Google vừa khai tử khái niệm “Chatbot”, kỷ nguyên nhân sự không ngủ chính thức bắt đầu, doanh nghiệp có thể “tiết kiệm 1 tỷ USD/năm”?

Mới đây lại sự kiện Google I/O 2026, mô hình Gemini 3.5 đã được ra mắt. Dưới góc nhìn kỹ thuật của Giám đốc Công nghệ Google DeepMind, ông Koray Kavukcuoglu, mô hình này được tối ưu hóa đặc biệt cho khả năng lập trình mang tính tác nhân (agentic programming) và xử lý các chuỗi tác vụ dài hạn phức tạp.

Tuy nhiên đằng sau đó là cả một câu chuyện về nền kinh tế tác nhân AI khi trí tuệ ảo không chỉ nói mà đã bắt đầu hành động, qua đó ảnh hưởng đến thị trường việc làm.

Tiết kiệm 1 tỷ USD hàng năm

Bước sang năm 2026, làn sóng cường điệu hóa về các chatbot biết "trò chuyện" đã chính thức hạ nhiệt, nhường chỗ cho một cuộc dịch chuyển thực chất và khốc liệt hơn, đó là kỷ nguyên của các Tác nhân AI (AI Agents).

Đây không còn là cuộc chơi của những câu lệnh hỏi - đáp đơn thuần, mà là sự lên ngôi của các thực thể số tự vận hành, có khả năng tự suy luận, lập kế hoạch và trực tiếp can thiệp vào các quy trình kinh doanh thực tế. Đối với giới điều hành doanh nghiệp, đây là bài toán tái định nghĩa năng suất lao động, dịch chuyển từ định phí nhân sự sang biến phí công nghệ.

Để hiểu được tầm vóc của cuộc cách mạng này, cần bóc tách sự khác biệt mang tính bản chất giữa "Chatbot" của giai đoạn trước và "Tác nhân AI" (AI Agent) của hiện tại. Chatbot hoạt động theo mô hình tuyến tính khi người dùng đặt câu hỏi, AI truy xuất dữ liệu và đưa ra câu trả lời.

Ngược lại, một Tác nhân AI hoạt động theo vòng lặp suy luận độc lập, nhận mục tiêu dài hạn, tự phân tách thành các nhiệm vụ phụ, tự lựa chọn công cụ phù hợp, thực thi tác vụ và liên tục tự sửa lỗi dựa trên kết quả phản hồi từ môi trường.

Quay trở lại câu chuyện Gemini 3.5, theo công bố từ đội ngũ phát triển của Google DeepMind, điểm mấu chốt ở đây không chỉ là trí thông minh, mà là độ trễ và băng thông xử lý. Gemini 3.5 Flash sở hữu tốc độ xử lý nhanh gấp 4 lần so với các mô hình thế hệ trước.

“AI đang dịch chuyển từ việc dự đoán văn bản sang mô phỏng thực tế", CEO Sundar Pichai của Google và Alphabet chia sẻ trong sự kiện.

Trong thế giới của các tác nhân AI, nơi một nhiệm vụ có thể đòi hỏi AI phải tự thực hiện hàng chục lượt gọi API và tự phản hồi ngầm dưới nền, tốc độ xử lý nhanh gấp 4 lần đồng nghĩa với việc giảm thiểu chi phí tài nguyên điện toán xuống mức tối thiểu, biến việc vận hành tác nhân từ một ý tưởng xa xỉ trở thành một phương án kinh doanh khả thi về mặt chi phí.

CEO Sundar Pichai cho biết các khách hàng doanh nghiệp lớn nhất của Google trên nền tảng Google Cloud hiện xử lý khoảng 1 nghìn tỷ token mỗi ngày. Theo ông, họ có thể "tiết kiệm hơn 1 tỷ USD hàng năm" nếu chuyển dịch 80% khối lượng công việc từ các mô hình hàng đầu (frontier models) khác sang Gemini 1.5 Flash.

Bên cạnh đó, một trong những rào cản lớn nhất của các trợ lý ảo thế hệ trước là sự phụ thuộc vào thiết bị đầu cuối của người dùng. Nếu bạn tắt máy tính hoặc mất kết nối mạng, quy trình xử lý của AI cũng sẽ bị gián đoạn. Thế rồi các nhân sự truyền thống bị giới hạn bởi thời gian làm việc tiêu chuẩn, các phúc lợi xã hội, kỳ nghỉ và sự suy giảm hiệu suất do mệt mỏi thể chất.

Ở chiều ngược lại, các tác nhân AI như Gemini Spark được thiết kế để vận hành hoàn toàn trên các máy ảo chuyên dụng của Google Cloud, tách biệt hoàn toàn khỏi thiết bị đầu cuối của người dùng. Sự độc lập về mặt hạ tầng này có thể tạo nên một lực lượng lao động ảo hoạt động liên tục 24/7 ngay cả khi hệ thống vật lý của doanh nghiệp hoặc thiết bị của người dùng đã tắt.

"Vì là một tác nhân hoạt động trên nền tảng đám mây, Spark sẽ tiếp tục xử lý công việc ngầm ngay cả khi bạn đóng máy tính hoặc khóa điện thoại", ông Josh Woodward, Phó Chủ tịch Google Labs, Ứng dụng Gemini & AI Studio cho biết.

