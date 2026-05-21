Công bố kết quả “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Sơn La năm 2025

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, phát biểu tại Hội nghị.

Sự kiện do UBND tỉnh Sơn La tổ chức với sự hỗ trợ của Dự án “Thúc đẩy Bình đẳng Giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch” (GREAT), với sự tài trợ của Chính phủ Australia.

Đổi mới trong việc triển khai DCCI, Sơn La cam kết cải thiện môi trường kinh doanh dựa trên tiếng nói doanh nghiệp

Tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Sơn La năm 2025 (DCCI Sơn La 2025) với nhiều đổi mới quan trọng nhằm nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường hiệu quả phục vụ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế tại Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại sự kiện.

Với thông điệp xuyên suốt “Sơn La cam kết cải thiện môi trường kinh doanh dựa trên tiếng nói doanh nghiệp”, DCCI 2025 được xác định không chỉ là công cụ đánh giá năng lực điều hành của các cơ quan, đơn vị và địa phương, mà còn là kênh phản hồi chính sách quan trọng giúp chính quyền lắng nghe trực tiếp trải nghiệm, khó khăn và kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận chính sách và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây sẽ là kim chỉ nam cho các hành động cải thiện chính sách và nâng cao chất lượng dịch vụ công, từ đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.

DCCI Sơn La được triển khai với phương pháp cập nhật phù hợp các trụ cột then chốt, phản ánh mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập

Đây là năm đầu tiên DCCI Sơn La được triển khai bằng phương pháp cập nhật được thiết kế phù hợp với các trụ cột then chốt nhất của môi trường đầu tư kinh doanh (bao gồm: môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy cạnh tranh, tăng trưởng bền vững và vai trò của chính quyền). Cách tiếp cận mới đồng thời phản ánh mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập, qua đó bảo đảm phản ánh sát hơn cảm nhận của doanh nghiệp đối với vai trò và hiệu quả thực thi của chính quyền cơ sở. Thông qua việc bổ sung các câu hỏi định tính dành cho DN/HTX/HKD, và câu hỏi phỏng vấn sâu một số sở, ngành, địa phương, bộ chỉ số mới tập trung đánh giá thực chất hơn là xếp hạng, giúp phản ánh rõ điểm mạnh, điểm yếu trong cải thiện môi trường kinh doanh và chất lượng dịch vụ công. Đặc biệt, DCCI 2025 bổ sung trụ cột về phát triển bền vững, tích hợp các chỉ tiêu xanh, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bao trùm; đồng thời nâng cấp phần mềm khảo sát và mở rộng khảo sát trực tuyến tới 30% mẫu nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả thu thập dữ liệu. Bộ chỉ số cũng được rà soát, điều chỉnh toàn diện nhằm thích ứng với yêu cầu hoàn thiện thể chế, thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Thông qua việc đổi mới phương pháp luận và nội dung đánh giá, DCCI 2025 hướng tới nâng cao trách nhiệm thực thi, cải thiện chất lượng phục vụ và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. DCCI năm nay tập trung phân tích sâu thực trạng điều hành, nhận diện các điểm nghẽn và đề xuất giải pháp cải thiện cụ thể. Qua đó, DCCI trở thành công cụ tham chiếu quan trọng cho công tác tham mưu, thực thi chính sách, điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.

TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, đơn vị thiết kế phương pháp luận và triển khai thực hiện DCCI, phát biểu tại sự kiện

Quá trình xây dựng và triển khai DCCI Sơn La năm 2025 có sự tham gia rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ cùng các sở, ngành và địa phương nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và đa chiều trong đánh giá. Những phản hồi thực tiễn từ doanh nghiệp được xem là nguồn dữ liệu quan trọng giúp tỉnh nhận diện rõ hơn các hạn chế trong thực tiễn điều hành và hỗ trợ doanh nghiệp.

Chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính và tinh thần phục vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Kết quả DCCI Sơn La năm 2025 cho thấy những chuyển biến tích cực trong công tác điều hành ở cấp sở, ngành và địa phương, với nhiều ghi nhận tích cực bởi cộng đồng doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chi phí thời gian, giảm thanh tra, kiểm tra tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp. Điều này cho thấy một số địa phương, đơn vị dịch vụ công cấp xã / phường đã cải thiện rõ nét tinh thần đồng hành, khả năng giải quyết khó khăn, vướng mắc và thái độ phục vụ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khảo sát cũng phản ánh một số lĩnh vực cần tiếp tục cải thiện như tính chủ động trong hỗ trợ doanh nghiệp, chất lượng phối hợp liên ngành, khả năng tiếp cận thông tin, trách nhiệm giải trình và hiệu quả thực thi tại một số đơn vị, địa phương. Đây là những phản hồi quý giá và là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện giải pháp điều hành và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn.

Duy trì cách tiếp cận phát triển bao trùm, đáp ứng giới, ghi nhận tiếng nói của doanh nghiệp do phụ nữ, phụ nữ dân tộc thiểu số và người khuyết tật làm chủ

DCCI Sơn La năm 2025 tiếp tục duy trì cách tiếp cận về phát triển bao trùm và đáp ứng giới. Nội dung khảo sát không chỉ phản ánh trải nghiệm chung của cộng đồng doanh nghiệp mà còn chú trọng ghi nhận tiếng nói của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ, và doanh nghiệp/hộ kinh doanh do người khuyết tật làm chủ. Việc tích hợp các yếu tố bình đẳng giới và phát triển bao trùm vào hệ thống DCCI thể hiện cam kết xuyên suốt của tỉnh trong thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, thân thiện và bền vững.

﻿Đáng chú ý, kết quả khảo sát chỉ ra doanh nghiệp do nữ là người dân tộc thiểu số làm chủ là nhó có tính giao thoa bất lợi, gặp đồng thời nhiều rào cản về thời gian, kỹ năng, thông tin, đi lại và khả năng tham gia đối thoại chính sách. Tuy nhiên, nhóm này cũng đã chứng kiến cải thiện nhất định về kết quả kinh doanh.

﻿Cụ thể, nhóm nữ làm chủ đạt kết quả tích cực hơn ở khối doanh nghiệp, nhưng vẫn gặp khó ở khu vực hộ kinh doanh.

Ở nhóm doanh nghiệp, tỷ lệ nữ làm chủ có lãi tăng từ 65% lên 69%, tỷ lệ thua lỗ giảm từ 13% xuống 10%, còn tỷ lệ hòa vốn giảm nhẹ từ 22% xuống 21%.

Nhóm nữ làm chủ có xu hướng thiên về duy trì sự ổn định và an toàn trong hoạt động kinh doanh, trong khi nhóm nam làm chủ thể hiện xu hướng chủ động mở rộng quy mô mạnh hơn. Tỷ lệ doanh nghiệp/hợp tác xã có kế hoạch giữ nguyên quy mô đạt 69% ở nhóm nam và 79% ở nhóm nữ.﻿

Thông qua DCCI, tỉnh Sơn La tiếp tục khẳng định cam kết xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp; lấy hiệu quả thực thi, chất lượng phục vụ và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo năng lực điều hành. Đây đồng thời là nền tảng quan trọng để tỉnh nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2.0) và Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI), thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, xanh, bao trùm và bền vững trong giai đoạn mới.

DCCI Sơn La năm 2025 không chỉ là công cụ đo lường chất lượng điều hành, mà còn là động lực thúc đẩy cải cách, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và kiến tạo hệ sinh thái phát triển kinh tế tư nhân minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh hơn cho tỉnh Sơn La trong tương lai.

Dự án Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch (GREAT) do Chính phủ Ô-xtrây-li-a tài trợ và được thực hiện với sự hợp tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La và Lào Cai.

Trong giai đoạn 1, Dự án GREAT đã triển khai một công cụ khảo sát đánh giá chất lượng điều hành kinh tế địa phương – Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) – nhằm thu thập, đánh giá và nâng cao chất lượng cũng như phạm vi tiếp cận của các dịch vụ công hỗ trợ kinh doanh. Dự án đã hỗ trợ xây dựng và thiết kế công cụ DDCI, bao gồm cả việc lồng ghép yếu tố giới và bao trùm (phân tách giới trong thu thập và phân tích dữ liêu, luận giải các rào cản của các nhóm yếu thế để xác định nguyên nhân và đề xuất kiến nghị), cũng như quá trình lập báo cáo và phổ biến kết quả, nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho việc cải thiện chất lượng dịch vụ của các sở, ngành và địa phương. Dựa trên kết quả từ DDCI, giai đoạn 1 đã ghi nhận những cải thiện đáng kể về nhận thức và xếp hạng dịch vụ.

Trong giai đoạn 2, GREAT tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được trong quan hệ hợp tác với các sở, ngành ở Sơn La với mục tiêu để các đơn vị kinh doanh bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ được tiếp cận, hưởng lợi từ môi trường kinh doanh thuận lợi, dịch vụ công được cải thiện, và có thể ghi nhận những thay đổi tích cực hơn nữa từ các cam kết và nỗ lực không ngừng của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.