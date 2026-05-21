Google ra mắt AI chạy ngầm trong Search, tự cập nhật tin tức thay người dùng

Tại Google I/O 2026, Google giới thiệu tính năng tác nhân thông tin trong Search, hệ thống AI hoạt động liên tục 24/7 để theo dõi và cập nhật các chủ đề người dùng quan tâm, thay vì chỉ trả lời khi được hỏi.

Theo công bố tại sự kiện, người dùng có thể tạo nhiều tác nhân AI, tùy chỉnh mỗi tác nhân theo từng chủ đề khác nhau và để chúng chạy nền liên tục, tự động cập nhật thông tin mà không cần tìm kiếm lại mỗi ngày. Khác với công cụ tìm kiếm truyền thống chỉ phản hồi khi người dùng chủ động nhập truy vấn, các tác nhân này được thiết kế để vận hành ngầm suốt ngày đêm, tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, giải thích tại sao một sự kiện quan trọng, so sánh các góc nhìn và đưa ra thông tin có giá trị thực tế, thay vì chỉ liệt kê danh sách đường dẫn.

Về bản chất, đây là phiên bản tiến hóa của Google Alerts, dịch vụ cảnh báo mà Google ra mắt từ năm 2003. Tuy nhiên, các tác nhân mới được kỳ vọng vượt xa khả năng thông báo đơn giản của người tiền nhiệm.

Ứng dụng trong thực tế

Google đưa ra nhiều ví dụ minh họa cụ thể. Với người theo dõi thị trường chứng khoán, tác nhân có thể giám sát biến động giá cổ phiếu trong ngày, cập nhật tin tức mới nhất liên quan đến doanh nghiệp, tóm tắt báo cáo kết quả kinh doanh và gửi cảnh báo ngay khi có thay đổi lớn về giá hoặc xu hướng kinh tế vĩ mô.

Ngoài tài chính, tính năng này còn phục vụ nhiều nhu cầu hằng ngày: theo dõi giá vé máy bay cho chuyến đi sắp tới, cập nhật kết quả thi đấu thể thao và sự kiện trực tiếp, nắm bắt tin tức nóng, theo sát xu hướng bất động sản hoặc thị trường việc làm, cũng như cập nhật thời tiết và tình trạng giao thông.