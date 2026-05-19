TPHCM “trải thảm đỏ” đón làn sóng đầu tư từ Úc

Sáng 19-5, Chương trình "Gặp gỡ Úc 2026" khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM), với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đại diện Chính phủ Úc cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Toàn cảnh lễ khai mạc chương trình “Gặp gỡ Úc 2026” tại TPHCM.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Đại sứ Úc tại Việt Nam Gillian Bird, Tổng Lãnh sự Úc tại TPHCM Kate Wallace và ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM...

TPHCM làm cầu nối hợp tác Việt Nam - Úc trong giai đoạn mới. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Chương trình này không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư mà còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối tầm nhìn, niềm tin và hành động giữa các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp hai nước trong giai đoạn hợp tác mới.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, nhấn mạnh việc Việt Nam và Úc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3-2024 đã mở ra không gian hợp tác sâu rộng và thực chất hơn giữa hai nước.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, phát biểu khai mạc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, TPHCM xác định Úc là đối tác chiến lược quan trọng, gần gũi và có tính bổ trợ cao. Thời gian qua, TPHCM đã duy trì hiệu quả nhiều chương trình hợp tác với các bang và vùng lãnh thổ lớn của Úc, ghi nhận tăng trưởng tích cực về thương mại, đầu tư và giáo dục - đào tạo chất lượng cao.

Lãnh đạo TPHCM cho rằng dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn, nhất là khi thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô hơn 6.700 km² và dân số trên 14 triệu người.

“Gặp gỡ Úc 2026”: Tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế song phương. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trong chiến lược phát triển thời gian tới, TPHCM định hướng tăng trưởng nhanh hơn, xanh hơn và thông minh hơn, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, logistics hiện đại, đổi mới sáng tạo, y tế chất lượng cao, du lịch và kinh tế tuần hoàn.

"Đây đều là những lĩnh vực Úc có thế mạnh hàng đầu. Hai bên cần tăng tốc hơn nữa trong việc chuyển hóa các tiềm năng và cam kết hợp tác thành những dự án cụ thể trên thực địa, tạo ra các cơ chế hợp tác thực chất và dài hạn" - ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Theo ban tổ chức, Chương trình "Gặp gỡ Úc 2026" tập trung vào ba nhóm nội dung trọng tâm gồm: thúc đẩy thương mại - đầu tư, phát triển năng lượng xanh - tăng trưởng bền vững và xây dựng nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai.

Thông qua các phiên thảo luận và hoạt động kết nối trực tiếp, TPHCM kỳ vọng các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài chính và doanh nghiệp Úc sẽ tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác và những đối tác phù hợp tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Lộc Hà cũng khẳng định TPHCM cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công, tinh gọn thủ tục hành chính và tăng cường đối thoại trực tiếp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết trong bối cảnh Việt Nam nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn, ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Bộ Ngoại giao ưu tiên thúc đẩy ngoại giao kinh tế và công nghệ, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, trong đó có Úc.

"Với nền tảng quan hệ chính trị tin cậy, tính bổ trợ mạnh mẽ giữa hai nền kinh tế và tầm nhìn hướng tới tương lai, Việt Nam và Úc có đầy đủ điều kiện để trở thành hình mẫu hợp tác năng động, thực chất, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương" - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhận định.