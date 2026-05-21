Không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục

Ngày 20-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương báo cáo đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới. Đại diện các cơ quan Trung ương phát biểu thảo luận và đóng góp ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đi vào nhiều vấn đề căn cơ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đất nước ta đang có những nền tảng lớn, quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển cao hơn. Muốn đạt mục tiêu rất cao mà Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 đặt ra thì phải thay đổi căn bản cách thức tổ chức, vận hành các nguồn lực phát triển. Nói cách khác, tăng trưởng 2 con số không thể là kết quả của mô hình tăng trưởng cũ được kéo dài thêm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc Ảnh: Hiền Hòa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh không thể chỉ dựa vào tăng vốn đầu tư, mở rộng tín dụng, khai thác thêm đất đai, tăng thêm dự án, sử dụng lao động giá rẻ, gia công, lắp ráp hoặc thu hút FDI bằng ưu đãi đơn thuần. Những động lực này vẫn cần thiết nhưng không đủ. Nếu tiếp tục cách làm cũ, có thể tạo được tăng trưởng nhất thời nhưng khó tạo được tăng trưởng bền vững, khó nâng cao năng suất, khó tăng năng lực tự chủ và càng khó vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý một vấn đề rất quan trọng là phải đổi mới tư duy về nguồn lực. Không thể coi nguồn lực là cái có sẵn, hữu hạn, tĩnh, chỉ để phân chia. Nguồn lực phải được kiến tạo, làm giàu, kết nối và nhân lên. Nhà nước không chỉ phân bổ nguồn lực, mà phải kiến tạo môi trường, định hình không gian phát triển, giảm rủi ro ban đầu, dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực xã hội, nguồn lực trong dân, nguồn lực tư nhân, nguồn lực trí tuệ, nguồn lực dữ liệu và nguồn lực văn hóa.

Tăng trưởng 2 con số là mục tiêu phát triển chất lượng cao, chứ không phải tăng trưởng bằng mọi giá. Không thể vì tăng trưởng mà đánh đổi ổn định; không thể vì tốc độ mà xem nhẹ chất lượng; không thể vì quy mô mà bỏ qua hiệu quả; không thể vì trước mắt mà làm suy giảm nền tảng dài hạn.

Nhấn mạnh những vấn đề lớn cần tiếp tục làm rõ và hoàn thiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải đánh giá đúng và đầy đủ nguồn lực phát triển của đất nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải coi cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng và chuyển hóa nguồn lực là trọng tâm. Trên cơ sở đó rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực đang bị mắc kẹt, chậm đưa vào sử dụng; không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cơ quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ phải làm rõ điều kiện để nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số; đồng thời xác lập rõ mô hình tăng trưởng mới và cơ chế tổ chức thực hiện. Mô hình tăng trưởng mới phải dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu... Đây phải là động lực chính, không phải khẩu hiệu.