Đứng dưới góc độ quản trị tài chính, điều này làm thay đổi cơ cấu chi phí vận hành (OpEx) của doanh nghiệp. Thay vì duy trì một bộ máy nhân sự hành chính cồng kềnh để xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại với mức định phí lương thưởng cố định hằng tháng, doanh nghiệp có thể chuyển dịch sang mô hình thanh toán theo lượng điện toán tiêu thụ (pay-per-use).

Sự xuất hiện của các công cụ quản trị nhóm tác nhân như nền tảng Antigravity 2.0 cho phép một nhà điều hành duy nhất có thể thiết lập, phân vai và giám sát toàn bộ một đội ngũ tác nhân chuyên biệt hoạt động song song. Quy trình này chuyển đổi vai trò của con người từ "người thực thi trực tiếp" sang "người quản trị ngoại lệ", tức là chỉ can thiệp khi hệ thống AI phát tín hiệu cần phê duyệt đối với các quyết định vượt ngưỡng quyền hạn.

Khác biệt và thách thức

Nhiều nhà quản lý thường nhầm lẫn giữa Tác nhân AI và các giải pháp Robot hóa quy trình (RPA) vốn đã phổ biến từ thập kỷ trước. Về cơ bản, RPA truyền thống là hệ thống hoạt động dựa trên các quy tắc cứng.

Nếu giao diện của một trang web thay đổi dù chỉ một nút bấm, hoặc định dạng của tệp hóa đơn đầu vào bị lệch đi một dòng, hệ thống RPA sẽ ngay lập tức bị lỗi và dừng hoạt động.

Tác nhân AI giải quyết triệt để điểm yếu cố hữu này nhờ vào khả năng suy luận ngữ cảnh của các mô hình ngôn ngữ lớn như Gemini 3.5. Khi đối mặt với sự thay đổi của môi trường, chẳng hạn như cấu trúc email của đối tác thay đổi hoặc giao diện phần mềm quản lý nội bộ được cập nhật, tác nhân AI có thể tự động đọc hiểu giao diện mới, tự điều chỉnh hành vi và tiếp tục hoàn thành mục tiêu được giao mà không cần lập trình lại hệ thống.

Sự kết hợp giữa khả năng lập trình tác nhân và khả năng khởi tạo các giao diện trải nghiệm tùy chỉnh ngay trong Google Tìm kiếm giúp việc xây dựng quy trình tự động hóa không còn là đặc quyền của bộ phận IT.

Một quản lý dự án không biết viết mã vẫn có thể mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI tự động thiết lập một ứng dụng theo dõi tiến độ công việc, tích hợp trực tiếp nguồn dữ liệu từ lịch trình, email và các tệp tài liệu nội bộ.

Tất nhiên, sản phẩm nào cũng có rủi ro. Đầu tiên là trách nhiệm pháp lý và rủi ro thực thi. Khi một tác nhân AI được trao quyền thay mặt con người thực hiện các hành động có tính ràng buộc như thanh toán hóa đơn, đặt lịch dịch vụ hay gửi email thương thảo với đối tác, câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu AI đưa ra quyết định sai lầm do hiện tượng ảo tưởng dữ liệu (hallucination)?

Nếu AI đặt nhầm một chuyến xe Uber trị giá hàng trăm USD do hiểu sai ý người dùng, hoặc phân tích sai một điều khoản kiểm toán dẫn đến quyết định đầu tư thua lỗ, trách nhiệm pháp lý thuộc về nhà phát triển mô hình, đơn vị tích hợp hệ thống hay chính người dùng cuối?

Để giải quyết rủi ro này, các nền tảng công nghệ buộc phải duy trì cơ chế “con người trong vòng lặp”. Mọi hành động mang tính rủi ro tài chính hoặc pháp lý cao đều yêu cầu một bước xác nhận cuối cùng từ con người trước khi thực hiện. Điều này vô hình trung tạo ra một điểm nghẽn về mặt tốc độ, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thiết kế lại quy trình phân quyền một cách cực kỳ khoa học.

Rào cản thứ hai liên quan đến an ninh và bảo mật dữ liệu. Để một tác nhân AI như tính năng Daily Brief hoạt động hiệu quả, hệ thống bắt buộc phải được cấp quyền truy cập sâu vào toàn bộ tài nguyên dữ liệu nhạy cảm nhất của cá nhân và doanh nghiệp: từ email, lịch trình, danh bạ cho đến các tài liệu nội bộ trên đám mây.

Việc lưu trữ và xử lý nguồn dữ liệu khổng lồ này trên các nền tảng đám mây công cộng luôn tiềm ẩn những nguy cơ rò rỉ thông tin hoặc bị tấn công khai thác dữ liệu.

Cuối cùng là thách thức về mặt xác thực nội dung trong kỷ nguyên AI tạo sinh đa phương thức. Khi các mô hình như Gemini Omni có khả năng tạo ra các video chất lượng cao chuẩn điện ảnh hoặc tạo ra các "ảnh đại diện" (avatar) kỹ thuật số có ngoại hình và giọng nói giống hệt người thật ngoài đời, nguy cơ lừa đảo công nghệ cao và giả mạo danh tính sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Việc Google tiên phong áp dụng tiêu chuẩn Chứng chỉ Nội dung C2PA và đóng dấu mờ kỹ thuật số vô hình SynthID cho thấy các hãng công nghệ lớn đang nỗ lực xây dựng các rào chắn kỹ thuật. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa công nghệ tạo dựng giả mạo và công nghệ xác thực nguồn gốc sẽ luôn là một cuộc rượt đuổi không có hồi kết./