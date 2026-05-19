CSGT đang xử lý nghiêm lỗi này ở 5 phường của TPHCM

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) cho biết vừa xử lý 25 tài xế container dừng, đỗ xe trên đường sai quy định vào ngày 18-5 trên 5 phường, gồm: Linh Xuân, Tam Bình, Dĩ An, Đông Hòa và Tân Đông Hiệp.

Xe container dừng đỗ sai quy định.

Dừng đỗ sai quy định

CSGT cho hay 5 phường trên là địa điểm thường xảy ra tình trạng dừng đỗ sai quy định. Do đây là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, như Khu chế xuất Linh Trung, Khu công nghiệp Sóng Thần,... nên các xe thường xuyên phải chờ vào lấy hàng, buộc phải dừng đỗ.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, Đội CSGT Rạch Chiếc tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm như Đỗ Mười, Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, Thống Nhất,...

Đợt cao điểm nhằm nâng cao ý thức của tài xế, đồng thời kịp xử lý các hành vi như: đừng, đỗ không đúng quy định; dừng, đỗ trên cầu, nơi giao nhau, lòng đường; các hành vi là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông.

Bên cạnh phạt trực tiếp, CSGT cũng ứng dụng camera ghi hình để phạt nguội, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở để các tài xế chấp hành các quy định.

Dừng đỗ xe bất cẩn: "Cái bẫy" chết người

Thực tế hiện nay cho thấy dù CSGT thường xuyên xử lý nhưng tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường vẫn diễn ra phổ biến. Đáng chú ý, nhiều tài xế có thói quen dừng xe tại các khúc cua, gần giao lộ hoặc nơi có biển cấm, gây khuất tầm nhìn cho các phương tiện khác.

Đặc biệt, các vụ va chạm từ phía sau thường xảy ra khi người điều khiển phương tiện không kịp phản ứng trước những ô tô đang "án ngữ" bất ngờ trên đường. Do lực va chạm trực diện khi xe đang chuyển động đâm vào xe đứng yên thường rất lớn, các vụ tai nạn thường để lại hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Nguyên nhân cốt lõi được xác định là do ý thức của một bộ phận tài xế còn kém, dừng đỗ tùy tiện để giải quyết việc cá nhân. Đặc biệt, nhiều lái xe khi gặp sự cố buộc phải dừng lại nhưng lại không bật đèn cảnh báo nguy hiểm, cũng không đặt biển báo hiệu ở khoảng cách an toàn theo quy định.

Để kéo giảm tai nạn, Phòng CSGT khuyến cáo các tài xế tuyệt đối tuân thủ biển báo, không dừng đỗ tại nơi cấm hoặc khu vực khuất tầm nhìn. Nếu buộc phải dừng xe do sự cố, phải bật ngay đèn tín hiệu và đặt biển tam giác phản quang từ xa để cảnh báo.