Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hướng dẫn chi tiết các bước định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi trên VNeID

Theo Sơn Trần | 19-05-2026 - 09:16 AM | Kinh tế số

Ứng dụng VNeID đã cập nhật tính năng hỗ trợ đăng ký định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện trên ứng dụng.

Hiện nay, ứng dụng VNeID đã cập nhật tính năng hỗ trợ đăng ký định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách đăng ký định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi trên ứng dụng VNeID:

Bước 1: Truy cập ứng dụng VNeID và tìm kiếm thủ tục

- Người dùng mở ứng dụng VNeID.

- Chọn tìm kiếm và nhập từ khoá "định danh cho người dưới 14 tuổi".

Bước 2: Nhập passcode để xác thực tài khoản, sau đó nhấn “Tạo mới yêu cầu”.

Bước 3: Lựa chọn phương thức xác thực thông tin gồm:

- Nhập thông tin xác thực;

- Quét mã QR trên thẻ Căn cước/CCCD;

- Xác thực NFC bằng thẻ Căn cước/CCCD.

Bước 4: Nhập thông tin theo yêu cầu và hoàn thành đăng ký

Trong thời gian qua, ứng dụng VNeID liên tục được cập nhật thêm nhiều tiện ích mới như tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, lưu trú, bảo hiểm hay các thủ tục hành chính điện tử. Việc mở rộng tính năng dành cho trẻ dưới 14 tuổi được xem là bước tiếp theo trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái định danh số phục vụ người dân.

Tất cả hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý điều này

Theo Sơn Trần

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án trung tâm dữ liệu AI 1 tỷ USD của Microsoft bế tắc: Tổng thống Kenya thừa nhận phải "cắt điện nửa quốc gia" mới đủ gánh

Dự án trung tâm dữ liệu AI 1 tỷ USD của Microsoft bế tắc: Tổng thống Kenya thừa nhận phải "cắt điện nửa quốc gia" mới đủ gánh Nổi bật

Đảo ngược quan niệm truyền thống, CEO Nvidia hé lộ bí mật thành công trong sự nghiệp của một con người

Đảo ngược quan niệm truyền thống, CEO Nvidia hé lộ bí mật thành công trong sự nghiệp của một con người Nổi bật

Chỉ từ một dòng bình luận livestream, người phụ nữ bay luôn trăm triệu

Chỉ từ một dòng bình luận livestream, người phụ nữ bay luôn trăm triệu

08:46 , 19/05/2026
Tiết lộ chấn động từ bên trong bộ máy AI, chính các kỹ sư cũng bất lực không biết siêu trí tuệ đang ngầm tính toán điều gì

Tiết lộ chấn động từ bên trong bộ máy AI, chính các kỹ sư cũng bất lực không biết siêu trí tuệ đang ngầm tính toán điều gì

19:14 , 18/05/2026
Vì sao lừa đảo biết rõ từ họ tên, địa chỉ đến cả người thân của người dùng? Công an giải mã lý do, cảnh báo người dùng Zalo, Shopee...

Vì sao lừa đảo biết rõ từ họ tên, địa chỉ đến cả người thân của người dùng? Công an giải mã lý do, cảnh báo người dùng Zalo, Shopee...

18:24 , 18/05/2026
Hơn 40% CEO muốn cắt vị trí cấp dưới vì AI, lao động lớn tuổi bất ngờ trở thành “người thắng cuộc”

Hơn 40% CEO muốn cắt vị trí cấp dưới vì AI, lao động lớn tuổi bất ngờ trở thành “người thắng cuộc”

16:49 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên