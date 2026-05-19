Đốt hầm lớn nhất thế giới nặng 80.000 tấn chìm xuống nước, 15.000 người hò reo vì thành công lớn, dự án 6 tỷ USD lập kỷ lục mới

Theo CGTN, ngày 11/6/2023 đánh dấu đường hầm hầm dưới biển dài 6.845 m tại Khu vực Vịnh Lớn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã hoàn thành quá trình lắp đặt xuyên suốt cả hai đầu. Đây là đường hầm ống bê tông vỏ thép dưới biển dài nhất và rộng nhất thế giới, cho phép xe chạy theo hai chiều với 8 làn, đồng thời là một phần của dự án kết nối xuyên biển Thâm Quyến - Trung Sơn dài 24 km.

Đường hầm của dự án gồm 32 ống, mỗi ống tiêu chuẩn dài 165 m và nặng 80.000 tấn. Chúng được vận chuyển dọc theo kênh Lingdingyang bằng Yihangjinan-1, một con tàu được thiết kế đặc biệt.

Vào thời điểm đó, Yihangjinan-1 là tàu lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới để vận chuyển và lắp đặt ống dưới biển, với công suất lắp đặt cao nhất, độ chính xác về vị trí cao nhất và hoạt động hiệu quả nhất. Con tàu giúp tăng hơn gấp đôi hiệu quả vận chuyển và lắp đặt ống so với công nghệ truyền thống. Ngoài vận chuyển và ghép nối các ống, một số công đoạn quan trọng khác của quá trình xây dựng đường hầm dưới biển là xử lý nền móng, bao gồm đào rãnh, xử lý và san phẳng.

Các ống dưới nước tiêu chuẩn được thả từ đáy tàu xuống đúng vị trí, thẳng hàng với các ống khác. Module ống cuối cùng, E23, đòi hỏi phải chế tạo trước một cách phức tạp và có mối nối cơ khí. Sau khi ống E23 được đặt đúng vị trí, kích thủy lực sẽ đẩy mối nối gắn với E23 ra phía ngoài, nối nó với đầu ống E24.

"Đường hầm dưới biển của Hành lang Thâm Quyến - Trung Sơn sử dụng các ống đúc sẵn và được tạo hình giống như một ngăn kéo khổng lồ. Bằng cách này, chúng tôi có thể tận dụng hoàn toàn lợi thế của thiết bị, giảm rủi ro xây dựng và đảm bảo độ tin cậy của dự án khi hoàn thành", Zhong Huihong, phó giám đốc Trung tâm Quản lý Liên kết Thâm Quyến - Trung Sơn, cho biết.

Theo Cổng thông tin thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, điều kiện xây dựng dự án liên kết Thâm Quyến - Trung Sơn vô cùng phức tạp và nhóm dự án đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức.

Tháng 10/2015, nhóm dự án phát động cuộc thi quốc tế tuyển chọn phương án thiết kế, thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan thiết kế nổi tiếng trên toàn thế giới. Cuộc thi này đã giúp đưa các nguyên tắc kiến trúc cân bằng và hài hòa vào dự án liên kết Thâm Quyến - Trung Sơn, hướng tới sự chung sống hài hòa giữa công trình với môi trường tự nhiên và văn hóa xung quanh.

Tháng 11/2019, đốt hầm đầu tiên của đường hầm chìm thuộc dự án liên kết Thâm Quyến - Trung Sơn được đúc hoàn thành. Tháng 6/2020, đốt hầm chìm đầu tiên được lắp đặt và kết nối thành công.

Hơn 15.000 người xây dựng đến từ hơn 60 đơn vị thi công đã làm việc tại 122 công trường trên cao, ngoài biển và dưới nước. Từ thời điểm khoan cọc trụ chính đầu tiên vào tháng 9/2018 cho đến khi hoàn thành kết nối cuối cùng vào năm 2023, đội ngũ thi công đã vượt qua vô số thách thức như: thi công hoàn toàn trên biển, điều kiện xây dựng phức tạp, và bão xuất hiện thường xuyên. Vào thời điểm đốt hầm cuối cùng được đưa xuống, cả công trường vui mừng vì sau 7 năm thi công, công trình đã tạo nên một kỳ tích mang tầm thế giới trong lĩnh vực xây dựng công trình kết nối vượt biển.

Để lắp đặt chính xác 32 đốt hầm khổng lồ nặng khoảng 80.000 tấn dưới đáy biển, các kỹ sư Trung Quốc đã sử dụng hệ thống định vị vệ tinh BeiDou Navigation Satellite System với độ chính xác cao, giúp căn chỉnh các đốt hầm gần như tuyệt đối.

Song song với đó, công nghệ BIM kết hợp thực tế ảo VR được dùng để tạo mô hình số 3D của toàn bộ công trình, cho phép mô phỏng dòng chảy, địa hình đáy biển, quá trình lắp đặt và cả các tình huống rủi ro trước khi thi công thực tế. Dự án cũng áp dụng mô hình “digital twin” - tức tạo bản sao số của công trình ngoài đời thật để giám sát dữ liệu thời gian thực, theo dõi biến dạng kết cấu, điều hành thi công và hỗ trợ vận hành sau này.

Ngoài ra, nhiều robot và dây chuyền sản xuất thông minh được triển khai trong khâu chế tạo vỏ thép, hàn tự động và kiểm tra chất lượng bê tông nhằm giảm sai sót và tăng tốc độ thi công. Các kỹ sư còn sử dụng hệ thống cảm biến dưới nước, sonar, laser và camera hai mắt để theo dõi vị trí đốt hầm trong môi trường nước đục và dòng chảy mạnh.

Vào tháng 30/6/2024, tuyến đường kết nối Thâm Quyến - Trung Sơn trị giá khoảng 6,7 tỷ USD chính thức thông xe, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau. Các cầu, đảo nhân tạo, đường hầm của dự án tạo thành hệ thống giao thông trên và dưới nước được coi là một trong những dự án xuyên biển khó khăn nhất thế giới. Tuyến đường giúp giảm thời gian di chuyển giữa hai thành phố từ khoảng hai tiếng xuống còn 30 phút.