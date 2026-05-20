Cơ quan thuế gửi thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng eTax Mobile và VNeID

Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa phát đi thông tin hướng dẫn về việc xác thực sinh trắc học đối với thủ tục đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên ứng dụng eTax Mobile.

Theo cơ quan thuế, việc triển khai được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.

Cục Thuế đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an xây dựng và hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật về xác thực sinh trắc học đối với người đại diện theo pháp luật khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo Thuế tỉnh Khánh Hòa, việc xác thực này nhằm nâng cao an toàn, bảo mật trong quá trình đăng ký và thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Về phạm vi áp dụng, quy định được triển khai đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, trường hợp thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử do thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân cũng thuộc diện áp dụng.

Đối tượng thực hiện sinh trắc học là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế nêu trên, trừ trường hợp là người nước ngoài chưa đáp ứng quy định về định danh điện tử mức độ 2 theo lộ trình của cơ quan chức năng.

Để thực hiện, người đại diện theo pháp luật phải có tài khoản định danh điện tử mức 2 trên VNeID, đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Đồng thời, thông tin về người đại diện theo pháp luật tại dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế phải khớp đúng với thông tin định danh cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo hướng dẫn, khi tiếp nhận Tờ khai đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT), Cổng thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử sẽ gửi yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng nhận diện khuôn mặt tới người đại diện theo pháp luật thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Sau khi người đại diện theo pháp luật hoàn tất xác thực sinh trắc học thành công trên eTax Mobile, hệ thống tiếp tục xử lý thông tin trên tờ khai để gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký, thay đổi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Quy trình này được thực hiện theo Quy trình quản lý hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử ban hành kèm Quyết định số 2799/QĐ-CT ngày 6/8/2025 của Cục Thuế.

Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết việc triển khai xác thực sinh trắc học là giải pháp nhằm tăng cường bảo mật và minh bạch cho hệ thống hóa đơn điện tử. Người nộp thuế gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện được khuyến nghị liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ.