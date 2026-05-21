Tin vui cho người Việt đi du lịch Singapore

Nhu cầu du lịch từ Việt Nam đến Singapore tiếp tục tăng trưởng

Theo dữ liệu từ Traveloka, Việt Nam nằm trong top 3 thị trường khách quốc tế đến Singapore trong Quý 1 năm 2026. Điều này cho thấy xu hướng du lịch khu vực tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam như một trong những thị trường nguồn lớn của Singapore.

Bên cạnh đó, Singapore tiếp tục là một trong những điểm đến quốc tế được du khách Việt yêu thích trong năm 2026, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Nhờ kết nối hàng không thuận tiện, chính sách miễn thị thực lên đến 30 ngày, hệ sinh thái đô thị hiện đại cùng cộng đồng người Việt ngày càng phát triển, Singapore tiếp tục thu hút du khách cho nhiều nhu cầu khác nhau như nghỉ dưỡng, mua sắm, công tác và các chuyến du lịch ngắn ngày.

Nắm bắt nhu cầu này, Traveloka, nền tảng công nghệ du lịch tích hợp hàng đầu Đông Nam Á và Resorts World Sentosa, khu nghỉ dưỡng tích hợp hàng đầu Singapore tại Traveloka Campus, BSD công bố hợp tác chiến lược nhằm mang đến hệ sinh thái trải nghiệm giải trí tích hợp dành cho du khách Việt.

Hợp tác này thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc tăng cường kết nối du lịch khu vực, thông qua việc nâng cao trải nghiệm khám phá, lên kế hoạch và tiếp cận các dịch vụ lưu trú cao cấp, ẩm thực biểu tượng cùng các điểm tham quan và sự kiện đẳng cấp thế giới của RWS bằng trải nghiệm đặt dịch vụ liền mạch trên nền tảng Traveloka.

Tính đến thời điểm hiện tại, Universal Studios Singapore và Singapore Oceanarium tại Resort World Sentosa là hai điểm tham quan được tìm kiếm nhiều nhất tại Singapore trên nền tảng Traveloka. Lượng tìm kiếm dành cho các điểm tham quan thuộc RWS trong tháng 2 năm 2026 đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các chuyến du lịch ngắn ngày thiên về trải nghiệm, kết hợp nghỉ dưỡng, giải trí và các hoạt động dành cho gia đình trong cùng một điểm đến.

“Chúng tôi đang tăng cường hợp tác với Resorts World Sentosa nhằm mang đến những trải nghiệm du lịch liền mạch và tích hợp hơn cho người dùng,” bà Baidi Li, Phó Chủ tịch Thương mại của Traveloka, chia sẻ. “Traveloka không chỉ đơn thuần cung cấp kho sản phẩm du lịch - chúng tôi kết nối hàng triệu du khách Đông Nam Á với các trải nghiệm cao cấp thông qua các giải pháp dựa trên dữ liệu. Thông qua hợp tác với Traveloka, các điểm đến toàn cầu như RWS có thể tiếp cận ngay lập tức nhóm khách hàng có nhu cầu cao, tận dụng khả năng cá nhân hóa gợi ý và hệ thống đặt dịch vụ tích hợp nhằm gia tăng cả độ phủ thương hiệu lẫn doanh thu. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục nâng cao cách du khách khám phá và tiếp cận các trải nghiệm du lịch được tuyển chọn trên toàn khu vực, qua đó tạo ra giá trị thiết thực cho toàn hệ sinh thái du lịch.”

Du khách Việt Nam ngày càng ưu tiên các trải nghiệm nghỉ dưỡng tích hợp

Universal Studios Singapore vẫn là điểm tham quan được du khách Việt yêu thích nhất, dữ liệu cho thấy xu hướng ngày càng gia tăng đối với các trải nghiệm nghỉ dưỡng tích hợp bao gồm ẩm thực, mua sắm và giải trí trong cùng một điểm đến. Đặc biệt trong mùa du lịch hè cao điểm, khi nhu cầu đối với các hành trình tích hợp nơi du khách có thể kết hợp lưu trú, giải trí, mua sắm và ẩm thực trong một chuyến đi ngày càng tăng, hợp tác giữa Traveloka và RWS được kỳ vọng sẽ mang đến cho du khách nhiều lựa chọn thuận tiện và hấp dẫn hơn để khám phá Đảo quốc Sư tử.

RWS sở hữu vị thế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu đang thay đổi này, với hệ thống lưu trú cao cấp như The Laurus, Equarius Hotel và Hotel Michael, cùng các trải nghiệm ẩm thực đạt giải thưởng và hoạt động giải trí đẳng cấp thế giới. Sự kết hợp liền mạch giữa điểm tham quan, dịch vụ lưu trú và tiện ích phong cách sống mang đến hành trình du lịch trọn vẹn, thuận tiện cho các gia đình và du khách nghỉ dưỡng.

Bà Jenny Wang, Quyền Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Kinh doanh & Tiếp thị Khu nghỉ dưỡng của RWS, cho biết: “Resorts World Sentosa tiếp tục củng cố vị thế là khu nghỉ dưỡng phong cách sống hàng đầu châu Á. Việc hợp tác với Traveloka sẽ giúp chúng tôi mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận tại Việt Nam cũng như trên toàn Đông Nam Á. Thông qua việc tận dụng quy mô, lượng người dùng mạnh mẽ và hiểu biết sâu sắc về hành vi tiêu dùng của Traveloka, chúng tôi có thể nâng cao cách các dịch vụ của RWS được khám phá và trải nghiệm thông qua những lựa chọn cá nhân hóa và liền mạch hơn, đồng thời giúp du khách thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch và tận hưởng toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của RWS từ lưu trú, ẩm thực đến giải trí.”

Thêm nhiều cơ hội tiếp cận các trải nghiệm du lịch tích hợp tại Singapore

Trong khuôn khổ hợp tác, Traveloka và RWS sẽ triển khai nhiều sáng kiến chung nhằm nâng cao sự thuận tiện cho khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận các trải nghiệm du lịch tích hợp như ưu đãi độc quyền và các chương trình đặc biệt dành riêng cho người dùng Traveloka. Người dùng dễ dàng tiếp cận các gói du lịch tích hợp kết hợp vé máy bay, lưu trú, điểm tham quan, ẩm thực cùng các sự kiện và hoạt động giải trí đẳng cấp thế giới trên cùng một nền tảng. Đồng thời, nền tảng cũng cá nhân hóa các gợi ý du lịch dựa trên sở thích và hành vi du lịch của người dùng.

Để hiện thực hóa các sáng kiến hợp tác này, chiến dịch “Summer of Treasures” của RWS diễn ra từ 29 tháng 5 đến 30 tháng 8 năm 2026 sẽ được triển khai dành cho người dùng Traveloka, với sự tham gia của nhiều thương hiệu toàn cầu trên toàn hệ sinh thái dịch vụ của RWS, bao gồm Singapore Oceanarium, Universal Studios Singapore, Adventure Cove Waterpark và nhiều điểm tham quan khác. Với loạt trải nghiệm được tuyển chọn đặc sắc trong hệ sinh thái của RWS, chiến dịch hứa hẹn mang đến hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn và đáng nhớ cho du khách Việt.