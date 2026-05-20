Hà Nội dự kiến bố trí tới 85.000 suất tái định cư cho dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng

UBND TP Hà Nội vừa thông tin về Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong 9 trục động lực phát triển của Thủ đô theo Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm.

Theo định hướng quy hoạch, tuyến đại lộ này giữ vai trò trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa sáng tạo và đô thị dọc hai bên sông Hồng.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418ha, gồm 5 nhóm dự án thành phần. Trong đó, nhóm 1 gồm trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng dài khoảng 45,35km và trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài khoảng 35km.

Các nhóm còn lại gồm dự án đầu tư công viên quy mô hàng nghìn ha; dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng, bờ sông; các khu đô thị định cư, tái thiết và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Dự án được triển khai trên địa bàn 16 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Ưu tiên tái định cư trước khi triển khai đồng bộ dự án

Tiến độ thực hiện dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến kéo dài từ năm 2026 đến năm 2038 với tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng.

Theo UBND TP Hà Nội, tiến độ thực hiện dự án dự kiến kéo dài từ năm 2026 đến năm 2038. Giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên đầu tư các hạng mục hạ tầng chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, các công trình kè và chỉnh trị lòng - bờ sông, Công viên công cộng phường Phú Thượng, Công viên tại bãi sông phường Hồng Hà, các khu đô thị định cư và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Giai đoạn 2030-2038 sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án thành phần còn lại.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 736.963 tỷ đồng. Quỹ đất thanh toán dự kiến khoảng 2.655,8 ha, được bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án.

Theo UBND TP Hà Nội, việc quản lý, sử dụng quỹ đất thanh toán và triển khai dự án sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và phòng ngừa thất thoát, lãng phí tài sản công.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung hoàn chỉnh các thủ tục quy hoạch; đồng thời ưu tiên triển khai khu đô thị định cư tại phường Long Biên và hoàn thiện thủ tục để khởi công Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư và giải quyết sinh kế cho người dân.

Theo UBND TP Hà Nội, quan điểm xuyên suốt của thành phố là ưu tiên đầu tư các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục khác của dự án.

Dự kiến đáp ứng khoảng 79.000 - 85.000 suất tái định cư

Theo UBND TP Hà Nội, tổng số suất tái định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến khoảng từ 79.000 - 85.000 căn, cơ bản thành phố đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Theo tổng hợp số liệu từ các địa phương trong phạm vi dự án, khu vực triển khai hiện có khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân. Thành phố đánh giá đây là dự án có quy mô lớn, phạm vi tác động rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân ven sông Hồng.

UBND TP Hà Nội cho biết việc rà soát phạm vi ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, phù hợp quy hoạch, phương án kỹ thuật và điều kiện thực tế của từng khu vực; đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân.

Việc bố trí tái định cư được thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết gồm Long Biên, Lĩnh Nam, Bát Tràng và Thư Lâm.

Trong đó, Khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201ha, dự kiến đáp ứng khoảng 40.000 - 42.000 căn hộ định cư. Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam quy mô khoảng 98ha, đáp ứng khoảng 15.000 - 16.000 căn hộ.

Ngoài ra, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh quy mô khoảng 700ha hiện đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự kiến đáp ứng khoảng 16.000 - 18.000 lô đất định cư.

UBND TP Hà Nội cho biết, trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng dân cư nhằm bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định pháp luật; đáp ứng yêu cầu về khoa học, kỹ thuật, an toàn phòng chống lũ, bảo vệ môi trường và hiệu quả đầu tư; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.