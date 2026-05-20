Chỉ trong 1 tuần, hơn 1.500 cửa hàng 'lọt' tầm ngắm phạt nguội: Camera AI chỉ phát hiện hơn 100 trường hợp, hơn 1.400 vi phạm còn lại đến từ 'camera chạy bằng cơm'

Trong đó: 108 trường hợp được phát hiện qua hệ thống Camera AI, 1.435 trường hợp (Lỗi vi phạm Sử dụng trái phép hè phố chiếm 265 trường hợp) được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 83 xã, phường.

Các địa bàn ghi nhận nhiều vi phạm gồm: Tiến Thắng (66 trường hợp); Yên Lãng (64 trường hợp); Phúc Lợi (55 trường hợp); Mê Linh, Quang Minh (44 trường hợp)

Trước 4A Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam - Đỗ xe ô tô tại nơi có biển "Cấm đỗ xe"





Tại 31 Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam - Đỗ xe ô tô tại nơi có biển "Cấm đỗ xe"





Trước Cổng 1A Bệnh viện 108, phường Hai Bà Trưng - Đỗ xe ô tô tại nơi có biển "Cấm dừng, đỗ xe"





Trước 24 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam – Đỗ xe ô tô tại nơi có biển "Cấm đỗ xe"





Trước 35 Hàng Lược, phường Hoàn Kiếm – Sử dụng trái phép vỉa hè kinh doanh dịch vụ ăn uống





Trước 317 Tây Sơn, phường Kim Liên – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa





Tại trước 182 Xã Đàn, phường Văn Miếu- Quốc Tử Giám – Sử dụng trái phép vỉa hè để sửa chữa phương tiện





Trước 683 Hồng Hà, phường Hồng Hà– Sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường để bày bán hàng hóa





Trước 259 Giải Phóng, phường Bạch Mai – Sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống





Cạnh 200 Xã Đàn, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám – Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa



