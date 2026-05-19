Chỉ từ một dòng bình luận livestream, người phụ nữ bay luôn trăm triệu

Sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ mang lại những bước tiến cho nhân loại mà vô tình còn trở thành công cụ đắc lực cho tội phạm công nghệ cao. Mới đây, một vụ lừa đảo tình cảm tinh vi sử dụng công nghệ deepfake và AI đã gây chấn động dư luận quốc tế khi một người phụ nữ lớn tuổi, vì quá cô đơn, đã bị chiếm đoạt hơn 10.000 UÚD (khoảng 265 triệu đồng).

Nạn nhân đã hoàn toàn tin rằng mình đang bước vào một mối tình lãng mạn với ngôi sao ca nhạc nổi tiếng James Blunt, nhưng thực chất tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu bằng công nghệ.

Sự cô đơn trở thành "mồi ngon" cho tội phạm mạng

Nạn nhân của vụ lừa đảo này là một người phụ nữ Brazil (57 tuổi), hiện đang sinh sống tại thành phố Sao Joao da Boa Vista. Trước khi bi kịch xảy ra, bà đã phải trải qua một giai đoạn vô cùng tăm tối và khủng hoảng trong cuộc đời khi lần lượt chứng kiến những người thân yêu nhất là mẹ và anh trai qua đời. Sự mất mát quá lớn khiến bà rơi vào trạng thái suy sụp, cô độc và trống trải trong chính ngôi nhà của mình.

Chính trong những tháng ngày yếu lòng và cần một điểm tựa tinh thần ấy, bà đã tìm đến âm nhạc của nam ca sĩ James Blunt như một cách để xoa dịu nỗi đau. Mọi chuyện bắt đầu vào năm ngoái, khi bà để lại một dòng bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dưới buổi phát sóng trực tiếp (livestream) của tài khoản James Blunt thật.

Bà không thể ngờ rằng, dòng bình luận vô thưởng vô phạt đó đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ săn mồi công nghệ. Ngay sau đó, một tài khoản giả mạo tinh vi đã chủ động tiếp cận bà qua tính năng nhắn tin trực tiếp, mở đầu cho một chuỗi chu kỳ thao túng tâm lý kéo dài hơn một năm trời.

Màn kịch tình ái tinh vi bằng công nghệ AI và Deepfake

Điểm khác biệt và nguy hiểm của vụ án này so với các chiêu trò lừa đảo tình cảm truyền thống chính là sự can thiệp sâu sắc của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đối với một người phụ nữ 57 tuổi không quá am hiểu về công nghệ, những gì kẻ lừa đảo trưng ra trước mắt bà là hoàn toàn không thể hoài nghi.

Hình ảnh và video giả mạo như thật. Để củng cố niềm tin vững chắc cho nạn nhân, kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ Deepfake để cắt ghép, tạo ra các bức ảnh và thậm chí là những đoạn video ngắn giả mạo ca sĩ James Blunt. Trong các đoạn phim, "ngôi sao ca nhạc" này xuất hiện với gương mặt điển trai quen thuộc, gọi tên bà và trò chuyện với bà bằng những cử chỉ vô cùng tự nhiên.

Chiến thuật "tấn công tình cảm" dồn dập: Bên cạnh công nghệ hình ảnh, kẻ lừa đảo liên tục gửi đi những tin nhắn ngọt ngào, những lời lẽ lãng mạn, cường điệu và đầy sáo rỗng. Hắn đóng vai một ngôi sao nổi tiếng nhưng có tâm hồn cô đơn, đồng điệu với nỗi đau mất mát của bà.

Chia sẻ với báo chí sau khi sự việc vỡ lở, người phụ nữ Brazil đau đớn kể lại: “Tôi không hề mong đợi một người như anh ấy lại chủ động liên lạc với tôi. Lúc đó tôi đã mất mẹ, mất anh trai, và tôi vô cùng cô đơn. Những lời hỏi han của anh ấy giống như một liều thuốc cứu rỗi tâm hồn”. Chính sự yếu mềm trong cảm xúc đã khiến nạn nhân hoàn toàn mất cảnh giác, từng bước tự nguyện bước vào chiếc bẫy đã giăng sẵn.

