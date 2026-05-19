Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: FPT bắt tay đối tác Nhật Bản để ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, vì sức khỏe con người

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT mong muốn ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo cùng Tập đoàn Y tế Tokushukai hướng tới những giá trị bền vững lâu dài.

Sự kiện là một trong những bước cụ thể hoá chủ trương hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh vừa diễn ra chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản.

Sự kiện có sự tham dự của Ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; Ông Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng các lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo Tập đoàn FPT, Tập đoàn Y tế Tokushukai.

Theo nội dung hợp tác, FPT và công ty liên kết sẽ được sử dụng thương hiệu Tập đoàn Y tế Tokushukai trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Ngoài ra FPT và Tập đoàn Y tế Tokushukai sẽ cùng thúc đẩy hợp tác tạo ra các giải pháp CNTT tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe tại hệ thống bệnh viện của Việt Nam và Nhật Bản. Hợp tác giữa 2 tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực y tế và công nghệ hứa hẹn sẽ mang lại những đóng góp có giá trị cho ngành y tế, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật, điện toán đám mây có những bước tiến mạnh mẽ.

Tại sự kiện, đại diện các bên đã chia sẻ về định hướng và kỳ vọng hợp tác trong thời gian tới. Ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: “Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà còn là quá trình đổi mới toàn diện từ quản trị, vận hành đến cung cấp dịch vụ. Tôi tin rằng, sự hợp tác ngày hôm nay sẽ tạo ra những giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ một thỏa thuận, đó là sự kết hợp giữa công nghệ, quản trị và y học, với mục tiêu cao nhất là chăm sóc sức khỏe người dân một cách hiệu quả, toàn diện và bền vững”.

Ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại sự kiện.

Ông Ito Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng, thông qua việc phát huy thế mạnh của mỗi bên, hai tập đoàn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, đồng thời mang tới những sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến cho người dân Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai.

“Bên cạnh đó, Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị ‘Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân’ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển lĩnh vực y tế, dân số và tăng cường ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Đây là một nền tảng quan trọng, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước, trong đó có FPT và Tập đoàn Y tế Tokushukai, đẩy mạnh hợp tác và triển khai các giải pháp y tế số trong thời gian tới”, ông Ito Naoki khẳng định.

Nhân sự kiện hợp tác, ông Higashiue Shinichi - Chủ tịch Tập đoàn Y tế Tokushukai cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với Tập đoàn FPT – đối tác công nghệ hàng đầu Việt Nam. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng nhau mang đến những giá trị mới, ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, qua đó mở ra nhiều cơ hội phát triển và hướng tới mối quan hệ hợp tác bền vững, cùng có lợi. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mang đến những dịch vụ tốt nhất cho người dân Việt Nam.”

Ông Higashiue Shinichi - Chủ tịch Tập đoàn Y tế Tokushukai kỳ vọng sẽ cùng FPT mang đến những giá trị mới.

Đáp lời Lãnh đạo hai nhà nước và Chủ tịch Tập đoàn Y tế Tokushukai, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT khẳng định: “Ngay từ khi thành lập, FPT đã mong muốn muốn phát triển công nghệ vì con người, chúng tôi tin rằng công nghệ phải phục vụ hạnh phúc của con người, trong đó, sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất. Chúng tôi mong muốn ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để có thể chăm sóc sức khỏe cho từng cá nhân một cách tốt hơn, và cùng Tập đoàn Y tế Tokushukai hướng tới những giá trị bền vững lâu dài.”

Theo ông Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, hợp tác ngày hôm nay đánh dấu việc FPT được phép sử dụng thương hiệu Tập đoàn Y tế Tokushukai tại Việt Nam, đồng thời mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa hai bên trong việc thúc đẩy xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Với thế mạnh về công nghệ, dữ liệu và kinh nghiệm triển khai, cùng với năng lực vận hành hệ thống y tế quy mô lớn của Tập đoàn Y tế Tokushukai, hai bên tin rằng hai bên có thể phát triển các giải pháp số có giá trị cao, không chỉ cho Việt Nam mà còn cho Nhật Bản và khu vực.

Là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT đã chuyển đổi số và chuyển đổi AI cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu, trong đó có lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. FPT hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế số toàn diện, cung cấp dịch vụ nhanh chóng thuận tiện đến các cơ quan quản lý, các cơ sở khám chữa bệnh, công ty dược phẩm, nhà thuốc và người dân. Trong hành trình 20 năm đồng hành cùng ngành y tế, hệ sinh thái y tế số của FPT hiện đang vận hành tại hơn 300 bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn quốc và là đối tác chiến lược của các tập đoàn y tế hàng đầu như GE HealthCare, Bayada, hiện diện mạnh mẽ tại Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu.

Tập đoàn Y tế Tokushukai là hệ thống y tế tư nhân lớn nhất Nhật Bản thành lập năm 1973. Tập đoàn hiện vận hành khoảng 92 bệnh viện cùng hàng trăm cơ sở y tế trên toàn Nhật Bản, cung cấp dịch vụ y tế toàn diện, từ khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đến viện dưỡng lão, hợp tác quốc tế với các trường đại học, bệnh viện, đào tạo nhân lực y tế... Tập đoàn Y tế Tokushukai cũng đã hỗ trợ và chuyển giao nhiều cơ sở y tế, công nghệ điều trị y khoa và dịch vụ y tế cho nhiều quốc gia ở 4 châu lục trên toàn cầu. Với phương châm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, dễ tiếp cận cho mọi người dân, Tập đoàn Y tế Tokushukai được đánh giá là một trong những mô hình y tế tiêu biểu của Nhật Bản.

Việt Nam, Nhật Bản thời gian qua đã tăng cường hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực chiến lược. Bên cạnh các lĩnh vực như an ninh quốc phòng, kinh tế còn có các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Hợp tác y tế cũng là một trong những điểm sáng trong quan hệ hai nước, thể hiện qua các chương trình hợp tác trong lĩnh vực y tế dự phòng, số hoá y tế, chăm sóc người cao tuổi, hướng tới một hệ thống y tế hiệu quả và bền vững hơn.