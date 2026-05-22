Đại công trình 16 tỷ USD lớn bậc nhất Đông Nam Á giúp Việt Nam cất cánh ra sao?

Đó là dự án: Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Công trình này được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen, biểu tượng quen thuộc của Việt Nam.

Đây được xem là công trình hạ tầng lớn nhất lịch sử ngành hàng không Việt Nam, với tổng vốn đầu tư toàn dự án khoảng 16 tỷ USD. Sân bay được xây dựng tại Đồng Nai, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km.

Theo quy hoạch, sân bay có diện tích gần 5.000 ha và được triển khai theo 3 giai đoạn. Khi hoàn thiện toàn bộ, Long Thành được thiết kế để phục vụ khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, hướng tới vai trò trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực Đông Nam Á.

Hiện nhiều hạng mục quan trọng như đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay, đài kiểm soát không lưu và hệ thống nhiên liệu đã cơ bản hoàn thành. Tổng khối lượng thi công toàn dự án đã đạt khoảng 76%.

Chính phủ yêu cầu dự án phải đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026.

Thiết kế hình bông sen của Sân bay Long Thành.

Không chỉ là một sân bay mới, Long Thành còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho tham vọng bứt phá hạ tầng và logistics của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.

Khác với nhiều sân bay hiện hữu vốn bị giới hạn quỹ đất và khả năng mở rộng, Long Thành được quy hoạch ngay từ đầu theo mô hình "siêu hub" hàng không hiện đại, tích hợp vận tải hành khách, hàng hóa và logistics quy mô lớn.

Theo nhiều chuyên gia, đây không chỉ là công trình giao thông đơn thuần mà còn là "đầu kéo" thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

Thiết kế bên trong sân bay.

Những tháng gần đây, tiến độ dự án được đẩy nhanh với tốc độ cao. Tại đại công trường, hàng nghìn máy móc, xe chuyên dụng cùng lực lượng kỹ sư, công nhân làm việc liên tục để kịp mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Một trong những lý do lớn nhất khiến Long Thành được đặt nhiều kỳ vọng là giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất – nơi đã nhiều năm rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Tân Sơn Nhất hiện khai thác vượt công suất thiết kế, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Tình trạng ùn tắc cả trên không lẫn dưới mặt đất thường xuyên xảy ra, gây áp lực lớn cho hạ tầng giao thông TP.HCM.

Khi Long Thành đi vào hoạt động, sân bay này được kỳ vọng sẽ chia sẻ lượng khách quốc tế lớn với Tân Sơn Nhất, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Không chỉ vậy, hàng loạt tuyến giao thông kết nối như Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu hay các tuyến đường sắt tương lai cũng đang được thúc đẩy để đồng bộ với siêu dự án này.

Trong khu vực Đông Nam Á, nhiều quốc gia đã xây dựng thành công các trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế như: Changi của Singapore hay Suvarnabhumi của Thái Lan. Việt Nam cũng đang muốn tham gia cuộc cạnh tranh này bằng Long Thành.

Nếu đạt đúng quy hoạch, Long Thành không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng mà còn giúp nâng vị thế ngành hàng không Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Sau nhiều năm nằm trên giấy, "siêu sân bay" tỷ đô của Việt Nam giờ đây đang dần bước ra khỏi bản vẽ để trở thành một trong những đại công trường lớn nhất Đông Nam Á.