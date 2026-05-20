Tranh thủ tiêu hết quyền lợi trước giờ bị sa thải: Không khí văn phòng của 8.000 nhân viên Meta thấp thỏm chờ email sa thải lúc 4 giờ sáng

Trong lúc Meta vẫn công bố lợi nhuận cao kỷ lục và đẩy mạnh đầu tư vào AI, bên trong tập đoàn công nghệ này lại đang diễn ra một bầu không khí nặng nề hiếm thấy.

Hàng nghìn nhân viên sống trong tâm trạng chờ đợi email sa thải, tranh thủ sử dụng những quyền lợi cuối cùng và chuẩn bị cho một cuộc tái cấu trúc có thể làm thay đổi sâu sắc cách Meta vận hành trong kỷ nguyên AI.

Văn phòng Meta vắng lặng trước giờ sa thải, nhân viên đổ xô “tiêu hết quyền lợi”

Không khí căng thẳng đang bao trùm Meta khi công ty chuẩn bị triển khai một đợt sa thải quy mô lớn mới, dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 10% lực lượng lao động trong tổng số gần 80.000 nhân viên hiện tại. Theo các nguồn tin được WIRED dẫn lại, thông báo sa thải sẽ được gửi đến email cá nhân và email công ty của nhân viên vào lúc 4 giờ sáng theo giờ địa phương.

Trong những ngày cuối cùng trước thời điểm quyết định, nhiều nhân viên Meta được cho là đang tranh thủ tận dụng tối đa các quyền lợi còn lại trước khi có thể mất việc. Một trong những khoản được nhắc đến nhiều nhất là gói phúc lợi linh hoạt trị giá 2.000 USD mỗi năm, có thể dùng cho các chi phí chăm sóc sức khỏe, thể chất và đời sống cá nhân. Ngoài ra, Meta còn có khoản tín dụng riêng trị giá 200 USD cấp theo chu kỳ ba năm để mua thiết bị âm thanh.

Điều này đã tạo ra làn sóng mua sắm các sản phẩm như Apple AirPods và nhiều dòng tai nghe khác trước khi quyền lợi bị vô hiệu hóa. Một số nhân viên cho biết nội bộ công ty đang lan truyền những “checklist” hướng dẫn đồng nghiệp sử dụng hết quyền lợi còn lại. Đồng thời tải xuống và lưu trữ các tài liệu cá nhân quan trọng như đánh giá hiệu suất hay bảng lương.

Nhân viên Meta tranh thủ "tiêu hết" phúc lợi trước nguy cơ sa thải

Theo mô tả của nhiều nhân viên hiện tại và cựu nhân viên Meta, tâm lý chung trong công ty lúc này là “tê liệt”, “mơ hồ” và “hoảng loạn”. Không ít người đã tạm ngừng tập trung vào công việc thường ngày để cập nhật hồ sơ xin việc, chuẩn bị kế hoạch tìm việc mới hoặc dành thời gian gặp gỡ đồng nghiệp lần cuối.

Tại các văn phòng của Meta ở New York và Menlo Park, nhiều nhóm nhân viên được cho là đã hẹn nhau tại các quán bar và nhà hàng gần công ty để ăn uống, trò chuyện và giải tỏa áp lực trước thời điểm cắt giảm nhân sự.

Một số nguồn tin tiết lộ rằng văn phòng Meta trong tuần này gần như vắng người vì nhiều nhân viên không còn tâm trạng làm việc như bình thường. Ban quản lý cũng được cho là đã khuyến khích nhân viên không đến văn phòng trong ngày diễn ra sa thải. Điều này phản ánh mức độ nhạy cảm và áp lực tâm lý lớn mà đợt cắt giảm đang tạo ra trong nội bộ tập đoàn công nghệ sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp.

Dù Meta đã trải qua ba đợt sa thải lớn kể từ năm 2022, bao gồm chiến dịch “năm hiệu quả” nổi tiếng năm 2023, làn sóng cắt giảm lần này vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt. Nguyên nhân không chỉ nằm ở quy mô hàng nghìn việc làm bị ảnh hưởng. Nó còn nằm ở việc diễn ra đúng thời điểm thế giới đang tranh luận gay gắt về tác động của AI đối với thị trường lao động.

