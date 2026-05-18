Tin cực vui cho người dùng internet Viettel

Đại Phú | 18-05-2026 - 15:41 PM | Kinh tế số

Viettel tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch vụ.

Viettel Telecom cho biết, nhằm nâng cao trải nghiệm, từ tháng 5/2026, Viettel Telecom tiến hành điều chỉnh băng thông gói cước Internet hiện tại của khách hàng lên gấp 1,3 lần (từ 300Mbps lên 400Mbps); giá cước là 180.000đ/tháng (đã bao gồm VAT).

Theo đó, người dùng sẽ được dùng mức băng thông lên tới 400Mbps, thay thế cho mức 300Mbps trước đây với cước phí duy trì hàng tháng vẫn giữ cố định ở mức 180.000 đồng.

Viettel Telecom mong muốn đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng về các dịch vụ đòi hỏi băng thông lớn trên nền tảng số như học tập, giải trí, làm việc, kinh doanh trực tuyến…. Đồng thời, Viettel mong muốn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, phù hợp với định hướng của Chính phủ đến năm 2030 về hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến.

Việc nâng cấp này Viettel thực hiện hoàn toàn tự động, người dùng không cần khởi động lại thiết bị Modem tại nhà. Đây là một trong những gói cước có băng thông cao với mức giá thấp nhất trên thị trường.

Theo dữ liệu từ nền tảng đo tốc độ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam, mạng di động nói chung trên toàn quốc nhìn chung có chất lượng duy trì ổn định. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 86 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 27,85 Mbps. Viettel tiếp tục dẫn đầu về chất lượng mạng di động, theo sau lần lượt là VNPT, MobiFone và Vietnamobile.

Cùng với đó, tốc độ mạng di động 5G trên toàn quốc trong tháng 4/2026 đã ghi nhận cải thiện so với 2 tháng trước đó. Cụ thể, tốc độ tải xuống trung bình của mạng 5G trên toàn quốc đạt 515,49 Mbps, tăng 45,26 Mbps so với mức 471,23 Mbps của tháng 3. Tốc độ tải lên cũng được cải thiện, đạt 108,94 Mbps, cao hơn mức 97,9 Mbps ghi nhận từ tháng trước.

Theo từng nhà mạng, Viettel tiếp tục dẫn đầu về chất lượng 5G với tốc độ tải xuống đạt 586,33 Mbps và tải lên đạt 121,61 Mbps. Trong khi đó, VNPT và MobiFone lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba, duy trì chất lượng mạng tương đối ổn định trong tháng 4.

Kết quả này một phần đến từ chiến lược phát triển hạ tầng, Viettel đã hoàn thành lắp đặt và phát sóng 23.500 trạm 5G ngay trong năm 2025, nâng tổng số trạm 5G đưa vào vận hành lên tới hơn 30.000 trạm. Nhờ mật độ trạm cao, vùng phủ sóng được cải thiện đáng kể và khả năng chia sẻ tải dữ liệu được tối ưu tại các đô thị lớn

Bên cạnh đó, việc Viettel tập trung khai thác dải tần 2.600 MHz đã giúp cân bằng hiệu quả giữa tốc độ và vùng phủ sóng. Dải tần này không chỉ tối ưu tốc độ 5G mà còn hỗ trợ chia tải cho mạng 4G, giải quyết triệt để các điểm nghẽn dung lượng tại những khu vực đông cư dân.

Để duy trì hiệu suất cao, Viettel cũng đã tự xây dựng và phát triển các công cụ AI tự động giám sát, tối ưu chất lượng mạng theo thời gian thực thay vì thao tác thủ công. Hệ thống cho phép tự phân tích KPI, phát hiện nhiễu và điều chỉnh vùng phủ sóng, giúp các chỉ số như tốc độ hay độ trễ duy trì tính ổn định ngay cả khi lưu lượng sử dụng biến động lớn.

Tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC) 2026, ông Lê Quang Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Viettel Networks cho biết, "AI đang giúp Viettel tối ưu hóa chi phí vận hành thông qua nhiều ứng dụng như quản lý tiêu thụ năng lượng tại trạm phát sóng và trung tâm dữ liệu, cũng như từng bước xây dựng mạng lưới tự vận hành. Đây là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả khai thác trong khi mạng lưới ngày càng lớn và phức tạp﻿".

Tại Việt Nam, Viettel hiện là doanh nghiệp duy nhất triển khai mạng 5G Standalone (5G SA) hoàn chỉnh với quy mô gần 30.000 trạm tính đến cuối năm 2025 – mạng 5G lớn nhất cả nước. Trong năm 2026, Viettel tiếp tục triển khai thêm khoảng 20.000 trạm, hướng tới phủ sóng 5G tới 98% dân số.﻿

Nộp thuế hơn nửa tỷ đồng, KOL hé lộ thu nhập "khủng"

Tìm lại ví Bitcoin trị giá 400.000 USD sau 11 năm nhờ AI Claude

86% đơn hàng không cần nhân viên: AI đang âm thầm chiếm lĩnh các quầy drive-thru nước Mỹ

Không chỉ là tên lửa: SpaceX đang trở thành "mỏ vàng" mới của giới đầu tư toàn cầu?

Elon Musk dự đoán con người sắp "thất nghiệp tự nguyện", Gen Z săn lùng nghề "miễn nhiễm" với AI và câu trả lời bất ngờ từ ông chủ khách sạn 20.000 người

Trước "bài toán không có lời giải" với mô hình khai thác dầu mỏ của nước ngoài, Việt Nam tự "may đo" giải pháp, làm chủ hoàn toàn chuỗi công nghệ, thu về 4,5 tỷ USD

