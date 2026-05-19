Siri có thể tự động xóa lịch sử trò chuyện

Theo Mạnh Dương | 19-05-2026 - 13:32 PM | Kinh tế số

Siri có thể được bổ sung tính năng tự động xóa lịch sử trò chuyện khi Apple công bố phiên bản mới vào tháng 6.

(Ảnh: Artur Widak/NurPhoto / Getty Images)

Siri có thể được bổ sung tính năng tự động xóa lịch sử trò chuyện, trong bối cảnh Apple chuẩn bị công bố phiên bản mới của trợ lý ảo này tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào tháng 6.

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, quyền riêng tư sẽ là một chủ đề lớn khi Apple giới thiệu phiên bản Siri mới. Việc ra mắt lại Siri được xem là cơ hội quan trọng để Apple khẳng định lại vị thế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong nỗ lực này, các lãnh đạo Apple dự kiến nhấn mạnh rằng công ty đang theo đuổi cách tiếp cận thân thiện hơn với quyền riêng tư so với nhiều doanh nghiệp AI khác.

Apple được cho là sẽ ra mắt ứng dụng Siri độc lập đầu tiên, sử dụng Google Gemini và mang đến trải nghiệm chatbot tương tự ChatGPT. Google Gemini là mô hình AI của Google, còn chatbot là chương trình có thể trò chuyện và trả lời người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Tuy nhiên, so với các chatbot khác, ứng dụng Siri mới có thể bị giới hạn nhiều hơn về thời gian sử dụng và lưu trữ thông tin người dùng. Theo ông Gurman, Siri có thể có tính năng tương tự ứng dụng Messages, cho phép người dùng tự động xóa cuộc trò chuyện sau 30 ngày hoặc 1 năm, hoặc lưu giữ vô thời hạn.

Ông Gurman cũng cho rằng Apple có thể nhấn mạnh yếu tố quyền riêng tư để lý giải một số hạn chế của Siri so với các sản phẩm cạnh tranh. Tuy nhiên, cách nhấn mạnh này cũng có thể khiến người dùng ít chú ý đến việc Google tham gia xử lý một phần vấn đề bảo mật.

Theo Mạnh Dương

