Hà Nội khởi công mở rộng quốc lộ 1A đoạn Vành đai 1 - Cầu Giẽ lên 16 làn xe

Theo Lộc Liên | 19-05-2026 - 11:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ vừa chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe - hiện đại bậc nhất Việt Nam, với tổng vốn 162.000 tỷ đồng.

Sáng nay (19/5), UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức lễ khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị. Đây là phân kỳ đầu tiên trong tổng thể dự án do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 36,3km, đi qua địa bàn 18 phường, xã của Hà Nội với tổng vốn đầu tư lên tới gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu dự án kết nối với đường vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, và điểm cuối giao cắt tại nút giao Cầu Giẽ (xã Chuyên Mỹ).

Toàn cảnh lễ khởi công. Ảnh: Lộc Liên.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của công trình là quy mô mặt cắt ngang lên tới 90m, bao gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành , được thiết kế với tốc độ 80km/h. Theo kế hoạch, toàn bộ hệ thống hạ tầng sẽ hoàn thiện vào năm 2027, góp phần hiện thực hóa mạng lưới giao thông đường bộ theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng khai thác lâu dài, hàng loạt công nghệ tiên tiến sẽ được áp dụng. Khâu khảo sát được thực hiện bằng công nghệ UAV, ảnh hàng không và thiết kế trên mô hình 3D hiện đại. Trong tương lai, tuyến đường sẽ được vận hành trên nền tảng giao thông thông minh với hệ thống SCADA, camera CCTV chuẩn quốc tế, đồng thời toàn bộ quá trình thi công sẽ được giám sát trực tuyến.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, khu vực phía Nam có vị trí chiến lược, kết nối Thủ đô với nhiều trung tâm kinh tế lớn . Tuy nhiên, áp lực dân số và tốc độ đô thị hóa nhanh đã khiến tuyến Quốc lộ 1A quá tải nhiều năm qua, kìm hãm năng lực lưu thông và logistics.

“Việc khởi công dự án hôm nay thể hiện quyết tâm rất lớn của thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Lộc Liên.

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup nhận định hạ tầng chính là nền móng của tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia. Lãnh đạo Vingroup bày tỏ sự tự hào khi tham gia dự án trọng điểm này, với mong muốn góp phần tái thiết toàn diện một trục phát triển đô thị hiện đại, văn minh, định hình diện mạo mới cho khu vực phía Nam Thủ đô.

Không dừng lại ở 36,3km hiện tại, trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội và Vingroup sẽ nghiên cứu mở rộng thêm đoạn từ nút giao Lê Duẩn - Điện Biên Phủ đến đường Đại Cồ Việt (Vành đai 1). Khi đó, tổng chiều dài toàn tuyến sẽ đạt 38,8km, kết nối liền mạch trung tâm lịch sử của Thủ đô với cực tăng trưởng mới phía Nam.

Theo quy hoạch quốc gia, trục Quốc lộ 1A - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được định hướng trở thành hành lang kinh tế chủ đạo, phát triển mạnh logistics, công nghiệp hỗ trợ và vận tải đa phương thức.

Quốc lộ 1A hiện không có quy mô mặt cắt đồng nhất mà thay đổi tùy theo từng khu vực và giai đoạn đầu tư. Trước khi được mở rộng, nhiều đoạn tuyến, đặc biệt là tại các khu vực chuẩn bị nâng cấp thành đại lộ đô thị như đoạn qua Hà Nội, chủ yếu chỉ có từ 2 đến 4 làn xe.

Tại các khu vực đông dân cư, nội đô như đường Giải Phóng (Hà Nội), mặt cắt hiện trạng phổ biến khoảng 4 - 5 làn xe. Trong khi đó, ở các tuyến tránh hoặc đoạn qua nhiều tỉnh, thành khác, quy mô chủ yếu dao động từ 2 - 4 làn xe, khiến năng lực thông hành hạn chế và thường xuyên quá tải.

