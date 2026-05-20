Mua các ứng dụng trí tuệ nhân tạo có phải chịu thuế?

Trên chứng từ điện tử do OpenAI phát hành (bằng tiếng Anh), có thể hiện khoản thu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 10%.

Công ty AC hỏi, các gói ChatGPT và dịch vụ/ứng dụng AI nêu trên có được xác định là dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật thuế Việt Nam hay không?

Trường hợp công ty AC bán lại các gói ChatGPT và các ứng dụng AI nêu trên cho khách hàng trong nước, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra cho khách hàng, công ty áp dụng thuế suất không chịu thuế giá trị gia tăng hay thuế suất 10%?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 6 Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định như sau:

"Điều 3. Giải thích từ ngữ

… 10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm".

Tại Điều 9 Luật số 48/2024/QH15 ngày 26/11/2024 của Quốc hội quy định về thuế suất như sau:

"Điều 9. Thuế suất

… 3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, bao gồm cả dịch vụ được các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam cung cấp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam qua kênh thương mại điện tử và các nền tảng số...".

Tại Điều 4 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định về đối tượng không chịu thuế.

Tại Điều 19 Nghị định 181/2025/NĐ-CP quy định về mức thuế suất 5%.

Căn cứ các quy định nêu trên, các gói dịch vụ ChatGPT của OpenAI và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) không phải dịch vụ phần mềm.

Trường hợp các gói dịch vụ ChatGPT của OpenAI và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) không phải là hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 4 và Điều 19 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP thì phải áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Thuế cơ sở 6 TP .Hà Nội trả lời các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website hoặc liên hệ với Thuế cơ sở 6 TP. Hà Nội (Tổ quản lý hỗ trợ doanh nghiệp 1) để được hỗ trợ.