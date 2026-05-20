Hà Nội khởi công Khu công nghiệp Đông Anh hơn 6.338 tỷ đồng

Sáng nay (ngày 20/5), UBND TP Hà Nội phối hợp với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Anh. Dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng lãnh đạo các sở, ngành của Hà Nội.

Dự án có quy mô 299,45ha, tổng mức đầu tư hơn 6.338 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn các xã Thư Lâm và Phúc Thịnh. Dự án được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn, gồm giai đoạn 1 rộng 179,1ha và giai đoạn 2 khoảng 120,35ha.

Theo định hướng, Khu công nghiệp Đông Anh sẽ phát triển theo mô hình sinh thái - công nghệ cao - thông minh - phát thải thấp; ưu tiên thu hút các ngành logistics, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chế tạo chính xác, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Đây là cấu phần quan trọng trong tổng thể quy hoạch phát triển vùng phía Bắc sông Hồng. Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn được định hướng trở thành cực tăng trưởng phía Bắc, giữ vai trò "cực động lực hội nhập" của Hà Nội.

Với vị trí nằm tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, dự án kết nối trực tiếp với nhiều tuyến giao thông trọng điểm như trục Nhật Tân - Nội Bài, Quốc lộ 18, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường Vành đai 3; đồng thời liên kết nhanh với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các trung tâm logistics khu vực phía Bắc.

Đại biểu tham dự lễ khởi công Khu công nghiệp Đông Anh sáng 20/5.

Hướng tới khu công nghiệp thế hệ mới

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Thái Dương, Tổng Giám đốc VINACONEX khẳng định Khu công nghiệp Đông Anh không chỉ là một dự án hạ tầng công nghiệp mà còn là một phần trong không gian phát triển mới của Thủ đô Hà Nội trong thế kỷ tiếp theo.

Theo ông Phạm Thái Dương, dự án được định hướng trở thành khu công nghiệp thế hệ mới - nơi công nghệ cao, công nghiệp sạch, logistics và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ; hướng tới hình thành không gian công nghiệp sinh thái, thông minh, phát thải thấp, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

VINACONEX cam kết tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ và năng lực quản trị để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tuân thủ nghiêm các yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, sau thời gian dài, Hà Nội liên tiếp khởi công các khu công nghiệp mới như Khu công nghiệp Phú Hà và Khu công nghiệp Đông Anh, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phát triển công nghiệp Thủ đô.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Hà Nội xác định phát triển khu công nghiệp thế hệ mới theo hướng hiện đại hơn, xanh hơn, gắn chặt với công nghệ, chuỗi giá trị và năng lực sản xuất mới.

Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại lễ khởi công.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, thành phố không phát triển khu công nghiệp để "lấp đầy diện tích đất" mà để "lấp đầy công nghệ, lấp đầy chuỗi giá trị và lấp đầy năng lực sản xuất mới".

Thành phố kỳ vọng hình thành ba chuyển động lớn gồm chuyển từ khai thác đất đai sang khai thác tri thức, công nghệ và năng suất; chuyển từ gia công giản đơn sang chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao và logistics hiện đại; chuyển từ chỉ tạo việc làm sang tạo sinh kế tốt hơn và thu nhập cao hơn cho người dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định quan điểm xuyên suốt là không tiếp nhận công nghệ lạc hậu, không trở thành điểm dịch chuyển ô nhiễm, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Đồng thời, thành phố yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng số, logistics và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo định hướng của thành phố, trong năm 2026, Hà Nội phấn đấu khởi công 6 khu công nghiệp với tổng quy mô gần 1.400ha; đồng thời chuẩn bị 10 khu công nghiệp đang lập quy hoạch với tổng quy mô khoảng 3.455ha. Đây được xem là bước đi nhằm tái cấu trúc không gian sản xuất của Thủ đô, tạo dư địa mới cho công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, logistics hiện đại và các chuỗi giá trị mới.