Hướng dẫn chi tiết các bước định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi trên VNeID

Hiện nay, ứng dụng VNeID đã cập nhật tính năng hỗ trợ đăng ký định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách đăng ký định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi trên ứng dụng VNeID:

Bước 1: Truy cập ứng dụng VNeID và tìm kiếm thủ tục

- Người dùng mở ứng dụng VNeID.

- Chọn tìm kiếm và nhập từ khoá "định danh cho người dưới 14 tuổi".

Bước 2: Nhập passcode để xác thực tài khoản, sau đó nhấn “Tạo mới yêu cầu”.

Bước 3: Lựa chọn phương thức xác thực thông tin gồm:

- Nhập thông tin xác thực;

- Quét mã QR trên thẻ Căn cước/CCCD;

- Xác thực NFC bằng thẻ Căn cước/CCCD.

Bước 4: Nhập thông tin theo yêu cầu và hoàn thành đăng ký

Trong thời gian qua, ứng dụng VNeID liên tục được cập nhật thêm nhiều tiện ích mới như tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, lưu trú, bảo hiểm hay các thủ tục hành chính điện tử. Việc mở rộng tính năng dành cho trẻ dưới 14 tuổi được xem là bước tiếp theo trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái định danh số phục vụ người dân.