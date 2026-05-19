Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh đối với tất cả những ai nằm trong danh sách sau

Thư Lương | 19-05-2026 - 07:39 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 người đại diện pháp luật.

Ngày 15/5/2026, Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã công khai thông tin 12 người đại diện pháp luật trên địa bàn bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thuế tỉnh Đắk Lắk, các trường hợp này thuộc diện bị thông báo tạm dừng xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và quản lý xuất nhập cảnh.

Trong các thông báo tạm hoãn xuất cảnh, Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk cũng nêu rõ số tiền nợ thuế của từng công ty do các cá nhân làm đại diện pháp luật.

Cơ quan thuế cho biết, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Thông tin tổng hợp từ Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk

Những trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế theo quy định?

Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định về tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, có 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày sẽ bị xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, biện pháp này được áp dụng khi đơn vị bị cưỡng chế thi hành quyết định về thuế, có khoản nợ từ 500 triệu đồng trở lên và chậm nộp quá 120 ngày.

Nghị định cũng quy định áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có nợ thuế quá hạn và chưa thực hiện nghĩa vụ sau 30 ngày kể từ khi nhận thông báo của cơ quan thuế sẽ thuộc diện bị áp dụng biện pháp này.

Ngoài ra, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài trước khi rời Việt Nam nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế quá hạn cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Hướng dẫn tra cứu diện tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế qua eTax Mobile

Người nộp thuế có thể dễ dàng kiểm tra thông tin liên quan thông qua ứng dụng eTax Mobile:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID;

Bước 2: Chọn mục “Tra cứu thông báo”;

Bước 3: Tại danh mục thông báo, kiểm tra các mục “Thông báo hành chính của cơ quan thuế” và “Thông báo khác” để theo dõi tình trạng nghĩa vụ thuế.

Chủ động tra cứu và hoàn thành nghĩa vụ thuế không chỉ giúp người nộp thuế tránh các biện pháp cưỡng chế, mà còn bảo đảm quá trình xuất cảnh diễn ra thuận lợi, không bị gián đoạn.

