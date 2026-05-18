Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai người phụ nữ SN 1966 và 1997 cùng đến công an làm việc sau khi tài khoản phát sinh giao dịch 250.000.000 đồng

Nhật Hạ | 18-05-2026 - 16:30 PM | Kinh tế số

Công an xã Tân Lập khuyến cáo người dân khi nhận được tiền hoặc tài sản không rõ nguồn gốc cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Hai người phụ nữ SN 1966 và 1997 cùng đến công an làm việc sau khi tài khoản phát sinh giao dịch 250.000.000 đồng- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 14/5, Công an xã Tân Lập đã kịp thời hỗ trợ bà Huỳnh Thị Mười (sinh năm 1966, ngụ ấp Xóm Tháp, xã Thạnh Bình) nhận lại số tiền 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng) do chuyển nhầm tài khoản trong quá trình giao dịch trên ứng dụng ngân hàng.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Diễm Phúc (sinh năm 1997, ngụ ấp Bàu Rã, xã Tân Lập) phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền lớn. Nhận thấy đây là trường hợp chuyển khoản nhầm, chị Phúc đã chủ động liên hệ tìm chủ tài khoản để trao trả. Sau khi liên lạc được với bà Huỳnh Thị Mười, chị Phúc cùng bà Mười đến Công an xã Tân Lập để được hỗ trợ xác minh, lập thủ tục trao trả tài sản theo quy định.

Tại buổi làm việc, sau khi xác định đúng chủ sở hữu số tiền trên, Công an xã Tân Lập đã hỗ trợ hoàn tất việc trao trả số tiền 250 triệu đồng cho bà Huỳnh Thị Mười.

Qua sự việc trên, Công an xã Tân Lập khuyến cáo người dân khi nhận được tiền hoặc tài sản không rõ nguồn gốc cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an gần nhất; tuyệt đối không tự ý sử dụng nhằm tránh vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng xã hội an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật.

Thay đổi lớn trên ChatGPT

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nộp thuế hơn nửa tỷ đồng, KOL hé lộ thu nhập “khủng”

Nộp thuế hơn nửa tỷ đồng, KOL hé lộ thu nhập “khủng” Nổi bật

Tìm lại ví Bitcoin trị giá 400.000 USD sau 11 năm nhờ AI Claude

Tìm lại ví Bitcoin trị giá 400.000 USD sau 11 năm nhờ AI Claude Nổi bật

Hơn 40% CEO muốn cắt vị trí cấp dưới vì AI, lao động lớn tuổi bất ngờ trở thành “người thắng cuộc”

Hơn 40% CEO muốn cắt vị trí cấp dưới vì AI, lao động lớn tuổi bất ngờ trở thành “người thắng cuộc”

16:49 , 18/05/2026
Trung Quốc chính thức vượt Mỹ trong một lĩnh vực quan trọng

Trung Quốc chính thức vượt Mỹ trong một lĩnh vực quan trọng

16:31 , 18/05/2026
Chỉ còn 18 tháng trước khi AI “thay thế” dân văn phòng? Cảnh báo gây sốc từ lãnh đạo Microsoft làm dậy sóng giới công nghệ

Chỉ còn 18 tháng trước khi AI “thay thế” dân văn phòng? Cảnh báo gây sốc từ lãnh đạo Microsoft làm dậy sóng giới công nghệ

16:16 , 18/05/2026
Tin cực vui cho người dùng internet Viettel

Tin cực vui cho người dùng internet Viettel

15:41 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên