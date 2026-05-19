Nhận cuộc gọi có nội dung này người dân cần trình báo ngay cho Cơ quan Công an

Thư Lương | 19-05-2026 - 17:11 PM | Kinh tế số

Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân.

Người dân đến trình báo với cơ quan Công an. (Nguồn: Công an tỉnh Lào Cai)

Ngày 16/5/2026, Công an xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) tiếp nhận tin trình báo của ông Nguyễn Văn Tân (SN 1971, trú tại thôn Liên Hà 2, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) về việc bị các đối tượng lạ gọi điện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, các đối tượng đã đưa ra thông tin liên quan đến một hợp đồng mua bán 150 chiếc giường và yêu cầu ông Tân phải chuyển số tiền đặt cọc 30% tương đương 171 triệu đồng. Đồng thời, các đối tượng liên tục đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ bị tố giác tới cơ quan Cảnh sát điều tra và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Hà đã nhanh chóng vào cuộc xác minh các dữ liệu liên quan như số điện thoại liên lạc, tài khoản ngân hàng, mã QR thanh toán và nội dung hợp đồng mà các đối tượng cung cấp.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng nhận định đây là thủ đoạn giả mạo hợp đồng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các số điện thoại đều không chính chủ, trong khi tài khoản ngân hàng cũng không xác định rõ người nhận.

Đồng thời, lực lượng Công an đã trực tiếp giải thích, trấn an để ông Tân giữ bình tĩnh, đồng thời tuyên truyền về những phương thức, thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đang diễn biến phức tạp hiện nay. Nhờ sự can thiệp kịp thời của Công an xã Bảo Hà, ông Nguyễn Văn Tân đã không chuyển số tiền 171 triệu đồng cho các đối tượng, tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Người dân gửi thư cảm ơn đến lực lượng Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Công an xã Bảo Hà khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không vội vàng chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin. Bên cạnh đó, không cung cấp dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và hướng dẫn xử lý kịp thời.

(Nguồn: Công an tỉnh Lào Cai) ﻿

Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh đối với tất cả những ai nằm trong danh sách sau

Thư Lương

Nhịp sống thị trường

