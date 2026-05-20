Chỉ trong 1 tuần, hơn 1.500 cửa hàng 'lọt' tầm ngắm phạt nguội: Camera AI chỉ phát hiện hơn 100 trường hợp, hơn 1.400 vi phạm còn lại đến từ 'camera chạy bằng cơm'
Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, trong vòng 1 tuần (từ 11/5/2026 đến 17/5/2026), CATP Hà Nội đã ghi nhận 1543 trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh “phạt nguội”.
Trong đó: 108 trường hợp được phát hiện qua hệ thống Camera AI, 1.435 trường hợp (Lỗi vi phạm Sử dụng trái phép hè phố chiếm 265 trường hợp) được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 83 xã, phường.
Các địa bàn ghi nhận nhiều vi phạm gồm: Tiến Thắng (66 trường hợp); Yên Lãng (64 trường hợp); Phúc Lợi (55 trường hợp); Mê Linh, Quang Minh (44 trường hợp)
