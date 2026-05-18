Đảo ngược quan niệm truyền thống, CEO Nvidia hé lộ bí mật thành công trong sự nghiệp của một con người

Lời khuyên này được CEO startup AI y tế Abridge, Shiv Rao tiết lộ trong một tập podcast “20VC” phát sóng hôm 17/5, theo Business Insider (BI).

Ông đã kể lại một câu chuyện đáng nhớ giữa mình và CEO Nvidia Jensen Huang.

Theo Rao, Huang đã chủ động gọi cho ông vào khoảng nửa đêm sau khi nhận được email xin lời khuyên trước đó trong ngày. “Ông ấy gọi cho tôi khi đang trên đường về nhà và muốn chia sẻ cách tháo gỡ khó khăn mà công ty chúng tôi đang phải đối mặt”, Rao kể lại.

Nhà sáng lập Abridge cho biết, điều khiến ông ấn tượng không chỉ là phản hồi nhanh chóng của CEO Nvidia mà còn là triết lý làm việc mà Huang chia sẻ trong cuộc trò chuyện.

“Một trong những bài học lớn nhất tôi học được hôm đó là nhiệm vụ của bạn là phải học cách yêu công việc mình đang làm”, Rao nói. “Đó là điều hoàn toàn có thể rèn luyện và tự thuyết phục bản thân.”

Trong podcast, Rao cho biết, ông dần thay đổi tư duy về công việc và chấp nhận lịch trình di chuyển dày đặc để mở rộng doanh nghiệp. “Nếu gặp tôi cách đây 5 năm, tôi sẽ nói rằng mình không bao giờ muốn sống trên máy bay. Nhưng giờ đây, đó là điều công việc đòi hỏi và tôi thực sự thích điều đó”, ông chia sẻ.

Abridge được Rao, một bác sĩ tim mạch, đồng sáng lập năm 2018. Công ty phát triển các công cụ AI hỗ trợ ghi chép và tóm tắt cuộc thăm khám bệnh nhân.

Tháng 6 năm 2025, startup này đã huy động 300 triệu USD trong vòng gọi vốn Series E do Andreessen Horowitz dẫn dắt, với sự tham gia của Khosla Ventures, qua đó đạt mức định giá 5,3 tỷ USD.

Tư duy của Jensen Huang

Trong suốt hành trình tại Nvidia, niềm tin của Jensen Huang vào việc học cách yêu thích công việc hơn là chờ đợi đam mê đến đã trở thành nguyên tắc dẫn đường cho nhiều người trong ngành công nghệ. Quan điểm về công việc này được cho là đi ngược với suy nghĩ phổ biến của mọi người.

Trong một podcast năm 2023, vị CEO này từng nói ông yêu thích mọi công việc từng trải qua, từ rửa bát, dọn bàn cho tới giao báo. “Tôi yêu từng ngày làm việc tại Nvidia, và tôi đã học được cách yêu thích những gì mình làm”, Huang cho biết.

Là đồng sáng lập kiêm CEO của Nvidia, Jensen Huang đã đưa công ty từ một nhà sản xuất chip đồ họa phục vụ game máy tính trở thành tập đoàn công nghệ giữ vai trò trung tâm trong làn sóng AI toàn cầu, theo FinanceYahoo.

Các dòng chip của Nvidia hiện được sử dụng rộng rãi trong trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và robot, giúp công ty vươn lên thành doanh nghiệp giá trị nhất thế giới với mức vốn hóa hơn 5.100 tỷ USD.

Sự bùng nổ của Nvidia cũng đưa khối tài sản cá nhân của Huang vượt 175 tỷ USD. Hiện ông nằm trong nhóm 10 người giàu nhất hành tinh.

Theo Timesofindia, trong thời đại mà AI đang làm thay đổi các nghành công nghiệp và định hình lại con đường sự nghiệp, lời khuyên của Jensen Huang mang lại một lựa chọn thực tế hơn so với quan niệm lãng mạn hóa về việc theo đuổi đam mê.

Cách tiếp cận của ông cũng phản ánh quỹ đạo phát triển của chính Nvidia và việc yêu thích công việc đang làm dù là rửa bát hay thiết kế chip cũng sẽ giúp con người dễ dàng vượt qua thử thách và đạt được thành công.

Theo BI, Timesofindia, FinanceYahoo