Tin vui với người nộp thuế trên cả nước

Cục Thuế đang triển khai giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên nền tảng eTax Mobile, cho phép người nộp thuế khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người nộp thuế chỉ cần nói hoặc nhập nội dung cần khai báo, hệ thống sẽ tự động tiếp nhận, xử lý dữ liệu và lập tờ khai tương ứng.

Giải pháp được xây dựng nhằm mục tiêu đơn giản hóa quy trình kê khai thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh; giúp người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không cần có kiến thức chuyên sâu về chính sách hay nghiệp vụ thuế.

Ảnh: Cục Thuế

Theo đó, người dùng chỉ cần tương tác với hệ thống bằng giọng nói hoặc nhập thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên, AI sẽ tự động hỗ trợ xác định địa điểm kinh doanh, tiếp nhận doanh thu kê khai, tính toán nghĩa vụ thuế và lập tờ khai theo đúng quy định hiện hành.

Đáng chú ý, toàn bộ quy trình kê khai được tối ưu chỉ với 4 bước cơ bản:

- Bước 1: Xác định địa điểm

AI tự động truy cập dữ liệu để các định địa điểm kinh doanh hiện có.

- Bước 2: Cung cấp doanh thu

Người nộp thuế chỉ cần đọc hoặc nhập con số doanh thu.

- Bước 3: Tự động tính thuế

AI sẽ tự động tính chính xác các loại thuế (thuế GTGT, TNCN) dựa trên con số doanh thu đã cung cấp.

Bước 4: Hoàn tất hồ sơ

Hệ thống sẽ tự động lập tờ khai theo mẫu đã quy định, người nộp thuế chỉ cần tiến hành kiểm tra và nhấn “chấp nhận” nếu không có sai sót.

Theo thông tin từ Cục Thuế, toàn bộ quá trình kê khai có thể hoàn thành chỉ trong khoảng 1–2 phút. Qua đó, cá nhân và hộ kinh doanh có thể giảm đáng kể thao tác thủ công, đơn giản hóa quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế cũng như hạn chế sai sót trong quá trình kê khai.

Không chỉ dừng lại ở chức năng hỗ trợ kê khai, AI trên eTax Mobile còn được tích hợp nhiều tiện ích tra cứu thông minh. Người nộp thuế có thể nhanh chóng kiểm tra tổng thu nhập trong năm, số lượng người phụ thuộc đã đăng ký, tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế, tình trạng nợ thuế hoặc tra cứu thông tin liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Cục thuế cho hay, việc đưa AI vào nền tảng eTax Mobile được đánh giá là một trong những bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái quản trị thuế số hiện đại. Đồng thời, giải pháp này cũng góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực thuế.