Toàn cảnh tăng trưởng GDP nhóm ASEAN-6 quý I/2026: Thái Lan bất ngờ đuổi sát nút Philippines, Việt Nam có giữ vững 'ngôi vương'?

Việt Nam

Theo Báo cáo Kinh tế-xã hội quý I/2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2025 tăng 7,07%).

Trong mức tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,08%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,32%.

Trong cơ cấu nền kinh tế quý I/2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,89%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,15%; khu vực dịch vụ chiếm 43,45%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,51%.

Indonesia

Cơ quan Thống kê Indonesia đã công bố kết quả tăng trưởng kinh tế quý I/2026 với kết quả tương đối khả quan. Theo đó, nhờ sự tăng trưởng trong chi tiêu của Chính phủ, nền kinh tế Indonesia trong quý I/2026 đã ghi nhận tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong hơn ba năm trở lại đây.

Cụ thể, số liệu của Cục Thống kê Indonesia cho thấy, GDP của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tăng trưởng 5,61% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng trưởng 5,30% mà các nhà phân tích dự báo trong cuộc khảo sát của Reuters và mức 5,39% đạt được trong quý IV/2025.

Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất mà quốc gia này đạt được kể từ quý III/2022, được hỗ trợ bởi sự tăng vọt (21,8%) trong chi tiêu của chính phủ, bao gồm tiền thưởng ngày lễ cho công chức và chi tiêu cho chương trình bữa ăn miễn phí tại trường học của Tổng thống Prabowo Subianto.

Malaysia

Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Malaysia công bố ngày 17/4, nền kinh tế Malaysia ghi nhận tăng trưởng GDP ước đạt 5,3% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức 6,3% của quý IV/2025 – mức cao nhất trong ba năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa, xuất khẩu và đầu tư tăng mạnh.

Theo cơ quan thống kê Malaysia, tăng trưởng trong ba tháng đầu năm được hỗ trợ bởi đà mở rộng bền vững của các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và xây dựng, dù tốc độ đã chậm hơn so với quý trước. Trong khi đó, lĩnh vực khai khoáng và khai thác đá giảm 1,1% do sản lượng suy giảm, đặc biệt ở dầu thô và khí tự nhiên.

Singapore

Báo cáo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) công bố sáng 14/4 cho thấy, trong quý I/2026, nền kinh tế nước này ghi nhận mức tăng trưởng GDP 4,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với quý IV/2025.

MTI nhận định tăng trưởng trong quý đầu năm “vẫn duy trì ổn định”, song cảnh báo căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột Mỹ–Israel–Iran, có thể tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế trong các quý tới.

Động lực tăng trưởng suy yếu trong quý I chủ yếu đến từ lĩnh vực sản xuất. Cụ thể, ngành này chỉ tăng 5% so với cùng kỳ, giảm mạnh so với mức 11,4% của quý trước. Mức tăng trưởng vẫn được hỗ trợ bởi sản lượng cao hơn ở các cụm ngành điện tử, kỹ thuật vận tải và kỹ thuật chính xác, qua đó bù đắp phần nào sự sụt giảm ở các lĩnh vực thiết bị y sinh, sản xuất chung và hóa chất.

Philippines

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Philippines, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines đã ghi nhận mức tăng trưởng 2,8% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên năm 2026.

Các yếu tố chính đóng góp vào tăng trưởng hàng năm trong quý I/2026 là: Thương mại bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô và xe máy, chiếm 4,6%; Hoạt động tài chính và bảo hiểm, chiếm 3,4%; và Hành chính công và quốc phòng; bảo hiểm xã hội bắt buộc, chiếm 8,6%.

Trong số các lĩnh vực kinh tế chính, lĩnh vực Dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý i/2026. Trong khi đó, lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; và Công nghiệp giảm lần lượt 0,2% và 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về phía cầu, chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên năm 2026. Tương tự, chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của chính phủ, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đều tăng trưởng lần lượt 4,8%, 7,8% và 6,1%. Trong khi đó, tổng đầu tư hình thành giảm 3,3% trong cùng kỳ.

Thái Lan

Theo thông báo của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NECD), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý I/2026 đã tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo tăng trưởng năm 2026 được duy trì trong khoảng từ 1,5% đến 2,5%.

Hội đồng Kinh tế Thái Lan cho biết, nền kinh tế Thái Lan bất ngờ tăng tốc trong quý đầu tiên, cho thấy khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông đẩy giá năng lượng và sinh hoạt lên cao. Theo đó, tăng trưởng kinh tế trong quý đầu tiên của năm 2026 được thúc đẩy bởi sự cải thiện trong chi tiêu của Chính phủ, đầu tư và xuất khẩu, trong khi tiêu dùng tư nhân vẫn ổn định.

Sự tăng trưởng này đồng nghĩa với việc nền kinh tế Thái Lan, vốn luôn tụt hậu, đã bắt kịp tốc độ tăng trưởng quý đầu tiên của Philippines. Tuy nhiên, nó vẫn chậm hơn so với các nền kinh tế khác ở Đông Nam Á, bao gồm Singapore, Việt Nam, Malaysia và Indonesia.

Tính theo quý, nền kinh tế tăng trưởng 0,7% so với ba tháng trước đó, cao hơn so với mức ước tính 0,3% trong cuộc khảo sát. Tỷ lệ thất nghiệp là 0,91%.

Thứ hạng tăng trưởng của các nước ASEAN-6 thay đổi ra sao?

Như vậy, với GDP ghi nhận tăng 7,83% trong quý I/2026, Việt Nam tiếp tục giữ vững 'ngôi vương' là quốc gia có tăng trưởng cao nhất trong nhóm các nước ASEAN-6.

Theo sau là Indonesia với tăng trưởng GDP đạt 5,61%. Với tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt mức 5,3%, Malaysia là nền kinh tế có tăng trưởng GDP cao thứ ba trong khối các nước ASEAN-6. Xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng tăng trưởng là Singapore với tăng trưởng GDP đạt 4,6% trong quý đầu tiên của năm 2026. Xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng là Philippines và Thái Lan, với mức tăng trưởng GDP ghi nhận trong quý I/2026 đều ở mức 2,8%.