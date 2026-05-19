Sau khi chuyển khoản liên tiếp tới 1 tỷ đồng cho con gái đang ở nước ngoài, cụ bà 76 tuổi phải đến trình báo công an

Nhật Hạ | 19-05-2026 - 17:05 PM | Kinh tế số

Người dân cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền khi chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Ngày 19/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận vụ việc bà T.T.H (SN 1950), trú tại phường Lâm Viên – Đà Lạt bị các đối tượng giả danh Facebook của con gái đang sinh sống ở nước ngoài để nhắn tin vay tiền. Do tin tưởng người thân, bà H. đã chuyển tiền nhiều lần và bị chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện nay, các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn như giả mạo website dịch vụ công để thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng; nhận làm nhanh thủ tục đất đai, cấp mã định danh; giả danh cơ quan chức năng gửi giấy mời, thông báo; mạo danh Facebook, Zalo của người thân để nhắn tin vay tiền hoặc lợi dụng yếu tố tâm linh như “xem bói”, “giải hạn online” để lừa đảo.

Điểm chung của các thủ đoạn trên là tạo tình huống cấp bách, đánh vào tâm lý lo lắng, tin tưởng hoặc muốn giải quyết công việc nhanh của người dân nhằm dụ dỗ chuyển tiền.

Để phòng tránh, Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền khi chỉ trao đổi qua mạng xã hội; khi người thân nhờ chuyển tiền cần gọi điện xác minh trực tiếp; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai; không truy cập các đường link lạ và thực hiện các thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

Các hành vi lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt là thủ đoạn mạo danh người thân để chiếm đoạt tài sản. Người dân cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tài sản của mình và chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng nâng cao cảnh giác.

Nhật Hạ

