "ba tầng áp lực"

14:11 , 18/05/2026
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng cần làm gì khi đã khai thuế? Cơ quan Thuế giải đáp

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng cần làm gì khi đã khai thuế? Cơ quan Thuế giải đáp

14:00 , 18/05/2026
Bộ Xây dựng đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ làm Quỹ nhà ở Trung ương

Bộ Xây dựng đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ làm Quỹ nhà ở Trung ương

13:01 , 18/05/2026
Chính thức khởi công nhà máy điện gần 60.000 tỷ đồng, quy mô lớn nhất Bắc Trung Bộ do liên danh PV Power, NASU và đại gia Hàn Quốc đầu tư

Chính thức khởi công nhà máy điện gần 60.000 tỷ đồng, quy mô lớn nhất Bắc Trung Bộ do liên danh PV Power, NASU và đại gia Hàn Quốc đầu tư

12:25 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên