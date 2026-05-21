Cả thế giới đang lo cho tin nhắn của mình, còn người dùng Việt thì sao?

Ngày 8/5/2026, Meta chính thức gỡ tính năng mã hóa đầu cuối khỏi tin nhắn trực tiếp trên Instagram. Trước đó vài tháng, WhatsApp đối mặt với vụ kiện tập thể tại Mỹ, Pavel Durov gọi cam kết bảo mật của nền tảng này là lời nói dối thế kỷ, Elon Musk kêu gọi xóa app. Trong khi cộng đồng quốc tế tranh luận dữ dội về quyền riêng tư số, gần 80 triệu người dùng internet tại Việt Nam vẫn gửi đi hơn 2 tỷ tin nhắn mỗi ngày, phần lớn chưa từng đặt câu hỏi dữ liệu của mình đang nằm ở đâu.

Một dấu mốc nhỏ, một thông điệp lớn

Thông báo ngày 8/5/2026 của Meta nghe có vẻ kỹ thuật và không gây xôn xao tại Việt Nam, nhưng lại là tâm điểm tranh luận trong cộng đồng công nghệ toàn cầu nhiều ngày qua. Tính năng mã hóa đầu cuối tùy chọn cho tin nhắn trực tiếp trên Instagram sẽ không còn được duy trì sau ngày này, với lý do Meta đưa ra là quá ít người dùng kích hoạt nó. Mã hóa đầu cuối trên Instagram vốn chưa bao giờ được bật mặc định, và phần lớn người dùng phổ thông không hề biết tới sự tồn tại của tính năng này.

Điều đáng chú ý nằm ở thông điệp động thái này gửi đi, rằng cam kết bảo mật trên những nền tảng lớn nhất thế giới đều có thể bị thu hồi sau một thông báo. Mark Zuckerberg từng nhiều lần khẳng định mã hóa đầu cuối là tương lai của tất cả các nền tảng nhắn tin thuộc Meta, vậy mà chỉ vài năm sau, ít nhất một mảng trong hệ sinh thái này đã đi ngược chiều cam kết đó. Quyết định cũng trùng thời điểm Đạo luật Take It Down có hiệu lực tại Mỹ, đạo luật yêu cầu các nền tảng phải gỡ nội dung nhạy cảm trái phép trong vòng 48 giờ. WhatsApp, một nền tảng khác cùng hệ sinh thái Meta, hiện vẫn duy trì mã hóa đầu cuối mặc định cho mọi cuộc gọi và tin nhắn.

Khi cả hai bên đều chĩa mũi vào WhatsApp

Vụ Instagram thực ra chỉ là phần nổi của một chuỗi tranh cãi kéo dài suốt nửa năm đầu 2026 trong giới công nghệ. Tâm điểm thực sự không phải Instagram, mà là WhatsApp, nền tảng luôn được Meta quảng bá là an toàn nhất.

Tháng 1/2026, Meta và WhatsApp bị khởi kiện tập thể tại tòa án liên bang Mỹ với nguyên đơn đến từ nhiều quốc gia bao gồm Ấn Độ, Brazil, Australia, Mexico và Nam Phi. Đơn kiện cáo buộc rằng nhân viên Meta và các nhà thầu bên thứ ba, trong đó có Accenture được nêu tên cụ thể, có quyền truy cập rộng vào nội dung tin nhắn WhatsApp trong các trường hợp tin nhắn bị đánh dấu liên quan tới gian lận hoặc vi phạm chính sách. Theo lập luận của nguyên đơn, nếu WhatsApp có thể đáp ứng yêu cầu từ cơ quan chức năng tại một số quốc gia về cung cấp dữ liệu phục vụ điều tra, điều đó cho thấy nền tảng này có khả năng vượt qua lớp mã hóa để truy cập nội dung.

Tranh cãi nhanh chóng vượt khỏi phạm vi pháp lý khi hai gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của ngành công nghệ tham gia. Pavel Durov, CEO Telegram, viết trên X ngày 26/1 rằng chỉ những người không suy nghĩ mới tin WhatsApp vẫn an toàn vào năm 2026, đồng thời tuyên bố Telegram đã phân tích cách triển khai mã hóa của WhatsApp và phát hiện nhiều điểm có thể bị tấn công. Elon Musk gần như đồng thời đặt câu hỏi về việc WhatsApp có thu thập dữ liệu hành vi người dùng hay không và kêu gọi người dùng chuyển sang Xchat. Cộng đồng X bùng nổ với các hashtag #DeleteWhatsApp và #WhatsAppPrivacy.

Trước làn sóng chỉ trích, Meta phản bác mạnh mẽ. Công ty gọi vụ kiện là vô căn cứ, khẳng định WhatsApp sử dụng giao thức mã hóa Signal trong gần một thập kỷ và khóa mã hóa được lưu trữ trên thiết bị người dùng chứ không nằm trên máy chủ. Will Cathcart, người đứng đầu WhatsApp, cũng phủ nhận khả năng Meta truy cập nội dung trò chuyện. Hai phía đến nay vẫn chưa có phán quyết cuối cùng từ tòa án Mỹ, và cuộc tranh luận về việc bên nào nói thật vẫn đang tiếp diễn.

Bức tranh ít ai nhìn vào tại Việt Nam

Phản ứng của người dùng quốc tế đối với từng diễn biến trên đều rõ ràng. Trên Reddit, X và các diễn đàn công nghệ lớn, làn sóng đặt câu hỏi về cam kết bảo mật liên tục trào dâng. Một bộ phận người dùng tại Mỹ và châu Âu đã chuyển sang các ứng dụng nhắn tin ưu tiên tính riêng tư, theo ghi nhận của WIRED và TechCrunch.

Ở chiều ngược lại, người dùng Việt Nam hầu như chưa có phản ứng tương đương. Nguyên nhân không hoàn toàn nằm ở việc người Việt thờ ơ với quyền riêng tư, mà ở chỗ phần lớn người dùng tại Việt Nam đang gửi đi tin nhắn quan trọng nhất của mình trên những nền tảng hoàn toàn khác. Theo báo cáo Vietnam Mobile App Popularity 2026 do Q&Me công bố tháng 3, Zalo dẫn đầu thị trường ứng dụng di động Việt Nam với tỷ lệ sử dụng đạt 98%, vượt qua Facebook 91%, Messenger 88% và TikTok 82%. Báo cáo nội bộ từ Zalo cho biết tính đến hết quý III/2025, nền tảng này đã đạt 79,2 triệu người dùng thường xuyên hằng tháng và xử lý khoảng 2,1 tỷ tin nhắn mỗi ngày.

Bức tranh nội địa cũng không phải không có tranh cãi. Đầu năm 2026, Zalo trở thành tâm điểm của một làn sóng phản ứng dữ dội khi liên tục cập nhật các điều khoản thỏa thuận mới, buộc người dùng phải đồng ý cho nền tảng thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân nếu không sẽ bị hạn chế tài khoản. Hàng triệu người dùng đã đồng loạt thả đánh giá 1 sao trên các kho ứng dụng, một phản ứng hiếm có ở thị trường Việt Nam. Tuy vậy, làn sóng này lắng xuống tương đối nhanh và phần lớn người dùng quay lại sử dụng app như cũ, bởi Zalo đã trở thành công cụ giao tiếp gần như không thể thay thế trong công việc, ngân hàng, dịch vụ công và đời sống thường nhật của người Việt.

Dữ liệu cá nhân bị lộ không còn chỉ là rủi ro thông tin

Người dùng phổ thông thường cho rằng quyền riêng tư trên app chat là chuyện kỹ thuật, không ảnh hưởng đến đời sống thực. Cách nhìn này từng đúng vào những năm app chat mới chỉ là công cụ nhắn tin đơn thuần, nhưng đã không còn đúng vào thời điểm 2026. App chat ngày nay là nơi lưu trữ một khối lượng dữ liệu nhạy cảm khổng lồ trên đầu mỗi người dùng, bao gồm ảnh chụp căn cước công dân, sao kê tài khoản, hợp đồng công việc, mật khẩu được người thân nhắn vội, file ghi âm cuộc họp và lịch trình di chuyển hằng ngày. Phần lớn người dùng không bao giờ chủ động xóa những nội dung này, và phần lớn các nền tảng cũng không buộc người dùng phải xóa.

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia liên tục cảnh báo rằng dữ liệu cá nhân bị lộ chính là nguyên liệu đầu vào cho các kịch bản lừa đảo tinh vi nhất. Khi tội phạm mạng có trong tay hình ảnh, giọng nói, mối quan hệ và lịch trình của một người, các kịch bản giả mạo người thân vay tiền, giả lãnh đạo cơ quan yêu cầu chuyển khoản, hoặc dựng video deepfake tống tiền đều trở nên dễ dàng. Năm 2026, các chuyên gia dự báo deepfake sẽ trở thành công cụ chính, với khả năng tái tạo khuôn mặt và giọng nói có độ chân thực rất cao.

Cam kết của nền tảng có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào

Một điểm tích cực là Việt Nam đã có khung pháp lý đầu tiên về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và Luật An ninh mạng 2025 đều có hiệu lực từ đầu năm 2026, buộc các tổ chức và doanh nghiệp phải nâng cao trách nhiệm trong việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu người dùng. Nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo rằng khối lượng dữ liệu cá nhân đã bị lộ trong nhiều năm trước vẫn sẽ tiếp tục bị các băng nhóm tội phạm khai thác, trở thành nguồn nguyên liệu cho các chiến dịch lừa đảo mới.

Bài học quan trọng hơn cả khung pháp lý chính là điều mà sự kiện ngày 8/5/2026 vừa nhắc lại. Cam kết bảo mật của các nền tảng công nghệ, dù được ký bằng những tuyên bố mạnh mẽ nhất, vẫn có thể bị thu hồi sau một thông báo. Vấn đề thực sự không nằm ở việc tin hay không tin vào một nền tảng cụ thể nào, mà nằm ở chỗ người dùng đã quen với việc giao phó dữ liệu cá nhân quan trọng nhất của mình cho những bên mà bản thân họ không có cách nào kiểm chứng độc lập về mức độ bảo mật.

Tin nhắn riêng tư còn riêng tư đến mức nào, đó là câu hỏi mà các sự kiện đầu năm 2026 đặt ra cho người dùng trên toàn thế giới. Quyền riêng tư số, suy cho cùng, không còn là vấn đề kỹ thuật xa vời, mà đã trở thành một phần của thói quen sống. Thói quen thì chỉ thay đổi khi chính người dùng chủ động đặt câu hỏi về dữ liệu của mình, trước khi một cú nhấn nút Đồng ý tiếp theo khiến câu hỏi đó trở nên muộn màng.