Nóng: Một kỳ lân công nghệ vừa thông báo phá sản

Là một trong những công ty khởi nghiệp công nghệ được đầu tư mạnh nhất tại Anh, Builder.ai do Sachin Dev Duggal sáng lập cho biết, họ không thể phục hồi sau 'những quyết định trong quá khứ'.

Hôm 19/5, Builder.ai, có trụ sở tại Anh, đã thực hiện thông báo với nhân viên về việc nộp đơn phá sản trong cuộc họp toàn công ty, theo Financial Times (FT).

Tập đoàn công nghệ xác nhận bộ phận chủ chốt của công ty là Engineer.ai Corporation sẽ bước vào quá trình phá sản và bổ nhiệm một bộ phận quản trị để tiếp quản hoạt động.

Đây là một đòn giáng mạnh vào các nhà đầu tư lớn của Builder.ai như Microsoft và quỹ đầu tư quốc gia của Qatar, những đối tác đã cùng nhau rót hơn 500 triệu đô la vào một công ty tuyên bố có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm cho quá trình xây dựng ứng dụng hoặc trang web "dễ dàng như đặt bánh pizza".

Người sáng lập công ty, Sachin Dev Duggal, đã rời ghế CEO hồi đầu năm nhưng vẫn giữ vai trò trong hội đồng quản trị với chức danh “Chief Wizard”.

Trong thông báo mới nhất, Builder.ai thừa nhận công ty “không thể phục hồi sau những thách thức lịch sử và các quyết định trong quá khứ”, khiến tình hình tài chính rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Theo các nguồn tin tham dự cuộc họp nội bộ, CEO mới Manpreet Ratia cho biết các chủ nợ cấp cao đã tuyên bố công ty vỡ nợ và tiến hành thu giữ lượng tiền mặt còn lại.

Ông Ratia tiết lộ Builder.ai từng được cấp hạn mức tín dụng 50 triệu USD vào tháng 10 năm ngoái, nhưng lượng tiền mặt chỉ còn khoảng 7 triệu USD khi ông tiếp quản vị trí CEO hồi tháng 3. Sau đó, công ty tiếp tục huy động thêm 75 triệu USD từ các cổ đông hiện hữu nhằm cứu bảng cân đối tài chính.

Dù vậy, Builder.ai vẫn gánh khoản nợ lớn, bao gồm 85 triệu USD với Amazon và 30 triệu USD với Microsoft.

Theo CEO mới của Builder.ai, thời gian gần đây, tập đoàn công nghệ gần như phải vận hành với “số dư bằng 0” tại các tài khoản ngân hàng ở Anh và Mỹ. Nỗ lực chuyển phần tiền còn lại từ Singapore để chi trả lương cho nhân viên cũng thất bại sau khi các chủ nợ tiếp tục phong tỏa tài khoản.

Điều này khiến Builder.ai không còn khả năng thanh toán lương cho nhân viên tại Anh và Mỹ.

Builder.ai từng là một trong những startup AI nổi bật nhất châu Âu, nhưng cũng liên tục vướng tranh cãi liên quan đến hoạt động tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Năm ngoái, Financial Times tiết lộ nhà sáng lập Sachin Dev Duggal bị cơ quan chức năng Ấn Độ nhắc tên trong một cuộc điều tra hình sự cấp cao, cùng nhiều tranh chấp pháp lý khác trong sự nghiệp. Duggal phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm và khẳng định ông chỉ là nhân chứng trong vụ việc.

Gần đây, Builder.ai cũng đối mặt với các cuộc điều tra nội bộ liên quan tới hoạt động tài chính trước đây. Hồi tháng 4, công ty đã điều chỉnh giảm doanh thu năm 2023 xuống còn 140 triệu USD, đồng thời cắt giảm 25% dự báo doanh thu cho nửa cuối năm 2024.

Trước đó, Builder.ai còn bị đặt dấu hỏi về hoạt động kế toán và mối liên hệ giữa công ty với đơn vị kiểm toán có quan hệ lâu năm với nhà sáng lập Duggal.

Theo FT﻿