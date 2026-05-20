Phát hiện nhân viên ngân hàng cố tình trì hoãn phục vụ cụ ông chuyển khoản 200 triệu đồng: Công an Hà Nội vào cuộc điều tra

Công an phường Láng, TP Hà Nội vừa phối hợp với các nhân viên ngân hàng Vietinbank (địa chỉ: tòa nhà Hateco, phố Huỳnh Thúc Kháng kéo dài) kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Khoảng 10h05 ngày 19/5, Công an phường Láng tiếp nhận tin báo từ Ngân hàng VietinBank về trường hợp một người dân có dấu hiệu bị lừa đảo qua điện thoại với số tiền lớn.

Theo đó, ông Phạm Văn B ( sinh năm 1941, trú tại phường Láng, thành phố Hà Nội ) đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 200 triệu đồng theo yêu cầu của một đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ Công an. Qua trao đổi, nhân viên ngân hàng nhận thấy ông B có biểu hiện hoang mang, lo lắng, nội dung giao dịch bất thường và có nhiều dấu hiệu liên quan đến thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan chức năng nên đã kịp thời báo tin cho Công an phường Láng để phối hợp xử lý.

Công an phường Láng và nhân viên Ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Láng đã nhanh chóng cử lực lượng đến ngân hàng xác minh vụ việc, đồng thời tuyên truyền, giải thích cho ông B nhận diện thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Sau khi được hướng dẫn, ông B nhận ra mình đang bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền để “xác minh điều tra”, từ đó dừng ngay giao dịch chuyển tiền và tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi lạ tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo sợ của người dân để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền vào “tài khoản an toàn”, “tài khoản phục vụ điều tra” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Người dân tuyệt đối không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu người dân chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, liên hệ ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.