Mất trắng 10.000 USD sau hơn một năm chìm đắm trong ảo tưởng

Màn kịch tình ái giả mạo này kéo dài hơn một năm trời. Khi nhận thấy nạn nhân đã hoàn toàn "sập bẫy" và dành trọn vẹn niềm tin cho mối quan hệ, kẻ lừa đảo bắt đầu chuyển sang bước cuối cùng: Đòi hỏi tài chính.

Lấy lý do cần tiền để xử lý các thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng âm nhạc, các chuyến lưu diễn hoặc để tạo quỹ chung cho tương lai của hai người, gã James Blunt giả mạo đã liên tục thúc ép người phụ nữ gửi tiền. Chìm đắm trong tình yêu ảo và mong muốn được gặp mặt "người tình trong mơ", người phụ nữ về hưu đã gom góp toàn bộ số tiền tích lũy, chuyển cho đối phương tổng cộng hơn 10.000 USD (khoảng gần 265 triệu VNĐ).

Chỉ đến khi số tiền gửi đi không hồi âm và tài khoản "ngôi sao" kia đột ngột cắt đứt liên lạc, người phụ nữ mới bừng tỉnh khỏi cơn mê. Bà nhận ra tất cả những cuộc trò chuyện, những video đầy mật ngọt suốt một năm qua chỉ là sản phẩm của những thuật toán AI lạnh lùng, được điều khiển bởi một kẻ lừa đảo giấu mặt. Vụ việc sau đó đã được tờ báo lớn của Anh – UK Sun đưa tin, thu hút sự chú ý và làm rúng động dư luận.

Lời cảnh tỉnh về tội phạm AI nhắm vào những người dễ bị tổn thương

Vụ án của người phụ nữ Brazil không phải là duy nhất, nhưng nó là một ví dụ điển hình cho thấy tội phạm mạng đang ngày càng nhắm vào những đối tượng yếu thế, những người lớn tuổi, người sống độc thân hoặc những ai vừa trải qua biến cố gia đình. Sự cô đơn là một trạng thái tâm lý khiến con người dễ tổn thương nhất, và kẻ xấu đã lợi dụng triệt để điều này để trục lợi.

Sự phát triển của AI giúp việc giả mạo danh tính trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Giờ đây, kẻ lừa đảo không cần phải lộ mặt, không cần sử dụng ảnh mạng thông thường, họ có thể dùng AI để "nhép miệng", giả giọng nói của bất kỳ người nổi tiếng nào theo thời gian thực. Điều này tạo ra một lớp ngụy trang hoàn hảo, dễ dàng đánh lừa những người không có sự nhạy bén về công nghệ.

Các chuyên gia an ninh mạng đưa ra lời khuyên:

Tuyệt đối không chuyển tiền cho người chưa từng gặp mặt: Đây là nguyên tắc cốt lõi để phòng chống lừa đảo tình cảm. Bất kể lý do đối phương đưa ra hợp lý đến đâu, việc yêu cầu chuyển khoản qua mạng luôn là dấu hiệu đỏ.

Nâng cao nhận thức về công nghệ: Gia đình và người thân cần thường xuyên trò chuyện, cập nhật thông tin về các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao cho người lớn tuổi trong nhà để họ có sự đề phòng cần thiết.

Hơn 10.000 USD mất đi là một tổn thất lớn về vật chất đối với một người phụ nữ đã về hưu, nhưng nỗi đau về tinh thần, sự tổn thương khi niềm tin bị chà đạp còn khủng khiếp hơn gấp bội. Câu chuyện đau lòng tại Brazil là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc, trong thế giới mà công nghệ AI có thể làm giả mọi thứ từ hình ảnh đến giọng nói thì sự tỉnh táo, lý trí và cảnh giác chính là vũ khí duy nhất để chúng ta tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy vô hình trên không gian mạng.