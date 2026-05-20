Phấn đấu hoàn thành dự án Vành đai 4 trong năm 2027

Theo Phùng Linh | 20-05-2026 - 09:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau khi cơ bản giải quyết xong bài toán mặt bằng, dự án trọng điểm Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang dồn lực thi công. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành hệ thống đường song hành ngay trong năm 2026 và đưa toàn tuyến cao tốc cán đích trước thềm Hội nghị APEC 2027.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, toàn tuyến Vành đai 4 đang trong giai đoạn bứt tốc với mục tiêu hoàn thành hệ thống đường song hành trong năm 2026, còn tuyến cao tốc đầu tư theo phương thức PPP phấn đấu về đích trước Hội nghị APEC 2027.

Dự án đường Vành đai 4 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm thông xe, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Dự án có quy mô tổng chiều dài 113,52km (bao gồm 103,82km tuyến chính và 9,7km tuyến nối đi cao tốc Nội Bài - Hạ Long). Tuyến đường trải dài qua 3 địa phương gồm: Hà Nội (57,52km), Hưng Yên (19,3km) và Bắc Ninh (35,7km). Tổng mức đầu tư cho 7 dự án thành phần được phê duyệt ở mức 85.563 tỷ đồng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay ba tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành thu hồi diện tích khoảng 1.426ha, đạt 100%. Tuy nhiên, hiện trường vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, cùng một số nhà dân và xưởng sản xuất tại Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Các địa phương đang đặt mục tiêu xử lý dứt điểm các vướng mắc này trong các tháng 5, 6 và 7/2026.

Về tiến độ thi công đường song hành, đoạn qua Hà Nội đã thảm bê tông nhựa được khoảng 35/51,5km (đạt 85% giá trị sản lượng). Dự kiến, một số đoạn tuyến sẽ được thông xe kỹ thuật trong tháng 6/2026 trước khi hoàn thành toàn tuyến trong năm nay. Tại Hưng Yên, sản lượng thi công đoạn song hành đạt khoảng 81,8%, trong khi đoạn qua Bắc Ninh đạt khoảng 46,55%.

Đối với dự án thành phần cao tốc đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), các nhà thầu đang tập trung thi công các cầu lớn vượt sông như cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Hoài Thượng và hoàn thiện các nhánh kết nối để bảo đảm đồng bộ với hệ thống đường song hành.

Dù vậy, quá trình triển khai dự án đang gặp một số khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng và biến động giá nhiên liệu. Ban Quản lý dự án cho biết, giá xăng dầu tăng đã kéo theo sự gia tăng của chi phí vận chuyển và giá vật liệu, gây áp lực lên tiến độ thi công. Để giải quyết các khó khăn hiện tại, Ban Quản lý dự án kiến nghị các địa phương tiếp tục tập trung xử lý nốt phần diện tích mặt bằng còn lại, tạo điều kiện thi công liền mạch và bảo đảm tiến độ chung của công trình.

