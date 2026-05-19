Tin cực vui từ 'ông lớn' Hàn Quốc và Nhật Bản dành riêng cho hàng triệu người dân Hà Nội

Sáng nay, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng chủ trì Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Xây dựng thành phố Hà Nội với Công ty LG Energy Solution (Hàn Quốc) và Công ty Honda Motor (Nhật Bản) về Dự án lắp đặt trạm đổi pin cho xe máy điện tại thành phố Hà Nội, nhằm thúc đẩy các định hướng hợp tác về giao thông xanh, năng lượng sạch và phát triển bền vững.ư

Tại lễ ký kết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Việt Long cho biết, để giải quyết tình trạng ô nhiễm từ khoảng 8 triệu phương tiện giao thông đường bộ, Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 từ 1/7/2026. Chuyển đổi sang xe điện là giải pháp trọng tâm, nhưng đang gặp rào cản về hạ tầng sạc và chi phí pin. Do đó, mô hình trạm đổi pin công cộng được xem là hướng đi đột phá.

Trong bối cảnh đó, sự kết hợp giữa công nghệ pin hàng đầu của LG Energy Solution và nền tảng phương tiện của Honda Motor sẽ tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh: từ xe đến pin, từ hạ tầng đến vận hành, đây là điều kiện cần thiết để mô hình trạm đổi pin có thể thực sự đi vào đời sống người dân Hà Nội.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty LG Energy Solution (Hàn Quốc) và Công ty Honda Motor (Nhật Bản) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Về phía LG Energy Solution, ông Jae Kwon Kim, Phó Chủ tịch Công ty, Trưởng Ban Kinh doanh Pin cho Phương tiện cơ giới và Thiết bị Công nghệ thông tin, Công ty LG Energy Solution bày tỏ vui mừng khi được tham gia với tư cách là đối tác trong dự án hệ thống xe máy điện cũng như xây dựng các hạ tầng liên quan tại thành phố Hà Nội. Với vai trò là nhà cung cấp giải pháp pin, ngài Jae Kwon Kim cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp tích cực cho chính sách giao thông xanh của thủ đô Hà Nội.

LG Energy Solution cam kết cung cấp các dòng pin hiệu suất và chất lượng hàng đầu thế giới, đồng thời đảm bảo mang tới giải pháp công nghệ an toàn nhất. Đặc biệt, để nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam có thể cùng thụ hưởng những thành quả của dự án ngay trong tương lai, Công ty LG Energy Solution cũng sẽ mở rộng nền tảng và nỗ lực thúc đẩy hệ sinh thái liên quan cùng phát triển.﻿

Còn theo ông Yusuke Kawabata, Giám đốc - Trợ lý Phó Chủ tịch, Bộ phận Kinh doanh MPP, Công ty Honda Motor cho biết, trong bối cảnh các nỗ lực giảm thiểu tác động đến môi trường đang được đẩy mạnh trên toàn cầu, điện hóa giao thông đô thị đã trở thành một chủ đề vô cùng quan trọng. Đặc biệt, đối với thành phố Hà Nội đang phát triển nhanh chóng, việc thực hiện hóa mô hình giao thông bền vững sẽ là chìa khóa cho sự phát triển trong tương lai.

"Để hiện thực hóa sự hợp tác bao gồm cả pin và hạ tầng là điều không thể thiếu của Honda Motor, vì vậy, việc đồng hành cùng UBND thành phố Hà Nội và LG Energy Solution mang ý nghĩa hết sức to lớn đối với Công ty", đại diện Honda Motor chia sẻ.

Trong thời gian tới, ngài Yusuke Kawabata cho biết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác, góp phần phổ cập phương tiện di chuyển điện hóa và giảm thiểu tác động môi trường tại thành phố Hà Nội.

"Chúng tôi kỳ vọng sáng kiến này sẽ trở thành hình mẫu không chỉ cho Việt Nam mà cho cả châu Á", Ngài Yusuke Kawabata nhấn mạnh.

Khu vực lân cận phường Hoàn Kiếm sẽ được ưu tiên lắp đặt 50 trạm đổi pin ngay trong quý sau

Dự án được thiết kế theo lộ trình hai giai đoạn, bảo đảm tính khả thi và khả năng điều chỉnh linh hoạt, gồm:

Giai đoạn 1, Thí điểm (từ Quý III/ 2026):

Lắp đặt 50 tủ đổi pin tại khu vực trung tâm Thành phố, ưu tiên khu vực lân cận phường Hoàn Kiếm, nơi mật độ lưu thông cao và cũng là vùng sẽ áp dụng quy định phát thải thấp đầu tiên. Đối tượng ưu tiên giai đoạn đầu là phương tiện thương mại để tối ưu hóa tần suất sử dụng và thu thập dữ liệu vận hành thực tế. Nền tảng được xây dựng theo kiến trúc mở để các hãng xe máy điện từ nhiều quốc gia, kể cả doanh nghiệp Việt Nam, có thể tham gia.

Giai đoạn 2, Triển khai chính thức (dự kiến từ Quý III/2027): Sẽ được xem xét triển khai sau khi tổng kết, đánh giá đầy đủ hiệu quả mô hình thí điểm và báo cáo UBND Thành phố quyết định. Quy mô mở rộng dự kiến lên khoảng 1.000 điểm đổi pin, triển khai trên khắp địa bàn Thành phố theo nhu cầu thực tế của thị trường.

"Dự án sẽ mang lại tác động tích cực trên nhiều chiều. Sự kiện ký kết hôm nay là bước khởi đầu thực chất cho một mô hình hợp tác mới về hạ tầng giao thông xanh tại Hà Nội - Khâu chuẩn bị hạ tầng đặc biệt quan trọng khi Thành phố đang tiến rất gần đến thời điểm thực thi chính sách Vùng phát thải thấp", Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Việt Long cho biết.

Phát biểu định hướng chủ trương hợp tác, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng cho biết, hiện nay, chuyển đổi xanh và năng lượng trong chuyển đổi các phương tiện giao thông là vấn đề vô cùng cấp bách đối với thành phố Hà Nội.

"Đây là sự khởi đầu vô cùng quan trọng, khẳng định cam kết đồng hành vì một Hà Nội xanh, hiện đại và bền vững; bắt đầu cho hành trình hợp tác hứa hẹn, mang lại giá trị thiết thực cho thành phố Hà Nội, vì một môi trường xanh-sạch-đẹp, hiện đại và văn minh", Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh. ﻿

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng. Ảnh: Cổng TTĐT TP Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND Thành phố mong muốn toàn bộ trạm sạc pin sẽ tích hợp thông minh và tương thích, kết nối đồng bộ với với nhiều loại xe khác nhau - Đây là điều quan trọng và thiết yếu cốt lõi nhất.

Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng không chỉ bố trí các trạm sạc tại các trục đường giao thông, bãi đỗ xe công cộng mà cần phối hợp với các đơn vị vận hành cũng như chủ tòa nhà bố trí các trạm sạc tại các trung tâm thương mại, chung cư, các điểm dịch vụ công cộng để đồng bộ hóa, tạo thuận lợi cho người sử dụng. Bên cạnh đó, có giải pháp tái chế pin sau khi sử dụng đảm bảo an toàn và tối ưu hóa vòng đời sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng tin tưởng nếu thực hiện được các nội dung trên sẽ không chỉ giải quyết được vấn đề chuyển đổi xanh của thành phố Hà Nội mà là lời giải chung cho nhiều nước, nhiều thành phố trong khu vực và thế giới.