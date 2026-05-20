Công an cảnh báo khẩn đến người nhận được tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung sau

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Công an thành phố Huế, thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Lực lượng Công an phát đi cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn phát tán thông báo trúng thưởng, quà tặng, khuyến mãi giả mạo nhằm dẫn dụ nạn nhân truy cập vào các trang web giả mạo, từ đó đánh cắp thông tin tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhận định các đối tượng đang lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin để thực hiện hành vi lừa đảo.

Để tạo dựng lòng tin, chúng thường mạo danh các thương hiệu lớn, ngân hàng hoặc hệ thống siêu thị uy tín, đồng thời sử dụng SIM rác, tài khoản mạng xã hội ảo (Facebook, Zalo, Telegram,...) hoặc email để phát tán hàng loạt tin nhắn thông báo “trúng thưởng khủng”.

Nội dung các tin nhắn thường cho biết người nhận may mắn trúng xe máy, điện thoại, tiền mặt hoặc nhận được những gói ưu đãi, quà tặng giá trị lớn. Tuy nhiên, để nhận thưởng, nạn nhân sẽ được yêu cầu truy cập vào đường link đính kèm.

Thực chất, đây là những website giả mạo được thiết kế tinh vi với giao diện gần giống các trang chính thống nhằm đánh lừa người dùng. Khi mất cảnh giác và làm theo hướng dẫn, nhiều người đã vô tình cung cấp các thông tin quan trọng như họ tên, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập và đặc biệt là mã OTP.

Từ những dữ liệu này, các đối tượng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mạng xã hội của nạn nhân, sau đó thực hiện các giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không rõ nguồn gốc và không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào qua điện thoại hoặc trên các website không chính thống.

Công an thành phố Huế khẳng định, cơ quan chức năng, các đơn vị, doanh nghiệp uy tín sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu hay mã OTP để nhận thưởng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, người dân cần lập tức dừng mọi giao dịch, nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất nhằm kịp thời ngăn chặn, phong tỏa dòng tiền và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Công an thành phố Huế) ﻿