Meta dồn tiền cho AI, 20% lực lượng lao động bị ảnh hưởng

Trong khi tinh thần nhân viên xuống thấp, Meta lại đang bước vào giai đoạn đầu tư mạnh chưa từng có cho trí tuệ nhân tạo. CEO Mark Zuckerberg cho rằng công ty cần giải phóng nguồn lực tài chính để xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu AI và tăng tốc cuộc đua công nghệ với các đối thủ lớn.

Theo quan điểm của Zuckerberg, AI không chỉ là lĩnh vực tăng trưởng chiến lược mà còn có thể giúp Meta vận hành hiệu quả hơn với số lượng nhân sự ít hơn. Đây được xem là một trong những lý do chính thúc đẩy làn sóng tái cấu trúc hiện nay.

Không dừng ở việc sa thải khoảng 8.000 người, Meta còn lên kế hoạch điều chuyển khoảng 7.000 nhân viên sang các “sáng kiến AI” mới. Reuters cho biết tổng số nhân sự bị ảnh hưởng, bao gồm cả người mất việc lẫn người bị chuyển đổi vai trò, có thể lên tới 20% lực lượng lao động hiện tại của công ty. Thông tin này cũng đã được WIRED xác nhận độc lập.

Song song với việc điều chuyển nhân sự, Meta còn tiếp tục tinh giản tầng lớp quản lý trung gian bằng cách chuyển thêm nhiều quản lý sang vai trò nhân viên độc lập. Đây là chiến lược mà Zuckerberg từng thúc đẩy trong “năm hiệu quả”, với mục tiêu giảm cấu trúc quản trị cồng kềnh và tăng tốc ra quyết định. Tuy nhiên, bên trong công ty, nhiều nhân viên cho rằng sự thay đổi đang diễn ra quá nhanh và thiếu minh bạch.

Meta có thể sẽ cắt giảm tới 20% nhân lực để đầu tư vào AI

Theo chia sẻ của 16 nhân viên hiện tại và cựu nhân viên Meta với WIRED, tinh thần làm việc tại tập đoàn đang ở mức thấp chưa từng có. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là việc nhân viên bị “ép buộc” tham gia vào các nhóm AI mới mà không có nhiều lựa chọn khác. Một số người cảm thấy kỹ năng chuyên môn cũ của họ không còn được coi trọng khi Meta chuyển trọng tâm gần như toàn bộ sang AI tạo sinh.

Ngoài ra, Meta cũng vấp phải phản ứng tiêu cực liên quan đến phần mềm giám sát nội bộ được triển khai để theo dõi cách nhân viên Mỹ sử dụng máy tính xách tay. Theo các nguồn tin, dữ liệu này được dùng để huấn luyện các mô hình AI của công ty, làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và mức độ kiểm soát của doanh nghiệp đối với người lao động.

Điều đáng chú ý là đợt sa thải lần này diễn ra trong bối cảnh Meta vẫn đang đạt lợi nhuận ở mức cao kỷ lục. Điều này khiến nhiều nhân viên cảm thấy khó chấp nhận khi công ty vừa công bố kết quả kinh doanh tích cực vừa cắt giảm hàng nghìn lao động.

Cuộc tái cấu trúc tại Meta cũng phản ánh xu hướng rộng hơn đang diễn ra trong ngành công nghệ toàn cầu. Khi AI tạo sinh trở thành ưu tiên số một, nhiều tập đoàn công nghệ lớn đang dịch chuyển ngân sách từ nhân sự sang hạ tầng dữ liệu, trung tâm dữ liệu và các hệ thống AI quy mô lớn.

Trong ngắn hạn, điều này giúp các công ty tiết giảm chi phí và tăng tốc phát triển công nghệ. Nhưng về lâu dài, làn sóng thay đổi cũng làm gia tăng nỗi lo rằng AI đang dần thay thế nhiều vị trí từng được xem là ổn định trong ngành công nghệ, kể cả tại những tập đoàn từng nổi tiếng với mức lương và phúc lợi hàng đầu thế giới như Meta.

*Nguồn bài viết: Wired