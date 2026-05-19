Cá nhân, hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng cần làm ngay việc sau để tránh bị phạt tiền lên đến 16 triệu đồng

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống được gửi thông báo tài khoản, ví điện tử chậm nhất đến 31/7/2026

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Công điện 13/CĐ-CT là quy định về thời hạn gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống mà chưa nộp hồ sơ khai thuế quý I/2026 hoặc chưa gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo quy định tại Thông tư 18/2026/TT-BTC thì được gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư 18/2026/TT-BTC chậm nhất là ngày 31/7/2026.

Ngoài ra, Công điện 13/CĐ-CT cũng yêu cầu các cơ quan thuế triển khai và tuyên truyền, phổ biến Thông tư 50/2026/TT-BTC tới công chức thuế, người nộp thuế và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành.

Bên cạnh đó, Công điện còn nêu việc thay thế các mẫu biểu gồm Mẫu số 01/TKN-CNKD, Mẫu số 01/CNKD, Mẫu số 01/BĐS và Mẫu số 02/BK-KTBĐS ban hành kèm theo Thông tư 18/2026/TT-BTC bằng các mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư 50/2026/TT-BTC.

Thông tư 50/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành 13/5/2026.

Các bước thông báo số tài khoản và ví điện tử mới nhất

Bước 1: Đầu tiên, người nộp thuế đăng nhập vào Cổng dịch vụ công của ngành thuế https://dichvucong.gdt.gov.vn/

Bước 2: Sau khi đăng nhập thì chọn vào mục Hộ, cá nhân kinh doanh

Bước 3: Sau đó, chọn vào mục “Trải nghiệm ngay” và chọn Mục “Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử”

Bước 4: Người nộp thuế chọn “Kê khai trực tuyến” và bấm “Tiếp tục”

Bước 5: Hệ thống chuyển qua giao diện mới, người nộp thuế chọn “Tiếp tục”

Bước 6: Người nộp thuế chọn “Tiếp tục”

Bước 7: Người nộp thuế chọn Mã địa điểm kinh doanh, Tên địa điểm kinh doanh, cập nhật thông tin số tài khoản, tên tài khoản, ngân hàng và lựa chọn khai lần đầu (hoặc thay đổi thông tin), sau đó bấm “Tiếp tục”.

Bước 8: Người nộp thuế tiến hành kiểm tra thông tin Mẫu Thông báo số tài khoản/ số hiệu ví điện tử; trường hợp đúng thì người nộp thuế Gõ mã captcha và bấm “Tiếp tục” .

Bước 9: Người nộp thuế bấm “Tiếp tục”. Do môi trường trải nghiệm nên Mã OTP mặc định. Trường hợp cập nhật thành công thì hệ thống sẽ Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử thành công

Chậm thông báo hoặc khai sai có thể bị phạt

Hành vi không thông báo số tài khoản hoặc ví điện tử, cung cấp thông tin không chính xác, hoặc nộp chậm thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế đều có thể bị xử phạt theo quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Các khung phạt được nêu tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 310/2025/NĐ-CP) gồm:

Từ 2 đến 6 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu quá thời hạn từ 5 ngày trở lên; từ 6 đến 10 triệu đồng đối với hành vi cung cấp sai thông tin tài khoản; từ 10 đến 16 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin theo quy định. Lưu ý đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức.

Đối với cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, mức phạt tiền được áp dụng bằng một nửa mức phạt của tổ chức. Do đó, người nộp thuế cần đối chiếu đúng nhóm đối tượng của mình để xác định mức phạt cụ thể.

Việc thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử không còn là thủ tục mang tính hình thức, mà đã trở thành một nội dung quản lý thuế bắt buộc đối với nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2026.

Trong bối cảnh hệ thống điện tử có thể quá tải, cơ quan thuế và giới chuyên môn đều khuyến nghị người nộp thuế nên thực hiện sớm, tránh để hồ sơ dồn vào những ngày cuối. Việc hoàn tất thủ tục đúng hạn không chỉ giúp tránh nguy cơ bị xử phạt mà còn bảo đảm quá trình kê khai, đối chiếu và quản lý doanh thu diễn ra thuận lợi hơn.