Hà Nội đang giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Ngày 19/5, UBND TP Hà Nội cho biết, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.

Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang triển khai GPMB khoảng 1.428 dự án (gồm 1.281 dự án vốn ngân sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách), trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026, TP Hà Nội xác định việc đẩy nhanh tiến độ GPMB, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Hình ảnh giải phóng mặt bằng tại phố Vạn Kiếp (phường Hồng Hà) để làm dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn” trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hiện trường và kiểm điểm tiến độ hằng tuần đối với các dự án trọng điểm. Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm của thành phố, do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng Ban, nhằm kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác GPMB thời gian qua, đặc biệt từ 2 tháng cuối năm 2025 đến nay đã có chuyển biến rõ nét và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều dự án tồn tại kéo dài nhiều năm đã được hoàn thành GPMB, tiêu biểu như: 4 cầu vượt sông Hồng (cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi); tuyến Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục); tuyến Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; tuyến đường Tam Trinh.

Thành phố đang tập trung triển khai GPMB đối với các tuyến vành đai (2,5, 3 và 3,5), các đường giao thông trọng điểm và 3 cầu vượt sông Hồng còn lại (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát), trong đó tiến độ hoàn thành GPMB xong trước 30/6/2026 đối với 3 cầu vượt sông Hồng, các đoạn tuyến còn lại đường vành đai 2,5.

Đồng thời, thành phố đang thực hiện GPMB, đầu tư xây dựng 9 dự án lớn gồm: Dự án Khu đô thị thể thao Olympic; Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh; Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City trên địa bàn các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh; Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - Loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT); Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh, xã Tam Hưng.

Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần được chỉ đạo tập trung, tổ chức thực hiện quyết liệt, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện về tái định cư, sinh kế, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để người dân ổn định cuộc sống.